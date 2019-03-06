Финалистка нацотбора «Евровидения-2019» Зена: «Мою уверенность в себе часто путают со звездной болезнью»

На наш взгляд, очень велики шансы у 16-летней певицы Зены. Ее настоящее имя Зина Куприянович, а начала свою музыкальную карьеру совсем ребенком - в 11 лет. Уже в 15 юная артистка попала в тройку победителей российской «Новой Фабрики Звезд» и подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем.

С Зеной мы встретились в танцевальном классе - каждый день перед финалом она несколько часов репетировала с бэк-вокалом зажигательную песню Like It.

Зена с бэк-вокалом репетирует каждый день. Девочки будут не только петь, но и танцевать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Не представляю себя амебой в шоу-бизнесе»

- Зена, сложно не заметить, насколько ты уверена в себе. Ты всегда была такой?

- Мне кажется, это приобретенное качество. С 2013 года я выступала с такими звездами, как Лара Фабиан, Ани Лорак, Лев Лещенко, Александр Рыбак. К 16 годам на себе прочувствовала и стресс, и переживания, и предательства, и радостные моменты. Так сформировался мой характер, поведение и уверенность в себе. Многие путают это со звездной болезнью и даже упрекают меня. У меня на это есть свое мнение. Зачем выходить на сцену, участвовать в конкурсах, если сама в себя не веришь? Я не представляю себя амебой в шоу-бизнесе.

- Карьеру певицы ты начала в 11 лет. Это было решение родителей? Ведь папа еще и твой директор.

- Поначалу с родительской подачи. Они мне рассказали, что значит быть артистом, и я захотела. В тот момент я еще не думала о будущем. Только сейчас у меня формируется представление о моей карьере. Но это не точно (смеется). Сегодня для меня важно закончить школу и победить в финале нацотбора «Евровидения»!

Зена начала свою карьеру совсем ребенком - в 11 лет!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как на тебя повлияло знакомство с продюсером Виктором Дробышем?

- Я подписала контракт с Виктором Яковлевичем после участие в «Фабрике». Стала выступать на новых площадках, для меня пишут песни, снимают клипы, я была в составе группы «Север.17». До сотрудничества с Дробышем работала и с другими важными людьми. Сейчас я не ощущаю себя ребенком, общаюсь со взрослыми людьми на равных. Да и не выгляжу на 16 лет.

- А ведь недавно ты написала в Инстаграм, что не хочешь продолжать карьеру артиста…

- Бывают моменты, когда опускаются руки… Но это два дня, а потом все снова хорошо! Восстановиться мне помогают разговоры с друзьями, занятия танцами, вокалом. Иногда просто нужно побыть в тишине. Часто обращаюсь к психологам. Иногда консультируюсь у мамы - она же семейный психолог. С папой часто говорим о работе и о личном. Мы с ним на одной волне!

Сейчас артистка мечтает победить в финале нацотбора и поехать от Беларуси на "Евровидение".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Слушай, а почему Зина стала Зеной?

- Несколько лет назад случайно подписала себя Зеной, да и забыла об этом. Потом пришла на «Фабрику», и Виктор Дробыш говорит: «Будешь Зеной». Он увидел меня боевой и сильной девушкой, которую не переубедить, не сломать. Которая всегда готова помогать и делать свою работу на 100%. Есть такой сериал «Зена - королева воинов». Многие считают, что я на нее похожа. Сейчас меня уже все так называют: младший брат, мама, папа.

16-летняя певица ответственно подходит к работе в шоу-бизнесе и не чувствует себя подростком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Виктор Дробыш приедет в Минск поддержать меня на финале"

- В 2015 году ты пробовалась на детское «Евровидение», но не выиграла в финале. Как только тебе исполнилось 16 лет, сразу пришла во взрослый отбор. Это твоя идея?

- Да, я всегда хотела на «Евровидение». Подумала - зачем ждать 20-летия? И вот я в финале нацотбора. Всегда хотела выйти на сцену командой, поэтому мой бэк-вокал будет петь и танцевать на профессиональном уровне. Я сама ставила номер как хореограф. Очень горжусь тем, как все получается.

Зена записывает репетиции на диктофон и отправляет продюсеру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А ведь ты еще и создала свою коллекцию одежды Pay Me (с англ. «плати мне»). Костюмы для финала тоже сама разрабатывала?

- Да, я уже попробовала себе как дизайнер. Могу также работать стилистом - создать образ, сделать макияж, прическу. Бэк-вокалисткам должно быть удобно танцевать и петь. И в то же время все должно выглядеть красиво. Так что сама разработала для них костюмы. Я капризный артист, для меня все должно быть идеально.

- Твой продюсер в России, как он контролирует процесс?

- С Виктором Яковлевичем мы постоянно общаемся по телефону, записываем для него аудио, видео. Он знает о каждом шаге, корректирует, если надо. Виктор Яковлевич приедет на финал, чтобы увидеть номер и поддержать меня.

Зена считает, чтобы победить на "Евровидении" нужно нацелиться на победу, а не мечтать о первой десятки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как ты относишься к тому, что многие говорят: «Зена - протеже Дробыша, так что понятно, кто поедет на «Евровидение»?

- Пусть говорят! Мне все равно, я всю свою энергию, эмоции и душу направляю на работу. У меня огромная поддержка в Беларуси, Украине, России. Не только Виктор Яковлевич со мной - у меня огромная команда.

- Как относишься к тому, что в финале не будет зрительского голосования?

- Зрительское голосование - самая скверная вещь на «Евровидении». Объясню: у одного исполнителя может быть тысяча подписчиков в интернете, а у другого, как у меня, например, 90 тысяч. Но это не значит, что артист с тысячью подписчиков хуже. Он, может, даже талантливее. Зрители пусть смотрят и наслаждаются, а решают профессионалы.

- Что ты думаешь о том, что в финале участвуют не белорусы?

- Для меня странно, что от Беларуси может поехать не гражданин страны. Но не хочу это комментировать, так как сама участник финала.

«Для многих наших артистов программа-максимум - попасть в десятку финалистов»

- Как думаешь, почему только Дмитрий Колдун на «Евровидении» более-менее добился успеха, если считать таковым его 6-е место?

- Потому что мы сразу должны настраиваться на первое место в «Евровидении». А у многих наших артистов программа-максимум - попасть в десятку нацотбора. В этом вся беда. Мы ориентируемся на белорусский уровень, а надо ориентироваться на Европу.

Зена не только певица, она уже попробовала себя в роли хореографа, дизайнера, стилиста и даже режиссером.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зена гордиться тем, как все получается. Ее продюсер Виктор Дробыш пока координирует работу из Москвы, но на финальное шоу он прилетит в Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Зена, ты прекрасно справилась с ролью ведущей на детском «Евровидении». Да и твой английский впечатляет.

- Ну а как можно петь или вести шоу на плохом английском? Я изучала американский английский. Правда, из-за этого меня не всегда понимают на уроках в школе. Еще лет семь назад у меня был совсем средний уровень, но однажды к конкурсу нужно было выучить песню на английском языке. Друг семьи, который живет в США, показал мне правильное произношение. С тех пор я и стала серьезно изучать язык.

- Допустим, ты прошла нацотбор. Твои действия?

- Сначала буду радоваться, праздновать! Затем упорно готовиться. Если сейчас работаю на 100%, буду стараться на 1000. А еще, возможно, у меня будут чаще брать интервью (смеется).

«Беларусь-1»

Финал нацотбора «Евровидение-2019»

7 марта / 22.00