Девушка-пилот «Боинга»: Как я могу описать свою работу? Идеальная!

Очередным героем нашей рубрики «Влюбленные в профессию» стала Наталья Титенкова, девушка, которая управляет огромным «Боингом-737». Первая в истории Беларуси женщина-военный пилот признается, что не любит интервью и не понимает повышенного внимания к себе.

- Я не очень люблю афишировать свою профессию, хоть люди и восхищаются. Конечно, если спросят - честно отвечу, но сама рассказывать не буду, - говорит Наталья.

Спустя полчаса разговора становится понятно: вывести героиню из внутреннего дзена практически невозможно. Пассажиры могут быть спокойны, если за штурвалом такой уравновешенный пилот. Моменты, когда у многих сдали бы нервы - вроде турбулентности, грозы или поломок техники - Наталья называет «просто рабочей ситуацией» и даже бровью не ведет.

Работа пилотов непростая: в небе они получают дозу радиации. Фото: личный архив.

«Пусть походит на теорию. Начнутся полеты - испугается и перестанет»

Началось все с аэроклуба в родном Бобруйске. Наталья с подружкой увидели объявление о наборе группы, пришли - и спустя три месяца теории уже летали. Родители были не в восторге от затеи дочери.

- В 9-м классе школы в аэроклубе я стала летать на планерах. Настолько увлеклась, что решила заниматься этим всегда. Родители поначалу очень скептически относились… Брат моей бабушки был военным летчиком, мама как-то ему пожаловалась, чем я занимаюсь, он сказал: «Не переживай, пусть на теорию походит. Когда начнутся полеты - испугается и перестанет». Но я не перестала. Хотя и не представляла, что однажды стану пилотом.

Цель была намечена, но учиться летать профессионально в Беларуси было просто негде. Наташа поступила в БНТУ на экономиста, уехала в Минск, но любимое дело не бросила - пошла в аэроклуб на Боровой.

И тут впервые в Военной академии объявили набор девушек-летчиков! Из технического вуза Наталья перевелась на третий курс авиационного факультета академии. Конкурс был огромный, но большинство девушек не прошли по медицинским показаниям.

- В 2011-м я закончила Военную академию Беларуси и попала по распределению на службу в Мачулищи. Там я пять лет была вторым пилотом на советском военно-транспортном самолете Ан-26.

Девушка училась летать на Як-42 и Ан-26. Фото: личный архив.

«Это был самый большой самолет, которым я управляла»

В 2017 году Наталья Титенкова сдала экзамен на управление гражданским самолетом и перешла работать в авиакомпанию «Белавиа». Как правило, пилоты управляют самолетом одного типа, для нее таким стал «Боинг-737».

- Первый мой пассажирский полет был волнительным и захватывающим, доставил массу положительных эмоций. Это был самый большой самолет, которым я управляла, - вспоминает девушка.

Расписание рабочего дня пилота зависит от плана полетов. Приехать в аэропорт нужно не позднее чем за два часа до вылета.

- Рабочий день начинается с того, что мы получаем все документы, данные о погоде на нашем аэродроме и аэродроме назначения, проверяем расчет топлива. Потом проходим медосмотр. По сути, это измерение пульса и разговор. Требуют, чтобы медосмотр был без верхней одежды, я недавно пришла с шарфом - и получила замечание. Потом мы идем в самолет и готовимся ко взлету.

Иногда на работу нужно приезжать и в 3 часа ночи, но это того стоит: утром самое красивое небо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Плавающий график нашу героиню не смущает, совсем наоборот.

- У меня идеальная работа, которую я очень люблю. В особенности за график: я не сижу на работе с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, а выходные бывают среди недели. Рабочий день может начаться в 5 вечера, а может и в 5 утра. Самые лучшие полеты - утром, когда встает солнце и небо очень красивое!

Похоже, любовь к профессии стирает грань между работой и отдыхом: художественным книгам Наталья предпочитает техническую литературу по авиации и управлению полетами, а кино - обучающие видеообзоры. Если что-то художественное и смотрит, то благодаря мужу: «Муж отвечает за досуг, поэтому обычно мне приходится смотреть то же, что и он».

