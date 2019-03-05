«Сын пережил сложную операцию. Нужна реабилитация!»

Читатели "Комсомолки" знают Евсея Архипова. Последний раз мы писали о нем год назад. У мальчика ДЦП, но, несмотря на диагноз, Евсей многое умеет: бойко разговаривает, читает, рисует, пишет и даже плавает. Сейчас мальчишка мечтает встать на ноги.

- В начале января в научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г.И. Турнера, который находится в пригороде Санкт-Петербурга, сыну провели сложную операцию на ножках, - рассказывает Татьяна, мама мальчика. - Евсею сделали реконструкцию стоп (в пяточках стояли спицы), ахиллопластику и удлинили мышцы под коленями. Врач сказал, что все прошло успешно. В феврале мы снова поехали в российскую клинику, где Евсею достали спицы и загипсовали ноги только до коленей.

Уже 10 марта Евсей вместе с мамой едет в клинику, где мальчику полностью снимут гипс.

- Сразу после этого у нас запланирована послеоперационная реабилитация в клинике. А затем мы вылетаем в Сочи, где нас ждут на длительную реабилитацию в Школе адаптивной физической культуры Добежиных. Там много занятий проводится в воде, что облегчит разработку ног после гипсов, - говорит Татьяна. - В Сочи мы пробудем до конца мая.

Татьяна с удовольствием делится успехами сына и называет его настоящим бойцом, ведь когда-то врачи говорили, что Евсей будет лежачим ребенком.

- Именно в Сочи Евсей научился плавать, может проплыть 54 метра под водой на одном дыхании. Но наша главная цель - научиться ходить. Как говорит Евсей, он хочет жить обычной жизнью, посещать школу, а не все время ездить по клиникам. Врачи говорят, что Евсей перспективный ребенок. Однако, чтобы встать на ноги, нужна постоянная реабилитация. Совсем скоро нам вылетать в Санкт-Петербург, но еще не собрана вся сумма - это около 3 тысяч долларов, - говорит Татьяна. - Всего же две реабилитации обойдутся нам в сумму более 11 тысяч долларов. Дорогие читатели, помогите нам, пожалуйста, закрыть сбор!

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Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Архиповой Татьяны Петровны в отделении 511/273 ОАО «АСБ Беларусбанк» на лечение сына Архипова Евсея Андреевича.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты 4255 2005 7966 4657. Срок действия: до 06/19.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 861-21-19. Номер зарегистрирован на Татьяну Петровну Архипову.

Контакты:

Татьяна, мама Евсея: (029) 861-21-19; (029) 130-88-69 .