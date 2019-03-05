Как белорусы воспитывали детей: Отец должен был «любить, но руками бить», а матери не опекали сыновей-подростков

- На мой взгляд, традиции воспитания у белорусов и всех славян не имеют аналогов по своей эффективности, - уверена этнолог Татьяна Кухаронок. - Крестьянские семьи были крепкие, люди в них приспособлены к жизни, телесно и душевно здоровы. При этом вопросы воспитания у предков редко проявлялись в открытую, но так или иначе присутствовали.

- Татьяна Ивановна, в чем, на ваш взгляд, главное отличие семьи в культуре наших предков и сегодня?

- В традиционной культуре опыт предыдущих поколений становится основой для новых. Знания и навыки возобновляются с надеждой, что мир останется прежним, а многое зависит от установок стариков, начиная с того, с какой ноги встать и как сесть за стол. В такой системе у ребенка нет альтернативных ответов на вопросы «Кто я?», «Зачем живу?», «Кем работать?». Человек не противопоставляется природе, а ее законы просты: каждый рождает подобного («ад яблыні - яблыкі, ад сасны - шышкі»), похожего на свой род («якое семя, такое і племя», «ад злой маткі злыя дзеткі»). Тем не менее белорусы отдавали должное воспитанию и обучению: «Разумным дзіця не родзіцца».

А современная культура - та, где взрослые учатся у ровесников, а порой у собственных детей. Отсюда проблемы отцов и детей, переходного возраста, разницы во взглядах и ценностях. При этом происходит перенос акцентов с семейного на общественное воспитание. Тем более сегодня, когда родители все меньше времени проводят с детьми. Внутрисемейные связи ослабевают еще и потому, что выживание семьи не зависит от совместного ведения хозяйства.

Мать учила детей почитать отца, который был и кормильцем, и защитником. Даже на этом фото хуторян из Речицкого уезда отец сидит, а остальные члены семьи стоят. Фото: Книга «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911-1912»

- А каким был идеал семьи?

- Народ считал: семья, в которой смогут воспитать детей, создана по любви и живет в верности. Вспомните, какие красивые образы влюбленных в песнях - это тоже своего рода педагогика, идеал. Родители должны были стать примером нравственного поведения, передать в быту «кодекс» крестьянской морали. В принципе, от взаимоотношений родителей зависело, какими вырастали дети. И если семья не складывается, то ребенок «без маці, без айца блукаецца, як аўца». Не зря, когда говорили «расці, на лес гледзячы», - это означало расти без присмотра родителей. Кстати, если девушка до брака потеряла девственность, о ней тоже говорили, что она росла «у лесе».

Когда дети взрослели, отец должен был обеспечить стартовый уровень для новой семьи: помочь с постройкой дома для сына, обеспечить покупку приданого для дочери. Обязанности родителей заканчивались в момент вступления детей в брак. Особенно важным был брак младшего ребенка, после него родительская миссия считалась окончательно завершенной, а деторождение с этого момента общество воспринимало как нарушение закона. Зато от этого момента родители не так боялись невовремя умереть - все-таки дети «ўладкаваны».

И сейчас ребят лет десяти в деревнях отпускают, к примеру, пасти скотину, как в деревнях хорошо сохранившего традиции Любанского района. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

ДЕТЕЙ ПРИУЧАЛИ К РАБОТЕ УЖЕ С ТРЕХ ЛЕТ

- Какого ребенка старались воспитать белорусы?

- Человеком, который делал добро, жил cо всеми в мире, помогал слабому, был гостеприимным, правдивым, скромным, любил свою землю, был трудолюбивым. Понятие чести у мужчин связывали с выполненным долгом и умением ответить на обиды. Для девушек важна была чистота, для женщин - отсутствие измен. Белорусы ценили молчунов, которые много работали.

В основе воспитания лежали библейские заповеди, а обязательным условием была вера, набожность. Каждое воскресенье дома отец читал вслух Евангелие при всей семье. А когда человек делал что-то аморальное, говорили: «Крыжа на табе няма».

- Раньше воспитание было напрямую связано с трудом…

- Да, потому-то обязанностью родителей считалось воспитать трудолюбивых хозяев для будущей самостоятельной жизни («умеў нарадзіць - сумей навучыць»), а не только одеть, обуть и накормить. Мальчики к 20 годам становились хлеборобами, а девушки в 16 - 17 лет знали все о домашнем хозяйстве. А уже лет с 3 - 5 детей (их тогда называли «блазнюк», «блазнотка») начинали приучать к несложной работе, например, отправляли пасти гусей или присматривать за младшими. Необходимым навыкам, умениям, нормам обрядового поведения, ремеслам родители учили своим примером в процессе совместной деятельности. Чем больше дети умели, тем большим уважением пользовались у взрослых. Кстати, и сегодня во многих семьях, в школах, садах и кружках - те же принципы овладения традиционных ремесел.

