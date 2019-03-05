«Пусть ее совесть помучает»: брестчанку осудили за сбор денег лечение здорового ребенка

– Не реви, я сказала! Сына держи! – бросила в адрес своей матери Наталья, когда ее из зала суда уводил конвой.

С подачи 32-летней брестчанки в благотворительности разочаровались более 400 человек. Они признаны потерпевшими в деле о мошенничестве, и вынуждены были оставить свои дела ради дачи показаний и участия в судебных слушаниях.

В 2012 году сыну Натальи Артему исполнилось три года. Ребенок и тогда был, сейчас остается абсолютно здоровым. Но в то время мама навесила на него целый комплект страшных диагнозов: врожденный порок сердца, буллезный эпидермолиз (генетическое заболевание кожи), пневмония… И начала собирать деньги на дорогую операцию в клинике Гамбурга в Германии. Сумму каждый раз называла разную: от 17 до 70 тысяч рублей. Благотворительные счета в банке прилагались.

Наталья пришла на оглашение приговора с вещами: в зале суда конвой взял ее под стражу.

Объявление с просьбой о помощи Наталья разместила в соцсетях, письма с поддельными медицинскими документами разослала по предприятиям. Иногда даже обращалась лично – говорила, мол, скоро уезжать, срочно нужны средства на лечение.

- Как вы узнали о сборе средств на лечение Артема? – задает в суде вопрос гособвинитель, прокурор прокуратуры города Бреста Ирина Рубанова.

Потерпевшие отвечают коротко. Многие уже и не помнят, сколько жертвовали в помощь больному мальчику. С учетом деноминации это не космические суммы. На нынешние деньги кто-то дал 50 копеек, кто-то рубль, кто-то – 5 или 10.

- В «Одноклассниках» увидела объявление, решила помочь. Пошла перечислила 30 тысяч рублей (до деноминации – Ред.).

- Пришло по обычной почте обращение. У нас на предприятии собирали деньги, я 100 000 рублей передал.

- На проходной было объявление, что ребенку требуется помощь. Мы собирали деньги кабинетами, потом передали в отдел кадров.

«ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО ПРОПАЛО»

О том, что их добротой и искренним желанием помочь так цинично воспользовались, люди не знали до тех пор, пока следователи не назвали их потерпевшими.

- У нас была рассылка среди сотрудников по электронной почте. Собрали деньги, передали в отдел подбора персонала.

- На тот момент у вас было четкое представление о том, что вы сдаете деньги на благотворительность? – уточняет судья Инна Клышпач.

- Без сомнения, иначе никто бы не сдавал.

- Вы полагаете, вас обманули?

- Конечно, да. Мы обо всем узнали, когда нас начали вызывать следователи.

Таким образом Наталья собрала 14 000 рублей. Все деньги она потратила по своему усмотрению.

Почти все потерпевшие говорят, что им просто по-человечески обидно:

- Вера и желание творить добро пропали, - заявляет суду сотрудница предприятия из Кобрина.

- Я искренне хотел помочь, а меня обманули - как теперь помогать людям?

- Да что с нее возьмешь… Пусть ее совесть лучше помучает!

Суд Московского района Бреста признал Наталью виновной в мошенничестве, совершенном повторно и в особо крупном размере. Ее приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима и с конфискацией всего имущества. Обвиняемая пришла на оглашение приговора с вещами. Ее выводил конвой - женщину взяли под стражу в зале суда. До этого она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски заявили только предприятия, которые перечисляли ей деньги по безналу – от 70 до 1000 рублей. Им она должна вернуть чуть меньше 2000 рублей. Остальные 12 000 ей «подарили» те, кто не стал заявлять иск ради пары рублей.

Мать Натальи ждала приговора за дверьми зала суда и очень переживала за дочь.Фото: Оксана БРОВАЧ

«ЕЙ САМОЙ НУЖНА ОПЕРАЦИЯ»

Мать обвиняемой ждала приговора суда за дверьми, с валидолом и носовым платком.

– Она эту ночь не спала, переживала… С сыном поговорила. Предупредила, что мамы долго не будет. Про тюрьму ему не говорили, но он, наверное, сам догадывался – слышал телефонные разговоры. И перед судом, когда в школу его отправляли, даже есть отказался... – говорит Ирина, мать осужденной за мошенничество Натальи.

Бабушка 9-летнего Артема планирует оформить над ним опеку. Она живет в агрогородке, продает на рынке то, что выращивает в огороде. С отцом мальчика Наталья уже два года в разводе. Про зятя Ирина говорит, что «цены бы ему не было, если бы он работал».

- Алиментов он не платит. На выходных, если захочет, берет сына. Помогать – помогает, и то, не он, а мать его. Потому что ничем не занимается, на подработки ездит. Если бы он работал, они бы и не развелись, - рассуждает о семье дочери Ирина.

Во время следствия выяснилось, что Наталья приписала сыну свой диагноз. Оказывается, у Натальи врожденные проблемы с сердцем. В справке, выданной кардиологом из Минска, свое имя она исправила на имя сына. На основании этих документов в банке открыли благотворительные счета. Их подлинность никто не проверял. За подделку документов женщину не осудили, потому что истек срок давности.

Судя по фото в соцсетях, Наталья много времени уделяла сыну: семья ходила на городские праздники, новогодние представления. Мама с сыном катались на теплоходе, гуляли по городу, ходили в музей поездов. Теперь о мальчике будет заботиться бабушка.

Задержали Наталью с поличным в банке, когда она в очередной раз снимала деньги со счета. К этому моменту она уже была на особом счету у правоохранителей. Тайна следствия не позволяет раскрыть, как выявили мошенничество – говорят только, что в органы «поступил сигнал».

Из-за инвалидности Наталья не может работать. Женщина перебивалась неофициальными подработками – например, ухаживала за пожилыми.

– Ей же самой нужна операция, понимаете? Я по телевизору видела, что у нас пересадки сердца делают… Она больная с детства, врачи все время говорили, что не выживет. Когда беременная была, тоже предупреждали, что может не пережить роды. А она так хотела ребенка! Несколько лет не получалось, и все-таки родила Артема, здоровенького… А теперь с больным сердцем в тюрьму. Да, мы виноваты, мы все возместим, но а как было жить…? - плачет мать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Витебске мошенники собирают деньги на лечение мальчика, который умер в России 5 лет назад

Женщину с листовкой и призывом помочь Косте Лопареву собрать деньги на пересадку костного мозга видели возле магазинов в разных районах города. Витебчанка решила поискать в интернете информацию об этом мальчике – и вскрылся обман. Мальчику действительно собирали деньги на лечение, но в Красноярске, и ребенок умер в 2014-м. Выходит, его именем прикрылась мошенница. Теперь милиция проводит проверку.

БУДЬ В КУРСЕ

Как уберечь себя от мошенников, наживающихся на сборе средств

Не стесняйтесь спросить у тех, кто собирает деньги, о том, где и как лечится ребенок, какой диагноз, на какую именно операцию собирают средства. Важно знать, что граждан Беларуси в нашей стране лечат бесплатно.

Спрашивайте про реквизиты, медицинские документы, попросите показать оригинал свидетельства о рождении ребенка, инвалидное удостоверение.

Если вы действительно хотите помочь, но времени на вопросы нет, запомните имя и фамилию ребенка, для которого ведется сбор денег. Введите данные в интернет-поисковик и посмотрите, есть ли какая-нибудь информация об этом ребенке. Обычно родители используют все возможные ресурсы для того, чтобы спасти своего ребенка.