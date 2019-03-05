«Арсений стал лучше говорить»

Последний раз об Арсении мы писали в начале прошлого года. Тогда мама Арсения - мальчика с диагнозом ДЦП - обратилась к читателям "Комсомолки" с просьбой помочь собрать деньги на реабилитацию сына в китайской клинике.

- К сожалению, собрать всю нужную сумму мы не смогли, но на собранные деньги мы дважды прошли реабилитацию в России. Причем одна из них была на Черном море. Сейчас с Арсюшей занимается логопед-дефектолог, и у него есть успехи - он стал лучше говорить, - рассказывает мама Арсения Татьяна. - Сын не до конца понимает обращенную к нему речь, но мы работаем над этим. Я рада и тому, что Арсений может ходить с моей поддержкой.

По словам мамы, у Арсения хороший результат от реабилитации за границей. И в начале апреля мальчик вместе с мамой поедет в Сочи в Школу адаптивной физической культуры Добежиных, где пробудет три недели.

- Арсений дважды в неделю посещает бассейн, и я вижу, как благотворно на него влияет вода. А в том учреждении, куда мы едем, как раз есть аквареабилитация. У нас очень много надежд на эту поездку!

Реабилитация в Сочи для Арсения будет стоить около 3 тысяч 700 долларов.

- Из этой суммы собрано лишь 600 долларов. Сына я воспитываю со своей мамой. Отец Арсения платит алименты, но видится с сыном раз в полгода, - говорит Татьяна. - Мы очень надеемся на помощь и поддержку неравнодушных людей. Пожалуйста, помогите Арсюшке стать обычным ребенком!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для зачисления на счет Пенкрат Татьяны Михайловны на лечение сына Пенкрата Арсения Дмитриевича.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 9112 0001 6686 6745. Срок действия: до 01/22. Татьяна Пенкрат.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (033) 637-22-50. Номер оформлен на Татьяну Михайловну Пенкрат.

Контакты:

Татьяна, мама Арсения: (029) 630-45-28.