Традиция - это и обучение внуков мастерству, которым владеет старшее поколение. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- Как наказывали и поощряли детей наши предки?

- Дисциплину выстраивали внушениями, советами, порой и приказами. Журили стыдом, «сорамам». Поощрение могло выражаться в одобрении или благословении, а еще в небольших подарках: заячий хлеб, свистульки, игрушки. На людях мамы всегда хвалили детей - так воспитывалось чувство собственного достоинства и желание ребенка все делать по совести.

- Нередко в классической литературе отец - это тиран и деспот…

- Вплоть до середины 1920-х белорусская семья оставалась патриархальной. И власть отца была практически безграничной: он решал, кого из сыновей отдать в рекруты, какое ремесло им выбрать, отпускал парня на вечерки, подбирал ему невесту, благославлял на брак. Считалось, что нежный папа не будет хорошим воспитателем. «Дзіця сэрцам любі, рукамі бі», «Бацька не матуля, не пацалуя і не прытуля», - говорили белорусы. А чтобы пресечь баловство и споры детей, порой отцу хватало взгляда или слова: «Бацькава лаянка мацней за мацерыну бойку».

Гончарные круги стали сегодня модной игрушкой, но кое-где этой традиции учат поколениями. Березовский район. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

У БЕЛОРУСОВ БЫЛА ТРАДИЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ПЕРЕОДЕВАНИЯ РЕБЕНКА

- Какая роль в семье отводилась матери?

- Мать учила уважать отца-кормильца, быть ласковыми с братьями и сестрами, помогать им мирно решать споры, заступаться за них. Но к 12 - 14 годам мальчики выходили из-под маминой опеки и держались отца, выполняя с ним мужскую работу - делали простую мебель, начинали пахать, бороновать, косить. Сыновья в этом возрасте считались детьми отца, и в отношении к дочерям он проявлял куда больше мягкости. А у девочек складывались особые отношения с матерью: «Якая клёпка, такая й бочка, якая маці, такая й дочка», - говорили в народе. Кстати, особая близость отражена в обычае заворачивать новорожденную девочку в материнскую одежду, чтобы передать ей лучшие качества матери.

- Кстати, а белорусы прибегали к каким-то магическим действиям, надеясь воспитать хороших детей?

- Да, при рождении мальчика родители высаживали дуб, ясень, клен, а в честь девочки - калину, рябину, яблоню. А люлька была одна на всех детей в семье, чтобы братья и сестры дружили между собой.

Когда 5-6-летняя девочка посвящалась в работницы, сжигали первый спряденный ею клубок. Пепел от него разводили в воде, которую ей давали выпить. А потом девочке дарили небольшую прялку. Когда мальчику в 6 - 8 лет одевали первые штаны, а девочке - первую юбку, им под ноги стелили родительскую одежду. Переодевали в присутствии всех членов семьи. И, по народным верованиям, чем больше ребенок противился, тем более долгую жизнь ему сулили. Кое-где первые штаны и юбку после ношения сжигали. Мальчишек-подростков ждали обряды вроде испытательного срока, инициации - скажем, ремесленники давали им порой невыполнимые задания, насмехались над ними, заставляли добывать себе еду, даже проводили между ними соревнования. Но в итоге принимали ребят в свой круг.

Если раньше кросны были в каждой хате, то теперь они стоят разве что в домах ремесел, где сегодня часто и передается традиция ткачества. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- А как еще справлялись с переходным возрастом?

- Большое значение имел неформальный коллектив молодежи со своими правилами. Предки понимали особенности возраста, потому даже самые строгие родители соглашались: там подросток может проявлять свои разрушительные качества. А еще - нацеливаться на брачные узы, взрослеть в игре. В таком сообществе подростки проводили от года до пяти лет. Если все-таки родители пытались вмешаться в игры молодежи или запретить ходить на такие встречи, их осуждали соседи.

- Однако возникает ощущение, что белорусы росли в атмосфере постоянного «нельзя»...

- В присутствии взрослых детям полагалось говорить тихо, не кричать, не махать руками, не вмешиваться в разговоры взрослых. За баловство, поведение не «па-людску» дети получали ложкой по лбу и выходили из-за стола, даже не поев. Кое-где во время трапезы этикетом запрещалось даже улыбаться, не говоря о смехе! Так что ограничений для детей у наших предков действительно хватало.