Смогут ли бесплатные ветер и солнце дать Беларуси достаточно энергии, чтобы отказаться от газа и нефти?

Миф №1. В будущем мы станем пользоваться только альтернативными источниками энергии, а газ и нефть станут не нужны.

- Я предполагаю, что однажды такое произойдет. Но только после того, как человечество изобретет, так сказать, супермеганакопитель, который сможет за доли секунд накапливать энергию, за доли секунд отдавать и будет иметь громадную мощность. Когда это произойдет, тогда и наступит всеобщая эра зеленой энергии, - считает Александр Мальков. - На данный момент мир может вырабатывать альтернативную энергию в нужном количестве, но обуздать ее и сглаживать все неравномерности в ее выработке - пока нет. Как только кто-то изобретет нужную технологию, нас ждет прорыв. Мне кажется, это вопрос ближайших десяти лет.

- Я не знаю ни одной технологической задачи, которую нельзя было бы решить при переходе на альтернативную энергию, - добавляет Владимир Рак. - Но это в первую очередь экономический вопрос: насколько выгодно будет перевести все технологии на энергию солнца и ветра? Технологически это возможно, но пока слишком дорого. Однако я считаю, что полностью отказаться от нефти и газа мы все равно не сможем. Они ведь используются не только в энергетике, но и в нефтехимии, для производства удобрений и так далее.

Миф №2. В Беларуси использовать альтернативные источники энергии невыгодно - у нас мало солнца, нет сильного ветра и не текут большие реки.

- Действительно, у нас не так много солнца, как в южных странах, и не такой сильный ветер, как в странах, имеющих морское побережье, - соглашается Александр Мальков. - Но, на мой взгляд, главная проблема Беларуси - это слишком равнинная местность, которая не дает возможностей для обустройства гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций. Гидроаккумулирующие станции, как, например, в Австрии, Китае, США, - это выход на то время, пока еще не создан большой накопитель энергии. Есть два озера, одно расположено высоко, другое - низко. Если те же ветряки или солнечные батареи вырабатывают много энергии, ГАЭС, работая с ними в связке, за счет этой энергии перекачивает воду из нижнего озера в верхнее. Но как только солнце заходит за тучи или стихает ветер, станция спускает воду из верхнего озера в нижнее и энергию уже вырабатывает, а не потребляет. Этим сглаживается неравномерность выработки. Но белорусский рельеф не дает таких возможностей.

Конечно, все это не означает, что в Беларуси не надо использовать энергию солнца или ветра. Но нужно учитывать, что те же солнечные батареи будут работать не так эффективно, как в южных странах, а ветряки имеет смысл ставить в тех местах, где стабильно дуют ветры. Одно из таких мест находится возле деревни Грабники в Новогрудском районе. Там уже построен ветропарк, который будет расширяться. Однако полностью обходиться без традиционной энергии в ближайшей перспективе мы не сможем.

- У каждой страны свой энергетический путь. Мы страна ТЭЦ, у нас многое завязано на генерации энергии и генерации тепла. Если переводить страну на возобновляемую энергию, то на электроэнергию должна перейти полностью и система отопления во всех городах. А это проблема. Представьте: морозная ночь, штиль. Чтобы несколько часов поддерживать отопление в домах по всей стране, понадобилось бы огромное количество зеленой энергии. А ведь ее пока все еще негде аккумулировать, - говорит Александр Мальков.

И все же нельзя исключать, что с развитием технологий мы сможем выжимать больше и из наших климатических условий.

- Например, солнечные панели работают не только от прямых солнечных лучей, но и от рассеянного света от облаков, и от отражающегося от земли. Иными словами, если на улице светло, то и энергия будет вырабатываться, пусть и не так интенсивно. Более того, в некоторых случаях фиксировалась реакция солнечных батарей на яркий лунный свет, но это просто фиксация выработки. Об энергетическом использовании лунного света речь не идет. Возможно, по мере совершенствования технологий мы сможем получать больше энергии от солнца, - рассуждает Владимир Рак.

