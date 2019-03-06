Самый большой MEGATOP в Беларуси открылся в минском ТЦ «Скала»!

В столичном ТЦ «Скала» открылся самый большой в Беларуси магазин MEGATOP! На площади 476,5 квадратных метра удобно расположился по истине огромный ассортимент женской, мужской и детской обуви, галантереи и аксессуаров. Основу представленного ассортимента, конечно же, составляет обувь: более полутора тысяч моделей сапог, ботинок, ботильонов, туфель и кроссовок для женщин, а также 600 с лишним наименований мужской и детской обуви.

Помимо этого вы сможете увидеть и оценить огромное количество сумок, рюкзаков, перчаток, шарфов и других аксессуаров, отвечающих последним модным тенденциям. Как известно, все товары, представленные в MEGATOP, проходят строгий контроль качества и соответствуют стандартам, принятым в ЕАС. Среди огромного ассортимента товаров, представленных в магазине в ТЦ «Скала», вы с легкостью подберете модель как для работы, учебы или спортивных занятий, так и для торжественных случаев.

Всем, кто хотя бы раз посещал магазины MEGATOP, отлично знаком дружелюбный и ненавязчивый сервис. Магазин в ТЦ «Скала», конечно же, не является исключением из этого замечательного правила. Благодаря системе самообслуживания наши покупатели избавлены от необходимости ждать консультанта, а могут легко и удобно выбирать и примерять обувь самостоятельно. Однако в случае первой необходимости приветливые и квалифицированные продавцы-консультанты всегда готовы прийти к вам на помощь и подобрать нужный размер или определиться с покупкой. Непринужденная и теплая атмосфера, стильное оформление торгового зала и классная музыка делают MEGATOP магазином, в котором легко и приятно делать покупки всей семьей! А доступные цены и выгодные акционные предложения сделают покупки выгодными для вашего семейного бюджета!

Если вы все еще не посетили MEGATOP, предлагаем не затягивать и запланировать визит в самое ближайшее время, ведь 8 Марта - в день торжественного открытия - мы подготовили множество приятных сюрпризов для всех милых дам и не только! Весь день вас ждут приятные сюрпризы и подарки, цветы для милых дам, праздничная зона активации для наших самых маленьких покупателей, а также возможность сделать классное фото в нашей яркой и красочной фотозоне. Но и это еще не всё. Чтобы ваши покупки в этот день были еще более выгодными, мы подготовили специальную праздничную акцию «Скидка 30% на обувь и галантерею».

Ждем вас на праздничном открытии магазина MEGATOP в ТЦ «Скала» по адресу:

Минск, ул. П. Глебки, 5.

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