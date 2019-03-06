Есть ли смысл провести в Беларуси амнистию капитала, о которой говорил президент?

1 марта во время «Большого разговора» Александру Лукашенко задали вопрос об амнистии капитала. Напомним, это возможность добровольно легализовать зарубежные активы и не быть привлеченным к ответственности за их сокрытие.

- Мы изучаем эту проблему. Советуемся с предпринимателями и бизнесменами. Если меня убедят деловые круги, что это надо сделать и принесет желаемый эффект, мы на это пойдем. (…) Будут не худшие условия, чем в России… Скорее всего, это будет легализация денег без уплаты процентов или символический, мизерный процент, - ответил президент.

- Под амнистией капитала обычно подразумевается стимулирование возврата денег в страну с их легализацией, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Речь может идти о деньгах, выведенных с нарушением - например, без разрешения. Или о деньгах, которые в страну вообще не ввозились и с них не платили налоги. Их разрешат ввезти в страну и заплатить налоги задним числом, часто по льготной ставке. Безусловно, амнистия капитала не применяется для криминальных - украденных и похищенных - денег.

Как это обычно происходит? В налоговую подается специальная декларация с указанием «утаенного» имущества (от недвижимости до долей в бизнесе и счетов в иностранных банках). Взамен обещается режим налоговой тайны и освобождение от ответственности за сокрытие доходов.

Амнистии капитала успешно (или не очень) проводили США, Ирландия, Германия, Грузия, Франция и многие другие. А вот российский опыт - не лучший пример. В 2015 году амнистию капитала в России объявили разовой акцией, но желающих нашлось немного. По результатам первой амнистии, завершившейся в 2016 году, в России подали всего 7,2 тысячи деклараций.

Тогда объявили еще два этапа, последний из которых завершится в 2020 году. Они вышли эффективнее за счет санкций, ведь открывать счета за границей для российский бизнесменов стало небезопасно.

Пока сложно представить объем выведенных из Беларуси средств и количество тех, кого эта схема заинтересует.

- У человека, раскрывшего свои доходы, должно быть понимание, что дальше делать. В странах, где развиты финансовые рынки, идет процесс приватизации и растет бизнес, легализованные деньги вкладываются в бизнес, ценные бумаги, участвуют в приватизации. В Беларуси расцвета приватизации нет, финансовый рынок сводится к банковским депозитам с небольшими ставками, а инвестировать в рынок недвижимости, который несколько лет стагнирует, смысла нет. К тому же, в отличие от россиян, зарубежным деньгам белорусов пока ничего не грозит. Неясно, как заинтересовать людей вернуть деньги в страну. Исходя из этого, серьезных возвратов капитала в случае амнистии ожидать не стоит, - рассказывает Вадим Иосуб.