«Думали, люди с юмором отнесутся». К 8 Марта столичный зоопарк предложил показать, на какое животное похожа женщина

«Красота страшная сила» - так называется конкурс столичного зоопарка к 8 Марта. Мужчинам предлагают сделать женщине необычный комплимент: прислать фото своей жены, подруги, родственницы и написать, на какого питомца зоопарка она похожа и почему. Приз - билет на двоих в зоопарк.

Фото нужно разместить на страничке зоопарка ВКонтакте или в Инстаграме. Однако в этих и других соцсетях некоторые пользователи возмутились. Мол, как можно накануне Дня солидарности женщин в борьбе за равные права сравнивать их с животными!

- Мы не ожидали реакции, думали, люди добрее, с юмором отнесутся… Мы ни в коем случае не думали о чем-то плохом, не хотели никого обидеть! - объясняет методист Минского зоопарка Ольга Колмакова. - Мы работаем в зоопарке, любим животных и часто проводим разные конкурсы. Идею подсмотрели в одном российском зоопарке. Когда стали обсуждать, то в отделе тоже начали сравнить, на кого из животных мы похожи. Потому что к питомцам относимся с юмором и пониманием! К слову, на заглавном фото конкурса - наша сотрудница (на фото стоит девушка, а рядом с ней - обезьянка. - Авт.). Да и в интернете хватает тестов вроде «На кого из животных ты похож». Мы хотели, чтобы делали комплименты. Например, можно ведь написать, что моя жена как удав, такая же спокойная, и так далее… Почему-то у людей сразу негатив. Насчет праздника мужчин тоже подумаем, может, к следующему 23 февраля тоже что-то подобное сделаем.

Участвовать в конкурсе могут и женщины, и мужчины. На этом фото - сотрудница зоопарка. Фото: vk.com/minskzooby

Пока участников немного, чуть больше 10 человек. К слову, участвовать могут и женщины, и мужчины. Фото присылают разные. Один мужчина опубликовал фото жены и южноамериканской альпаки и подписал: «Милее щечек альпаки только щечки моей жены». Другие подошли к конкурсу более иронично. Так, молодой человек прислал фото молодой женщины и обезьяны и подписал «Зита и Гита» - этакая отсылка к индийскому фильму о близнецах. Также участники сравнивают женщин со страусом, лисенком, кошечкой.

Девушки тоже подхватили конкурс, публикуют фото себя и пантеры, например, или ребенка за завтраком - и совы.

- Есть те, кто нормально относится к конкурсу, участники с положительными эмоциями, которые выложили интересные и милые фото. Мы очень умиляемся, - говорит Ольга Колмакова. - Есть и образовательная цель, ведь в конкурсе нужно написать, на какое животное из нашего зоопарка похожа девушка или женщина. Для этого можно зайти на наш сайт, посмотреть, какие коллекции у нас есть, новое что-то узнать. Есть и фото с животными, которых нет в нашем зоопарке: например, с медоедом. Будем думать, что с ними делать.

Конкурс продлится до 10 марта, победителя определят 11-го.