2019-03-06T15:00:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Павел Латушко стал директором Купаловского театра

Это случилось всего спустя полтора месяца после того, как он оставил пост посла во Франции и Испании
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Латушко без работы был всего полтора месяца. Фото: Фейсбук театраЛатушко без работы был всего полтора месяца. Фото: Фейсбук театра
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Сегодня днем в официальном Фейсбуке Купаловского театре появилось фото, на котором бывший министр культуры Беларуси и до недавнего времени посол нашей страны во Франции и Испании Павел Латушко с худруком труппы Николаем Пинигиным проходят рядом с главным входом в театр. Снимок подписали: «Здагадайцеся, якія справы прывялі гэтых сур'ёзных людзей мастацтва ў тэатр». При этом обычно предпочитающий демократичный стиль Николай Николаевич - в деловом костюме.

Подписчики страницы сразу предположили, что все дело в назначении Павла Латушко генеральным директором Купаловского. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в театре: в Министерстве культуры уже подписан приказ.

Час назад Латушко представили коллективу. Министр культуры Юрий Бондарь, сообщают в театре, подчеркнул, что Латушко вместе с Николаем Пинигиным участвовал в разработке стратегии развития театра, и она сработала очень успешно. Сегодня, по словам главы Минкультуры, Купаловский - среди лидеров в ряду отечественных трупп. Сам Павел Латушко добавил: "Для мяне вялікі гонар і адказнасць працаваць у адным з вядучых устаноў культуры краіны, з найлепшым тэатральным калектывам. Спадзяюся, што разам мы зробім многае дзеля нашай культуры і спадчыны, будзем захоўваць мінулыя традыцыі і будаваць новае. Можна сказаць, што я вяртаюся, але вяртаюся ў новае".

Напомним, недавно «Комсомолка» (сразу после того, как президент освободил Павла Латушко от посольских постов) высказывала предположения, что такое назначение возможно. Слухи об этом циркулировали еще в прошлом году. Мол, Павел Латушко, запомнившийся на посту министра культуры в том числе и своей достаточно последовательной белорусскоязычностью, вернется в культурную сферу. Одним из мест назывался Купаловский театр – там как раз свободно кресло генерального директора. Павел Поляков написал заявление об уходе в прошлом году после почти 10-летней работы на посту. На его время пришелся период большой реконструкции и ремонта в театральных стенах.

Этот слух несколько месяцев назад проверила «Народная воля», расспросив худрука купаловской труппы Николая Пинигина.

– У мяне няма дакладнай інфармацыі, што ўсё будзе менавіта так. Чуткі чуткамі, але... Калі прыйдзе, значыць, прыйдзе. Многа што кажуць... Але пацвердзіць гэта можна будзе толькі пасля таго, як прызначэнне адбудзецца... Я ж не прызначаю дырэктара – гэтым міністр займаецца... – ответил Пинигин, добавив, что министр культуры обещал с ним посоветоваться перед назначением директора. И если бы этой кандидатурой был Латушко, то Пинигин сказал, что согласился бы с ней.

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