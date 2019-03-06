«Разведись с женой и получишь работу»: мужчину пытались увести из семьи обманом

Предложением поработать за хорошие деньги массажистом в Швейцарии могилевчанин получил по телефону через приложение Viber. Мужчине это показалось заманчивым, и он согласился уехать на работу в другую страну, рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Правда, у «работодателя» были необычные условия: так, могилевчанин должен был продать все имущество, чтобы с собой у него была приличная сумма. И второе условие - развод с женой. Могилевчанина это не смутило, он стал распродавать имущество - начал с гаража. Не медлил и с разводом - подал заявление в суд. Заседание должно было пройти буквально на днях, 8 - 9 марта. Ситуацию спасла жена могилевчанина. Она засомневалась в том, что такие условия действительно могут выставлять при приеме на работу, и обратилась в милицию с просьбой выяснить, кто на самом деле писал ее мужу.

Оказалось, что это действительно не работодатель и даже не мошенники. За сообщениями в вайбере скрывалась давняя знакомая мужчины. Добившись таким путем его развода с женой, она хотела увести мужчину из семьи. Конечно, обманутый могилевчанин, которому объяснили ситуацию, сразу позвонил своей знакомой - она во всем призналась и извинилась.

Уголовное дело возбуждать не стали, обе стороны сами разобрались и объяснились. В милиции говорят, что больше женщина семью не беспокоила. А бдительная жена написала милиционерам благодарность за доброжелательное отношение и положительный результат работы.

В милиции напоминают: не стоит доверять предложениям подобного рода, особенно если потенциальный работодатель общается с вами в соцсети или мессенджере. Не стесняйтесь задавать вопросы - мошенники часто пользуются тем, что люди не пытаются узнать дополнительную информацию, а значит, их легко обмануть. Надежнее всего - личная встреча, на которой вы сможете обсудить все нюансы трудоустройства.

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