Лукашенко: «Сотрудничество с Западом вызывает некую аллергию и порой истерику у России. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?»

5 марта президент провел совещание с руководством правительства и высших государственных органов, на котором обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями.

- В наши дни ни одна страна, даже такие супердержавы, как США, Китай, Индия, да и Россия, не в состоянии обеспечивать свое устойчивое развитие самостоятельно, изолированно друг от друга и от всего мира, - сказал Александр Лукашенко, открывая совещание.

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ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства (я хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в РФ). При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших граждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз не возможен. И этот принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым».

«Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует».

… ФЕЙКАХ

«Это видно особенно после «Большого разговора» - фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказывания, прежде всего мои, и интерпретировать так, как кому-то хочется в Российской Федерации».

«Лукашенко заявил, что 98% белорусов, если поставить вопрос на референдум об объединении (с Россией, - ред.), будут против. Речь идет о том, если поставить вопрос о включении Беларуси в состав России, - 98%, а то и больше проголосуют категорически против. Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение (что за объединение, на каких условиях)? Никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании, и ответ на этот вопрос будет неоднозначен».

… ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ С РОССИЕЙ ВАЛЮТЫ

«Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал. Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля». «Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения».

«Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России, - ред.) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на «вражеские» доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?».

… ИНТЕГРАЦИИ

«Вот так вот все переворачивается там в России, и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходят на главное, это их цель - обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, - нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная. Для нас интеграция жизненно необходима».

… СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЕС

«Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития».

«Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял. Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического. «Торгуется» с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия».

«Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле».

… «ВОСТОЧНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»

«Вот это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации, у отдельных политиков. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно, - нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Как спрячешься: десять миллионов человек и страна, которая находится на перекрестке всех дорог?».

«Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство. И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы». «И нам надо жить, отвечать за 10 млн человек. Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?».

… НАТО

«Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия».

«Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов».

… ВТО

«Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи «интеграции интеграций». Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга». «К балансу мы придем только тогда, когда рынок Евросоюза для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам».

«Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. Я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого вступления». «В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕАЭС».

… ТОРГОВЛЕ

«По прошлому году мы все равно вышли на положительное сальдо в $700 млн (в целом в торговле со странами, - ред.). А за счет чего мы перекрыли эти $10 млрд - за счет торговли с ЕС прежде всего и в меньшей степени странами дальней дуги. Вот ответ на вопрос, почему нам надо сотрудничать со всеми, где только можно будет с кем-то торговать. И не надо на нас тут обижаться и обвинять в чем-то».

И обратил внимание, что Россия только за прошлый год в несколько раз увеличила на белорусском рынке торговлю продукцией машиностроения и по некоторым другим позициям.

«То есть мы пустили на свой рынок реальных конкурентов, открыли рынок. Они нас туда не пускают. Как это понимать? Какой здесь союз?».

… ЕАЭС

«Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой».

«Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции».

… СНГ

«Площадка СНГ для многих постсоветских стран является единственным объединяющим звеном, возможностью хоть как-то выстроить отношения». «Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения».

… ОДКБ

«Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы (США и Россия, - ред.) вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос - назначение Генерального секретаря».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава МИД Владимир Макей: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС, но там должны немного пошевелиться

- Мы видим возможность скорого завершения работы над этими документами, но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к их подписанию, - сказал Владимир Макей. - Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны ЕС становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза.

Касаясь соглашения об упрощении визовых процедур, Макей обратил внимание, что белорусская сторона уже готова подписать этот документ. Но европейские партнеры выступают за его подписание в увязке с соглашением о реадмиссии.

Напомним, этот документ обяжет Беларусь принимать обратно нелегальных мигрантов из различных стран, которые попали в ЕС через ее территорию.

- Мы сейчас работаем над конкретным документом, который носил бы юридически обязывающий характер для всех участвующих сторон (Беларуси и Европейского союза) и который позволял бы привлечь внешнее финансирование на проблемы возврата нелегальных мигрантов из Беларуси в страны их проживания, - заявил министр.

По информации president.gov.by и belta.by