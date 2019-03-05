2019-03-05T12:31:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Выход в плей-офф Лиги чемпионов легионер БГК отметил танцем в раздевалке под «Ленинград»

Песня «Supergood», ящик пива, танцы – гандболисты могут себе позволить, ведь четвертый год подряд они в топ-16 главного клубного турнира [ВИДЕО]
Захар ПЛАТОНОВ
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Дарко Джукич зашел на площадке. а потом в раздевалке. Фото: стоп-кадр видеоДарко Джукич зашел на площадке. а потом в раздевалке. Фото: стоп-кадр видео
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На выходных БГК имени Мешкова в Бресте бился со шведским «Кристианстадом».

Павел Горак в атаке. Фото: БГК

Павел Горак в атаке. Фото: БГК

На кону было много. БГК до этого три сезона подряд выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Но в этом году загнал себя в сложное турнирное положение. Благо все сложилось. «Кристианстад» обыграли 32:23.

Вячеслав Шумак стал лучшим игроком матча. Фото: БГК

Вячеслав Шумак стал лучшим игроком матча. Фото: БГК

В итоге мешковцы заняли шестое место, опередив действующего победителя турнира «Монпелье». Да и среди остальных соперников – сплошь гранды, которые недавно выигрывали Лигу чемпионов. В 1/8 финала БГК сыграет с немецким «Фленсбургом», игры пройдут во второй половине марта.

БГК вышел из тяжелой группы в плей-офф Лиги чемпионов.

БГК вышел из тяжелой группы в плей-офф Лиги чемпионов.

После игры в раздевалке сербский легионер Дарко Джукич устроил зажигательный танец под песню группировки «Ленинград» «Супергуд». Такое в нашем спорте редко увидишь!

Кстати, в БГК не в первый раз обращаются к творчеству Сергея Шнурова.

БГК им. Мешкова снова сделал кавер на «Ленинград»

БГК им. Мешкова представил видео по мотивам клипа группы «Ленинград»

bgkmeshkovabgkmeshkova
Supergood . Выход в плей-офф Лиги чемпионов легионер БГК отметил танцем в раздевалке
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