Миф №3. Если солнца или ветра нет, то нет и электричества, а скопить его на будущее нельзя.

- Да, это так. Мой главный аргумент для сторонников перехода на альтернативную энергию: хотите ли вы иметь электричество 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году? Если да, то нужно понимать, что в дополнение к ветрякам и солнечным батареям нужен какой-нибудь буфер. А раз мы не можем построить гидроаккумулирующие станции, то нужно дожидаться появления тех самых супернакопителей, - говорит Александр Мальков. - Знаменитая батарея Илона Маска, которую он построил в Австралии, чтобы избежать отключений электричества, - это не прорывная технология, а простое масштабирование. Условно, сложили десять батареек - получили мощность десяти батареек. А нам нужна новая прорывная технология, без нее альтернативная энергия будет оставаться нестабильной.

Миф №4. Альтернативная энергия - это очень дешево, потому что ее можно брать буквально из ниоткуда.

- Зеленая энергия обходится дешево только с точки зрения топлива. Солнце, ветер, водяные потоки бесплатны, но велики затраты на строительство генераторов, их поддержку, а также мероприятия по их интеграции в энергетическую систему страны, - объясняет Александр Мальков. - Например, установка все той же батарейки Илона Маска в Австралии обошлась стране в 12 миллионов долларов. А батарейка не вечная, прослужит два-три года - и ее придется менять и опять вкладывать те же миллионы. Зеленая энергия дешевая только на первый взгляд. Например, в Германии в тарифы на электричество обязательно включается зеленая часть. И одна только эта зеленая часть равна полной стоимости электричества для населения в Беларуси!

- Высокая себестоимость производства альтернативной энергии связана с большими инвестиционными затратами, - добавляет Владимир Рак. - Раньше она были значительно выше, чем традиционное производство электроэнергии, и для стимулирования развития альтернативной энергетики в Евросоюзе ввели повышающие коэффициенты (в Беларуси, к слову, они тоже есть). Это подействовало: туда пришли инвесторы, научные центры, активизировались научные разработки. И себестоимость производства альтернативной энергии сегодня уже сравнима с производством традиционной. Сегодня все идет к тому, что в Евросоюзе уберут эту прямую поддержку производителей альтернативной энергии.

Миф №5. Производство альтернативной энергии абсолютно безопасно для природы

- Любое человеческое вмешательство влияет на природу. Гидростанции могут затапливать территории и нарушать экосистему вокруг. От ветряков идет шумовое загрязнение. Инфразвук оказывает невидимое воздействие на организм, и рядом с ними не может жить ничто живое. Они также нарушают среду обитания и маршруты миграции птиц. А установка солнечных панелей влияет на почву под ними и на всех обитателей, которые живут на этой территории, - рассказывает Александр Мальков.

Экологи с этими доводами согласны. Но отмечают, что производство альтернативной энергии в конечном итоге все равно получается менее вредным.

- Солнечные панели действительно затеняют почву, но их можно устанавливать там, где ничего не растет. Инфразвук от ветряков распространяется буквально на пару десятков метров. Кроме того, никто не против метро, например, которое также является источником инфразвука, притом расположено в местах наибольшего скопления людей. Плюсы от зеленой энергии все равно перевешивают эти минусы, - говорит Владимир Рак. - Часто критикуют и производство оборудования для выработки альтернативной энергии. Но здесь есть взаимное влияние: если мы будем использовать зеленую энергию на вредных производствах, например для выплавки металлов, то они будут становиться менее вредными. И технологии не стоят на месте. Если раньше в аккумуляторах использовали кадмий, то теперь проводят исследования по возможности его замены на более безопасный алюминий. Безусловно, производство альтернативной энергии нельзя назвать совершенно безопасным, но оно гораздо менее вредно, чем традиционное производство.