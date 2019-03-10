Как открыть бар или кафе, чтобы на нем зарабатывать? Пять шагов к успеху

Так что современные кафе, кофейни, бары и т. п. рассматриваются как место, где можно съесть или выпить что-то вкусное, встретиться с друзьями или провести деловые переговоры. Вот только исследование, проведенное одной уважаемой компанией среди жителей белорусских городов, показало, что более 60% горожан вообще не посещают заведения общепита. Почему? Чего людям не хватает? Мы провели свой блицопрос.

Горожанам не хватает разнообразного фастфуда, кафе с танцами, кофеен с тайнами

Ольга, работала администратором, поваром, завпроизводством в московском ресторане:

- Минску, как столице, очень не хватает кофеен, чайных - маленьких, уютных, на пару столиков. Хочется, чтобы встречались на каждом шагу, как в европейских городах, и не только в центре. В некоторых спальных районах вообще ничего нет! Я люблю Минск, но в нем так мало по-настоящему милых мест, не хватает загадки. Это ведь город с огромной историей, а в его заведениях этого совсем не чувствуется. Приходишь - все блестит, как фантик, будто хозяева заведений боятся запятнать репутацию самого чистого города.

Антон, бармен:

- Я люблю вкусно поесть. И в Минске есть несколько заведений, где хорошо готовят. Но я бы с удовольствием ходил в кафе, где кормили бы едой из фермерских органических продуктов. Мне бы было интересно узнать, где их вырастили, что в них содержится.

Елена, преподаватель:

- Большой пробел - отсутствие кафе возле кинотеатров. Да и в самих кинотеатрах меню кафетериев, мягко говоря, не радует. А ведь многие люди приходят в кино после работы, и от возможности качественно перекусить за полчаса до сеанса никто бы не отказался. Однажды мы пришли с подругой в кинотеатр в 20 минутах езды от центра голодные. Из перекуса нам предложили шоколадки и попкорн. Побежали в соседний магазин, купили хлеба с ветчиной, салатики и быстро съели, сидя в машине.

Дмитрий, руководитель сервисного отдела мебельной компании:

- Мне не хватает разнообразного фастфуда. Он как бы есть. Но выбор в основном ограничен бургерами и шаурмой. Хочется, чтобы было побольше заведений, где можно быстро и вкусно перекусить чебуреком, беляшом, лепешкой из тандыра, блинами. И чтобы все было свежее, с пылу с жару! Не хватает того же фастфуда на колесах - мобильных фургонов, в которых готовят еду и которые можно поймать в любом районе города.

Ирина, начальник отдела маркетинга компании - производителя напитков:

- В Минске мне не хватает уютных небольших заведений, из окна которых открывался бы красивый вид на водоем, парк, лужайку. Чтобы в меню был выбор недорогих простых блюд белорусской кухни, а рядом - игровая площадка для детей.

Галина, психолог:

- Я мечтаю, чтобы в Минске открылось кафе с танцполом для людей в возрасте. Чтобы они могли здесь провести время в приятной обстановке, выпить коктейль за изящным столиком, съесть что-то легкое и танцевать сколько душе угодно.

Начинаем с идеи. А лучше - с чужого опыта!

Итак, пожеланий много, они разные. Это важная информация для того, кто хочет открыть свое заведение, непохожее на другие. Обязательно надо узнать как можно больше о том, чего людям не хватает, что они предпочитают и что пользуется спросом. И это будет…

Шаг первый - идея

Определитесь, что хотите открыть: семейное кафе, стильный ресторан, маленькую кофейню, клуб и т. д.

Шаг второй - место

Выбираем помещение, учитывая то, что от формата заведения может зависеть пакет разрешительных документов и другие нюансы (вспомните, как протестовали жители дома в центре Минска против появления кафе на первом этаже). Узнайте, сколько стоит аренда, на каких условиях и на какой срок можно выкупить право аренды. Оцениваем обстановку: проходимость выбранного места, наличие или отсутствие конкурентов поблизости. Заранее узнаем, какие разрешения и от каких служб надо получить, чтобы открыть ваше заведение в этом месте.

