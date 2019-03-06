Как анализ ДНК помогает раскрывать преступления: «По следу на месте убийства преступника нашли через 25 лет»

20 лет назад Барановичи всколыхнуло убийство - на одной из улиц райцентра нашли тело 14-летней девочки с перерезанным горлом. Когда эксперты осматривали место происшествия, на траве обнаружили биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Тогда выделить ДНК и найти убийцу не удалось. Дело оставалось нераскрытым почти 20 лет.

Зацепка появилась только в 2017 году. Эксперты проверяли образцы людей, попавших в поле зрения милиции. Один из образцов совпал с найденным на месте преступления в 1999-м. Мужчина, которому он принадлежал, во всем сознался. Оказалось, что преступление он совершил в день своего 20-летия - изнасиловал девочку, а потом ударил ножом в шею. В начале февраля 2019 года убийцу приговорили к 24 годам колонии. Это не первый случай, когда генетические экспертизы помогают раскрывать сложные преступления.

Белорусские специалисты проводят около 15 тысяч генетических экспертиз в годФото: Святослав ЗОРКИЙ

«В ДНК зашифрована вся информация о признаках организма»

- Таких громких историй по делам прошлых лет у нас где-то 3 - 4 в год. Но еще больше результатов, которые пока хранятся в базе, ждут своего момента, - говорит начальник отдела генетических экспертиз Виктория Корбан. В банке данных ДНК хранятся все результаты генетических экспертиз, исследований лиц и неопознанных трупов.

- Вообще, по моему мнению, вы попали в самую интересную область судебной экспертизы - область генетической экспертизы, исследования ДНК, - говорит собеседница. В ДНК зашифрована вся информация о признаках организма, причем она не меняется с годами.

Практически по каждому уголовному делу, где могут остаться следы человека, следователи назначают генетические экспертизы. В Беларуси в год проводят около 15 тысяч генетических экспертиз.

Начальник отдела генетических экспертиз Виктория Корбан говорит, что громких историй по делам прошлых лет у них где-то 3 - 4 в годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- То, что лет 10 назад не получилось у экспертов, произошло не потому, что эксперты тогда были плохие, а сейчас хорошие или тогда не умели работать, а сейчас научились. А просто потому, что сейчас у нас в руках другие инструменты, - продолжает Виктория Корбан. - Если преступление осталось нераскрытым и имеются следы, которые эксперт не мог установить, эти предметы надо пересматривать и пробовать получить результат сегодня. Даже не могу представить, чем будет владеть эксперт через 5 - 10 лет.

Кстати, сейчас белорусские и российские ученые работают над технологией, по которой можно будет определить портрет преступника, имея его ДНК. Специалисты надеются, что им удастся с помощью этой технологии даже определять возраст, цвет глаз и волос.

Жестокое убийство девочки раскрыли через 25 лет

В комитете судебных экспертиз говорят, что преступления прошлых лет - особая категория дел. Для их раскрытия проводят очень сложные экспертизы. Материл для исследований уже частично израсходован, что-то подвержено механическому разрушению - все это усложняет работу.

Сейчас белорусские и российские ученые работают над технологией, по которой можно будет определить портрет преступника, имея его ДНКФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Основная масса преступлений, которые пересматриваются сейчас, произошли в 90-х - 2000-х. Конечно, многие дела врезаются в память. Сразу вспоминается убийство 1991 года. Восьмилетняя девочка, ученица одной из витебских школ, не вернулась домой. Ее искали три дня и нашли в мешке для строительного мусора на территории школы, - говорит собеседница. - Девочку изнасиловали и задушили. Она была босой, без нижнего белья и колготок. На одежде и мешке тогда нашли следы спермы. Экспертизы по этому преступлению в те годы проводили в Витебске, Минске, Москве, даже отправляли в Германию. Но никаких значимых результатов исследования следствию не дали.

Когда в руках специалистов оказалось новое оборудование, экспертизу по просьбе следователей провели снова - специалистам удалось выделить ДНК. Образец совпал с генотипом из базы данных. Это случилось в 2016-м, через 25 лет после убийства.

