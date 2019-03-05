Финалист нацотбора Себастьян Роос: Вижу себя представителем «Евровидения-2019» от Беларуси

«Комсомолка» поговорила с иностранным артистом накануне финала нацотбора. Себастьян Роос известный музыкант в родной стране. Уже 18 лет он поет песни Пола Маккартни и играет на гитаре Джорджа Харриссона в самой известной трибьют-группе Liverpool. Еще швед играет в хард-рок-группе Miss Behavior и пауэр-поп-группе Shineth. За свою карьеру записал 7 пластинок. Опыту музыканта могут позавидовать многие финалисты нацотбора.

- Многие спрашивают: почему решил поучаствовать в нацотборе от Беларуси? Многие годы путешествую по Европе, но никогда не был в вашей стране. Мне кажется, «Евровидение» - хороший повод. Счастлив, что прошел в финал! Теперь у меня появился шанс, и я действительно вижу будущее для себя и своей песни здесь.

Себастьян Роос выступит в финале нацотбора с романтической балладой Never Getting Close. Трогательную композицию артист написал в соавторстве с испанским композитором Альбертом Эстебанезом и шедами Ларсом Карлссоном и Бьерном Леделиусом.

Себастьян Роос выступит в финале нацотбора с романтической балладой Never Getting Close.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Себастьян, вы больше известны как рок-музыкант, но подготовили романтическую песню. Почему вдруг?

- У рокеров тоже есть чувства, - смеется музыкант. - Моя песня Never Getting Close имеет романтические нотки, она о том, как тяжело бывает бросить свою семью, когда я отправляюсь в тур. И в то же время как тяжело музыканту не быть в туре. Знаете, иногда чувствую себя одиноким, но никогда не бываю в одиночестве. Так много любви и тоски по семье и музыке, иногда трудно получить и то и другое... Сейчас я постоянно работаю над новой версией песни в моей звукозаписывающей студии. В новую версию добавил несколько тяжелых гитар. Мне очень нравится, как сейчас звучит песня. О самом шоу рассказывать не буду - это большой секрет. Придется подождать и посмотреть на «Беларусь 1».

- Прежде чем приехать в Беларусь, что вы узнали о стране?

- Если честно, не так уж и много. Я знаю, что вы успешны в спорте, особенно мне запомнились Олимпийские игры в 2002 году, когда Беларусь победила Швецию в хоккее со счетом 4:3! Это был кошмар для шведских любителей хоккея, таких как я. Мне кажется, что в Беларуси хорошо, добрые люди, красивые здания, богатая музыкальная жизнь, чистые улицы. Погода в Швеции такая же, поэтому, конечно, я бы хотел приехать к вам летом. Может быть, у меня будут отличная возможность сделать это - узнаем об этом 7 марта!