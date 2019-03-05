Выход в плей-офф Лиги чемпионов легионер БГК отметил танцем в раздевалке под «Ленинград»

На выходных БГК имени Мешкова в Бресте бился со шведским «Кристианстадом».

Павел Горак в атаке. Фото: БГК

На кону было много. БГК до этого три сезона подряд выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Но в этом году загнал себя в сложное турнирное положение. Благо все сложилось. «Кристианстад» обыграли 32:23.

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В итоге мешковцы заняли шестое место, опередив действующего победителя турнира «Монпелье». Да и среди остальных соперников – сплошь гранды, которые недавно выигрывали Лигу чемпионов. В 1/8 финала БГК сыграет с немецким «Фленсбургом», игры пройдут во второй половине марта.

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