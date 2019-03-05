«Как простить?» В Светлогорске начался суд над бабушкой, которая не досмотрела внука – он выпал с балкона и разбился

В Светлогорском районном суде начался процесс по делу о гибели 4-летнего мальчика, пишет tut.by. Это случилось в Светлогорске 3 декабря. Ребенок выпал с балкона 6-го этажа. Лежащего на земле мальчика обнаружили случайные прохожие - они вызвали «скорую» и милицию. Мальчика отвезли в больницу, но на следующий день он скончался.

3 декабря за ребенком присматривала бабушка, Наталья С. Когда она отлучилась, малыш открыл дверь на балкон, а через какое-то время выпал из окна.

Теперь 46-летняя Наталья – обвиняемая по этому делу. Женщине грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом. А потерпевшая – ее мама, 70-летняя Алина Казимировна, прабабушка погибшего малыша. Она была его опекуном. Женщина принесла в суд портрет мальчика и поставила его на стол перед собой.

- Внучка оставила нам Олежку совсем маленьким и ушла, - объясняет отсутствие матери в жизни ребенка Алина Казимировна. - Ее видели то в Светлогорске, то в Речице. Опекунство на него хотела оформить дочка Анжела, но ей по состоянию здоровья отказали, тогда опекуном стала я. Несмотря на это, жил Олежка с Анжелой, все-таки бабушка родная, но он называл ее мамой. И у моей второй дочери Наташи он тоже часто бывал. Мы все его очень любили. Так втроем и воспитывали - я, Анжела и Наташа. Даже в Турцию летали вместе отдыхать, а теперь вот как.

Сейчас женщина не общается со своей младшей дочерью Натальей – говорит, она так и не объяснила, что произошло в тот вечер, почему Олежка остался без присмотра, почему вышел один на балкон, хотя был очень осторожным мальчиком и боялся высоты. Да и раскаяния у Натальи она не замечала. Экспертиза показала, что вечером 3 декабря Наталья была пьяна.

О том, что случилось, Алине Казимировне сообщили работники органов опеки. На такси женщина с мужем помчалась к дому, где живет их дочь Наталья. Когда они приехали, Олежку уже увезли в больницу. На следующий день ребенок умер.

- Я в церковь ходила, с батюшкой советовалась, он сказал, что надо найти в себе силы и простить дочь. Но как простить? Как? - задается вопросом женщина.

Судья обратил внимание на состояние обвиняемой – женщина сказала, что волнуется, но процесс выдержит. Но спустя какое-то время ей все же вызвали «скорую» - Наталью госпитализировали с гипертоническим кризом. Процесс продолжится, когда ее выпишут из больницы.