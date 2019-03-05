2019-03-05T16:02:32+03:00
Телевизор
КП Беларусь

«Хит на завтрак»: составляй свой рейтинг музыки вместе с ОНТ

Телеканал запускает новый субботний музыкальный развлекательный проект
Иван ПЕТРОВ.
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Люция Геращенко и Артемис Ахпаш приглашают белорусов на музыкальный завтрак.Люция Геращенко и Артемис Ахпаш приглашают белорусов на музыкальный завтрак.
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В новой программе каждую неделю на суд телезрителей будут представлять порцию самых свежих композиций белорусских исполнителей. Горячая тридцатка станет основой трек-листа гала-концерта «Песня года Беларуси - 2019», который пройдет в конце года.

По субботам в музыкальном меню на ОНТ будет заявлено пять композиций: четыре из них зрители увидят в виде клипов (это лидеры ротаций ведущих белорусских радиостанций), еще одна прозвучит прямо в студии в живом исполнении. Причем гостями «кафе» станут музыкальные коллективы, снискавшие популярность не только на радио, но и в интернет-пространстве - рекордсмены по количеству просмотров клипов на YouTube и в социальных сетях.

Кроме того, наши специальные так называемые народные эксперты (знакомый зрителям юмористический дуэт Дед Демьян и Баба Маня) отправятся на предприятия, посетят спортивные объекты, военные учреждения, школы, поликлиники, выйдут на улицы города, чтобы узнать ответ на главный вопрос - какую музыку предпочитают белорусы.

- Мы часто слушаем радио по дороге на работу в автомобиле, подпеваем, но не знаем даже имени исполнителя, не говоря уже о том, как он выглядит. В проекте «Хит на завтрак» мы каждую неделю будем знакомить зрителей с новой порцией хитов как знаменитых белорусских музыкантов, так и новичков нашей эстрады, - говорит директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач.

Во время эфира телезрители смогут бесплатно проголосовать за любимую музыкальную композицию. Результаты голосования в реальном времени появятся на экранах, а затем будут опубликованы в виде рейтинга на сайте телеканала ОНТ. Еженедельно список будет пополняться новыми композициями и исполнителями. Если кто-то из музыкантов, к примеру, в течение месяца или полугода на основании данных радиостанций попадет в пятерку лучших дважды или трижды - голоса суммируются.

Распорядителями музыкального кафе «Хит на завтрак» станут Люция Геращенко и Артемис Ахпаш. Компанию им составит единственный в мире музыкальный шеф-повар Максим Сокол. Максим, к слову, будет не только шутить, но и петь! На кофе к ребятам заглянут и любимые ведущие телеканала ОНТ.

ОНТ

«Музыкальное кафе»

9 марта / 11.00.

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