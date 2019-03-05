Как белорусские мужчины поздравляют любимых женщин с 8 Марта?

До главного весеннего праздника, когда город наполняется цветами, в воздухе витает радость, а вокруг - счастливые лица, остаются считаные дни. Мужчины уже присматривают подарки своим любимым - многие выбирают цветы. Нежные тюльпаны, яркие розы, утонченные ирисы… Некоторые покупатели надолго останавливаются у витрины с цветами - как сделать выбор, если каждый букет красив? Кстати, специально к 8 Марта в магазинах «Евроопт» действуют акционные цены на букеты. С 4 по 10 марта во всех магазинах «Евроопт», к примеру, букет из 3 тюльпанов можно купить за 2,99 рубля, а в гипермаркетах 5 хризантем продаются за 9,99, букет из 5 роз - 5,99. Есть и другие цветы - приходите и выбирайте! Если не знаете, что подарить кроме цветов - в «Евроопте» есть готовые подарочные наборы - они будут продаваться по 9 марта в гипермаркетах сети.

Останавливаются выбрать букет Владимир со своей женой.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Мужчина с удовольствием соглашается поздравить всех дам с праздником:

- Женщинам могу пожелать счастья, здоровья, успехов, всего-всего! Чтобы они имели все, что сами себе желают. А своей женщине в первую очередь - всех благ. Я все буду стараться для этого делать, делаю на протяжении 30 лет и буду продолжать в том же духе!

- А секрет семейного счастья у вас какой? - интересуемся у счастливого мужа.

- Наверное, доверие и уважение. Потому что любовь - это чувство, очень быстро проходящее. Остается доверять во всем, поддерживать и вместе решать все проблемы.

Ваня пришел в «Евроопт» вместе с мамой и папой.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Молодой человек озвучил то, чего наверняка хочет каждая белоруска:

- Желаю вам больше радости и приятных сюрпризов. И чтобы цветы вам дарили не раз в год, а хотя бы раз в месяц.

Очень нежное пожелание у Дмитрия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Молодой папа держит на руках свою младшую дочку и говорит, глядя на нее:

- Всем женщинам, в частности, моим любимым девочкам - жене и двум дочкам, желаю быть красивыми, обязательно любимыми, нежными. Распускайтесь весной, как настоящие цветы, и цветите весь год!

Александр задумывается о важных вещах:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- В первую очередь хочу пожелать здоровья и уверенности. Женский путь непростой - мы все это понимаем. Хотелось бы, чтобы он с каждым днем становился проще, спокойнее и увереннее. Всего самого хорошего!

Интересно, что даже самые строгие с виду мужчины сразу становятся добрее и начинают улыбаться, когда слышат нашу просьбу пожелать что-то душевное женщинам к 8 Марта.

На несколько минут отрывается от работы Владислав, сотрудник столичного гипермаркета «Евроопт» на Монтажников, 2:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Хотелось бы поздравить всех женщин и пожелать им счастья, любви, здоровья. Семейным парам - долгого благополучия. Женщина делает огромный вклад в жизни мужчин и всех нас. Женщина - это олицетворение ласки, счастья, заботы. Она сохраняет семейный очаг. Также поздравляю с праздником всех покупателей нашего «Евроопта» - приходите почаще, делайте выгодные покупки! У нас есть все для праздника.

У Ильи пожелание получается очень поэтичным:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Я хочу сказать, что женщины у нас все великолепные. Хотел бы пожелать им, чтобы в эти весенние праздники они цвели и пахли, как весенние цветочки, которые долго находились под снегом, а под первым ярким солнышком расцвели. Желаю, чтобы они были всегда счастливы по-женски.

Важные слова говорит Леонид:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Красоты пожелаю женщинам, любви, детишек побольше. Любви от мужа, всего самого хорошего!

Счастливых видно издалека! Олег со своей спутницей входят в торговый зал, держась за руки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Кажется, что они пришли не в магазин, а на свидание. От человека, у которого любовь сквозит из глаз, и слова можно услышать только о любви!

- Я желаю своей даме, девушке, здоровья, счастья, улыбок. Я ее люблю! - в доказательство своих слов мужчина нежно целует девушку.

Александр адресует свое пожелание и всем женщинам, и своей любимой жене:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Хочу поздравить всех женщин нашей республики с праздником, пожелать им побольше позитива в жизни, побольше улыбок, побольше счастья в семейной жизни. И хочу лично поздравить свою супругу - она у меня самая лучшая, я ее очень сильно люблю. Лена, привет!

Александр, перед тем как что-то сказать, вспомнил, о чем ему часто говорит жена - так и сформировалось его поздравление:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Девушкам хочется пожелать любви, ощущения этого, ее наличия, чтобы всегда была опора, потому что это то, что требуется любой девушке и женщине. И понимания того, что, когда она приходит домой, она приходит к кому-то. И если даже этот дом пустой, она должна ощущать присутствие своего любимого человека.

У жизнерадостного Дмитрия и поздравление такое же:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Дорогие и любимые женщины! Здоровья, любви! Чтобы ваши родственники поздравили вас с этим праздником, подарили красивые цветы, чтобы этот день был наполнен улыбками. Радуйтесь жизни!

Подходит к микрофону Александр, сотрудник столичного гипермаркета «Евроопт» на Монтажников, 2:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Всех женщин, в том числе и наших покупательниц, поздравляю с праздником, желаю им добра, тепла, любви, красоты. Чтобы они всегда были такими же красивыми, радовали нас, мужчин. Всех благ им и их семьям. Пускай все исполнится и сбудется!