Родные белоруски, которая погибла в Майами от рук мужа, забрали ее сына в Беларусь

Родные случчанки Анастасии Савицкой, с которой произошла трагедия в Майами, восемь месяцев добивались того, чтобы суд дал им возможность забрать 8-летнего сына Насти из США и воспитывать его в Беларуси. 19 февраля суд огласил свое решение: ребенок будет жить в Беларуси, воспитывать его будет бабушка и ее муж. Отца Эдриана лишат родительских прав. Кстати, мужчина был против того, чтобы ребенок уезжал.

- Эдря очень обрадовался, сразу побежал собирать чемоданы, - рассказывает Елена, сестра Анастасии. – Ему нравится Беларусь, он давно мечтал увидеть снег, потрогать. И мы сейчас невероятно счастливы, что ребенок будет жить с нами. Он прилетел 1 марта. Мы очень благодарны нашему адвокату и людям, которые нас поддерживали.

Эдриан будет учиться в школе в Слуцке, 11 марта у него уже начнутся занятия. Пока он знает всего несколько фраз по-русски, но родные уверены - мальчик быстро выучит язык.

- Это школа, где мы с Настей учились, - продолжает Елена. – Там очень хорошие учителя и директор, они сказали, что будут всем помогать Эдриану. Кстати, в этой школе уже учился мальчик, который поначалу не говорил по-русски – в результате закончил ее на отлично.

О том, что произошло с Анастасией, мы писали в июле прошлого года. Муж Анастасии Марк Берковиц ударил женщину молотком, когда она спала, а после задушил. Марк ревновал жену – возможно, убийство произошло именно на почве ревности.

Анастасия, по словам родных, была очень целеустремленной девушкой. Она окончила в Слуцке школу с золотой медалью, побеждала на олимпиадах по английскому языку, поступила в Минский государственный лингвистический университет. А потом переехала в Майами. Там она вышла замуж за Марка, родила ребенка. Незадолго до трагедии получила диплом медицинского колледжа, собиралась работать врачом. В последнее время отношения с мужем у Анастасии не ладились, в планах был развод.

После того, что случилось, с мальчиком работали психологи. Он знает, что мамы больше нет, но ничего не спрашивает у родных и сам не хочет говорить об этом. Сразу после трагедии мальчик переехал к семье своего дяди, брата Марка и жил там до того, как родственники не забрали его в Беларусь.

О том, на какой стадии сейчас процесс по делу об убийстве, Елена ничего не знает – говорит, что их семья за этим не следит, главной их целью было – добиться того, чтобы Эдриан жил в Беларуси.