Бесплатным первое ЭКО пока не будет, а женщина сможет заморозить яйцеклетки без медпоказаний

На весенней сессии Палаты представителей депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе «Об изменении Закона РБ «О вспомогательных репродуктивных технологиях».

По словам депутата Валентины Курсевич, проблема демографии очень актуальна для Беларуси.

- На сегодняшний день, к сожалению, растет число бесплодных пар. У нас около 14% пар, которые в браке страдают бесплодием. Причем растет не только женское бесплодие, но и мужское, - рассказала Курсевич.

Депутат сообщила, какие нововведения предлагают законодатели. Так, одну поправку предложил Следственный комитет: при рождении ребенка суррогатной матерью провести обязательную генетическую экспертизу малыша. Это для того, чтобы в будущем не было судебных исков.

Курсевич рассказала, что при доработке законопроекта были различные вопросы, один из них - об увеличении возрастной нормы для доноров сперматозоидов с 40 до 50 лет.

- Да, можно. Потому что фертильность в этом возрасте у мужчин, как правило, сохраняется, - говорит депутат. - Предельный возраст женщины - донора яйцеклетки - также увеличивается. Однако не во всех случаях - в возрасте до 49 лет будет разрешено только той женщине, которая является родственницей. Если не родственники, возраст остается прежний - от 18 до 35 лет.

Возраст суррогатной матери будет увеличен до 49 лет, но для родственниц пациентов. По действующему закону, суррогатной матерью может быть замужняя женщина в возрасте от 25 до 35 лет, у которой уже есть ребенок.

По словам Валентины Курсевич, законопроект предусматривает и то, что женщина сможет заморозить и сохранить свои яйцеклетки на будущее при отсутствии медпоказаний.

- Обсуждается ли предложение о бесплатной первой попытке экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)? - спросила «Комсомолка» у депутата.

- Нет. В законопроектах это не обсуждалось. Мы не были инициаторами этого (предложения. - Ред.). Это анонсировало Министерство здравоохранения и поддержало Минтруда и соцзащиты - министр Ирина Костевич.

Напомним, ранее министр здравоохранения Валерий Малашко обнадежил, что дорогостоящая процедура ЭКО станет бесплатной:

- С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе. Польза очевидна - более тысячи рождений в год! Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок. Для повышения доступности и эффективности вовлечем в эту работу коммерческие центры, что будет одним из первых примеров государственно-частного партнерства.

В среднем одна попытка ЭКО стоит от 3000 рублей. К слову, оплатить эти расходы многим помогают целевые льготные кредиты.