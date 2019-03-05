В Бресте следователи ищут очевидцев ДТП, в котором ребенок погиб под колесами маршрутки

Брестчане в соцсетях и в чатах активно обсуждают это происшествие. В интернете появилась запись с веб-камеры, на которой видно момент ДТП, свою версию событий излагают очевидцы. Следователи изучают всю информацию и просят водителей, которые ехали рядом с маршруткой, пассажиров и других свидетелей аварии помочь понять, почему погиб ребенок.

Авария случилась 4 марта около 19:45 на перекрестке улиц Московской и 28 июля. Маршрутное такси совершало поворот направо. В этот момент на регулируемом пешеходном переходе люди заканчивали переходить дорогу. Дальше события развивались стремительно: на дорогу выбежал мальчик - и тут же угодил под колеса. Он погиб на месте.

Недалеко от этого перекрестка находятся центр молодежного творчества, ледовый дворец, дворец водных видов спорта, где занимаются дети.

– Я сидела в этой маршрутке, сзади справа, так сказать на заднем колесе. Была занята планшетом, в окно не смотрела. Но точно помню мои ощущения в момент поворота на светофоре: с моей стороны (заднее колесо справа) маршрутку мягко качнуло влево, как будто маршрутка задним правым колесом на бордюр попала. Удара точно не ощущала. Потом мы поехали дальше, и вдруг женщина, что сидела рядом с водителем, как мне показалось, сказала, что вроде кого-то сбили. Водитель тут же остановился и выбежал посмотреть, что произошло. По его реакции было понятно, что перед ним (машиной) точно никто не пробегал. Когда я вышла из салона такси, я была удивлена, что мы на центральной полосе стоим, а, как оказалось, ребенок справа от маршрутки сзади. Справа позади маршрутки на крайней полосе стояла легковая машина. Мальчик как раз между машин был, - так описала аварию пассажирка маршрутного такси №23.

Другие очевидцы в соцсетях писали, что мальчик вылетел на пешеходный переход на мигающий зеленый сигнал светофора, по другой версии - уже на красный. Некоторые пишут, что ребенок споткнулся или зацепился за минивен, который ехал рядом с маршруткой, а потом угодил под колеса микроавтобуса. На этом участке разрешен поворот направо с двух полос. На записи видеонаблюдения момент наезда плохо видно.

Ребенок угодил под колеса маршрутки (+18). Источник: WikiLink

– И водителя жаль, и ребенка и его родителей. Это трагедия для всех. Я сам и папа, и водитель - не хотел бы оказаться на месте обоих сторон... Я в тот же вечер еще раз поговорил с детьми про правила дорожного движения. Запретил выходить на дорогу на мигающий сигнал светофора, объяснил, почему водитель может не успеть остановиться, особенно в темное время суток или во время плохой погоды. Сказал, что не надо повторять за теми, кто бежит на красный. И не надо нестись сломя голову на автобус или еще куда-то... Лучше опоздать! Не зря ГАИ когда-то в рекламе говорили: сэкономленная минута может стать последней. Но дети все равно постоянно куда-то бегут, так переживаю за них... – рассуждает по мотивам резонансного ДТП брестчанин Александр.

Следователи просят очевидцев аварии помочь установить истину. Информацией можно поделиться по телефону 8(029) 229-61-31. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего водителя маршрутного такси за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Работу следственно-оперативной группы на месте аварии координировал начальник следственного управления УСК по Брестской области Александр Рахманов.