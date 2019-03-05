Женский Саммит «Ты можешь»: старт дан!

Организатором мероприятия выступила Высшая женская школа Светланы Зере при поддержке Белинвестбанка.

Формат женского саммита был непохож ни на одно бизнес-событие в нашей стране. Креативное агентство Expert event хорошо прочувствовало идею Светланы Зере и смогло создать доверительную атмосферу на сцене для выступающих и комфортные условия для всех гостей и партнеров.

Ярко и проникновенно открыли женский саммит «Ты можешь» музыканты проекта «Амадеус». Одновременно с великолепной музыкой на экране демонстрировался видеоряд – каждый кадр символизировал победу над страхами женщин на пути к развитию и реализации.

На сцене за кофейным столиком в уютных креслах идейный вдохновитель и организатор саммита Светлана Зере вела диалог с успешными женщинами в формате интервью об их опыте, испытаниях, путях роста и развития.

Фото ЯРОЦКАЯ Дина

Выступление спикеров превратились в душевный и откровенный разговор героинь саммита с большой аудиторией! Почти 600 участниц в зале и несколько тысяч онлайн сопереживали трагическим историям героинь и восхищались их силой, стойкостью и целеустремленностью. Со сцены звучали реальные истории взлетов и падений, трудностей и ошибок, отчаяния и веры в свою мечту. Выступления получились настолько искренним и эмоциональным, что участницам трудно было сдерживать слезы.

Путь к успеху - это всегда большой труд. Чтобы сделать мероприятие максимально полезным для участниц, Светлана Зере предложила зрителям саммита выполнять задания, которые помогали им поверить в собственные силы.

- Участницам предстояло не просто слушать истории, но и еще и работать, - уточняет Светлана Зере. - К примеру, одно из заданий предполагало знакомство с другими участницами для налаживания контактов и поиска путей совместного творчества.

За три дня до саммита организаторы создали чат, в который пригласили участниц мероприятия, давая возможность девушкам представиться, обменяться контактами и договориться о личном знакомстве. Так был дан уверенный старт эффективному нетворкингу.

Вопросы финансовой поддержки бизнеса всегда стоят очень остро для начинающих предпринимателей. Многих в начале пути как раз и пугает вопрос, где взять деньги на развитие. Во время мероприятия каждая из участниц могла получить консультацию специалистов Белинвестбанка и познакомиться с новыми возможностями, которые предлагает этот банк для поддержки женского предпринимательства.

Фото ЯРОЦКАЯ Дина

- Сегодня, 3 марта, был необычный день, - поделилась впечатлениями одна из участниц Алена Романова, - день, не оставивший равнодушным никого из тех, кто посетил женский саммит «Ты можешь!». Это мероприятие глубоко проникло в мое сердце, и я понимаю, что уже никогда не буду прежней. Несмотря на то, что была в числе пары десятков волонтеров, которые работали над этим масштабным проектом, атмосфера саммита поразила меня своей энергетикой и высоким уровнем организации. Я внимательно слушала каждого спикера, проживала их истории, плакала над их трагедиями, восхищалась силой воли и стойкостью духа, смеялась над шутками, радовалась их успехам и достижениям. Я понимала, что чувствовали они, так как сама прошла через сложные испытания в жизни.

С уверенностью, можно сказать, что Женский Саммит «Ты можешь» даст импульс развитию женского предпринимательства в нашей стране.

- Я верю, - подвела итог мероприятия Светлана Зере, - что те, кто сегодня был зрителем, в следующем году обязательно выйдет на сцену со своей историей успеха!