Шаг третий - бизнес-план

Прикидываем, сколько денег потребует все вместе: аренда, ремонт, вывеска, реклама, оборудование, расходные материалы, зарплата наемным работникам.

Шаг четвертый - деньги и документы

Где вы возьмете необходимую сумму, если у вас не хватает собственных средств? Возьмете кого-то в долю или оформите кредит в банке? Вместе с этим надо решить и другие вопросы, способные повлиять на ваш бюджет: регистрировать ИП или юридическое лицо? Продавать алкоголь и сигареты или нет?

Шаг пятый - полезные связи

Идеальное место, где можно пообщаться с людьми, у которых можно получить массу полезной информации, - международная выставка HoReCa. RetailTech. И если честно, именно этот шаг должен стать даже первым для тех, кто еще не совсем определился с будущим бизнесом в сфере общепита и сферы обслуживания.

Экспресс-обучение, развлечения, полезная информация и встречи с интересными людьми - это HoReCa. RetailTech

Выставка для баров, ресторанов, гостиниц и ретейла HoReCa. RetailTech пройдет в Минске с 12 по 14 марта. Здесь будут представлены основные направления:

- Ресторанное дело;

- Чай. Кофе;

- Мир отеля;

- RetailTech;

- Продукты. Ингредиенты. Напитки.

HoReCa. RetailTech - единственная в Беларуси тематическая выставка для масштабной демонстрации продукции и презентации новинок в индустрии общественного питания и гостеприимства. Профессионалы и состоявшиеся в этом бизнесе люди охотно участвуют в выставке. Для них это возможность продемонстрировать новые предложения и услуги потенциальным покупателям, установить сотрудничество с новыми партнерами, определить актуальность своих услуг. Поэтому все представители отрасли, заинтересованные в продвижении своей продукции, участвуют в выставке HoReCa. RetailTech.

Посетители, пока не имеющие отношения к этому перспективному бизнесу, получают возможность узнать много нового, продегустировать представленные продукты питания, протестировать оборудование, получить уникальный опыт на мастер-классах, презентациях и семинарах и многое другое. Например, как достичь положительного финансового результата в ресторанном бизнесе? Или посетить презентации кейсов дизайна интерьеров в сегменте HoReCa от ведущих дизайнеров.

Выставка HoReCa. RetailTech в этом году уникальная. Впервые здесь пройдут национальные чемпионаты по каптестингу и Coffee in good spirits, чайный фестиваль «9525» и фестиваль кулинарного искусства «КулинарШоу».

Каждое из этих мероприятий - яркое событие. В программе чайного фестиваля - ярмарка чая, мастер-классы, семинары по чаю и национальный чайный чемпионат по завариванию и миксологии чая, на котором будут соревноваться чайные профессионалы и любители чая. В чемпионате по каптестингу соревнуются профессионалы, которые показывают скорость, мастерство и точность в распознавании аромата и вкуса кофе. Чемпионат Coffee in good spirits - это еще один шаг к повышению профессионализма в работе с кофе в барах, кафе и ресторанах, т. к. это позволяет сочетать навыки бариста и бармена. «КулинарШоу» покажет мастерство кулинаров в создании блюд на заданную тему.

В экспозиции выставки - более 80 брендов. Здесь будут представлены профессиональные печи-мангалы, фризеры для мороженого, профессиональное оборудование для работы с шоколадом, кондитерские витрины, разнообразные кофемашины и многое другое. Среди новинок продуктового направления - вакуумные овощи, готовые первые и вторые блюда, ароматизированные чаи и т. д.

Место проведения выставки: Конькобежный стадион (пр. Победителей, 111А) спорткомплекса «Минск-Арена». Подробная информация, список участников, полная программа мероприятий и выступления поваров на сайте www.horecaexpo.by

БУДЬ В КУРСЕ!

Что такое HoReCa? Эта аббревиатура сложена из начальных слогов слов Hotel, Restaurant, Catering / Cafe. В обиходе «Хорека» - это общее название сферы услуг общепита и гостеприимства (отели, гостевые дома, гостиницы, апартаменты).

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