«За это дело болели все, ночами не спали»

Помочь выйти на след преступника может найденный волос, кусочек ногтя, отпечаток, который остался на ручке двери.

- Когда мы работали в 90-х, для выделения ДНК брали 10 мл венозной крови, выделяли оттуда ДНК, которая была видна невооруженным глазом. Сейчас экспертиза тактильных следов, отпечатков пальцев, уже рутинная методика, хотя еще лет 10 назад трудно было поверить, что эти объекты пригодны для генетического исследования, - добавляет Сергей Боровко, начальник управления судебно-биологических экспертиз.

Эксперты вспоминают еще одно преступление, которое удалось раскрыть в том числе благодаря генетической экспертизе. Это было одно из первых громких дел после создания Следственного комитета. Убийство произошло в 2012 году.

Именно так выглядит исследование ДНК на бумагеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В одной из деревень Столинского района молодежь собралась на новогоднюю дискотеку. Одна из девушек, 14-летняя школьница, в тот вечер дома не появилась. Хотя кто-то видел ее буквально на расстоянии 300 метров от дома. Школьницу искали 15 дней. В поле нашли ее разорванный предмет одежды. Эксперт предположил: чтобы разорвать такое прочное изделие, преступник должен был приложить достаточно много усилий. Удалось установить следы мужчины. Кстати, распечатка результатов исследования, которая висит в кабинете, - это именно объект с этого преступления, - прерывается начальник отдела генетических экспертиз и показывает на разноцветный график - именно так выглядит исследование ДНК на бумаге. - Мы видим, что здесь есть биологический материал, и он произошел не меньше чем от двух человек - там есть женщина и мужчина, - водит карандашом по графику Виктория Корбан. - Оставалось только найти этого мужчину. Конечно, ситуация была совсем непростая, в той деревне живет больше 3 тысяч человек. Местные жители тогда очень сплотились и переживали об одном - только бы это не оказался кто-то из своих, деревенских. Тогда отрабатывали очень много людей, в том числе практически всех жителей деревни, отбирали образцы, отправляли их в Минск на исследование. Работа была организована круглосуточно, невзирая на выходные.

Звонок с важной новостью о том, что подозреваемый найден, поступил в воскресенье.

- Это был местный житель. Его образец был 246-м в списке исследованных. За это дело болели все: и эксперты, и следователи, и сотрудники уголовного розыска. Ночами не спали. Была, конечно, надежда, что девочка жива - вдруг ее где-то держат? К сожалению, все оказалось трагично. Убитую и изнасилованную школьницу нашли закопанной недалеко от дома, - говорит Виктория Корбан.

Приговор вынесли в тот же год, обвиняемых в деле было двое - 17-летние подростки: в суде один из них говорил, что убил девушку, потому что за два года до того она не захотела с ним встречаться, второй ему в этом помог. Преступники получили 11 и 15 лет лишения свободы.

Еще один пример, который приводят собеседники, - история с тушинским маньяком, который совершил серию изнасилований в 1999 - 2004 годы в Брестской и Минской областях. Все преступления происходили вдоль железной дороги.

- У него было 35 жертв. О том, что это серия, мы поняли по ДНК, потому что генотип во всех случаях совпадал. Найти насильника тогда не получалось. А после 2004 года случаи прекратились. И вдруг в 2014 году на территории все той же Брестской области очередной случай изнасилования. Генотип мужчины передали в Россию, чтобы сверить данные, - вспоминает Сергей Боровко.

В комитете судебных экспертиз говорят, что преступления прошлых лет - особая категория делФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скоро из России пришла информация: этот неустановленный мужчина изнасиловал женщину в Ленинградской области. Белорусские и российские оперативники совместными усилиями в 2015 году нашли маньяка, он уже был судим за похожие преступления в Польше и Москве. Оказалось, что в Беларусь он приезжал навещать маму. Когда он находился здесь в очередной раз, его задержали, проверили - все совпало. Его приговорили к 18 годам колонии.