- От меня требуется большая концентрация и хорошая память. Нужно много помнить, знать и применять на практике. Поэтому я постоянно совершенствую навыки, развиваюсь.

Муж Натальи - тоже военный, занимается информационной безопасностью в этой сфере. К необычной профессии жены и к тому, что она зарабатывает больше, относится спокойно. Помогает во всем, в том числе и с детьми - у пары двое мальчиков, 4 и 7 лет.

- Дети воспринимают мою работу как самую обычную. Пока они были маленькие, времени ни на что не хватало. Сейчас наверстываю, стараюсь больше путешествовать. Я совсем не домосед, люблю выбираться куда-нибудь в выходные и в отпуске.

С мужем Наталья познакомилась во время учебы в Военной академии. Теперь пара воспитывает двоих сыновей. Фото: личный архив.

«Турбулентность - это обычный рабочий момент»

Основное отличие военного и гражданского самолета в том, что в первом пилот выполняет большинство команд один и вручную, а во втором - помогает еще один член экипажа плюс электроника. Но хоть с технической точки зрения быть пилотом гражданского судна проще, ответственность колоссальная - за спиной у тебя больше сотни пассажиров.

- В кабине всегда находятся командир и второй пилот. Один пилотирует, другой ведет радиосвязь. Одному человеку это делать очень тяжело. Конечно, каждый второй пилот хочет стать командиром экипажа. Я бы тоже хотела в долгосрочной перспективе, но пока к этому не готова.

Кто есть кто, можно понять по желтым полоскам на погонах - у командира их четыре, у второго пилота - три. Командир - главный в самолете, и, перед тем как что-то включить или выключить, поменять режим, пилот должен это озвучить. Вопреки расхожему мнению, выходить пилотам можно, но на это время в кабине должен быть бортпроводник. Дело в том, что для сотрудников экипажа нет отдельного туалета.

- Для этого есть определенная процедура. Мы вызываем бортпроводника, а она «отодвигает» всех пассажиров на пути.

Хотя «одинаковых полетов не бывает», вспомнить что-то необычное нашей героине так и не удалось. Все идет настолько гладко, что сливается в один сплошной рабочий день:

- Летом у меня выходит в среднем 70 - 80 часов полетов в месяц, зимой - около 50. Конечно, самолет сложнее посадить, чем поднять в воздух. Бывают сложные метеоусловия - низкая облачность, порывистый ветер, но я уже давно не нервничаю при посадке. Турбулентности не боюсь, это обычный рабочий момент. Да, нас трясет и болтает вместе со всеми, но в этом нет ничего сверхъестественного. В общем, ничего особенного - так, рабочие будни.

Погода в день интервью была "нелетной". Но пилот признается, что плохие погодные условия ее не пугают.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аплодисментов по прилете пилот не слышит

Перелеты в компании короткие, самый долгий для нашей героини - 4 часа из Минска до Хургады. Из-за коротких стыковок выйти из самолета и погулять по городу не получится, поэтому и штамп ему в рабочий паспорт не ставят (у пилотов два паспорта – гражданский и рабочий). Наталья признается, что если и случается остановиться в другом городе ночью, то единственное, чего хочется, - это поспать. Кстати, в отличие от работников железной дороги, которые получают раз в год билеты на поездку в любой конец, пилотам таких привилегий не предоставляют.

Тому, что самый черный юмор - у врачей и работников авиации, наша собеседница удивляется. Говорит, никогда не думала об этом. Но спустя пару секунд вспоминает:

- Когда я занималась в аэроклубе, у нас был инструктор по прыжкам, который предупреждал об ошибках так: «В случае чего вас после прыжка с парашютом легче будет закрасить, чем отодрать от асфальта».

Пилот развеяла несколько мифов о профессии. Во-первых, не все пилоты суеверные - она никогда не выполняла никаких ритуалов перед полетом. Во-вторых, аплодисментов за своей спиной по прилете не слышит - сквозь герметичные двери не проходит ни звука. А в-третьих, даже если в самолете отказали два двигателя, на нем можно спланировать и выполнить посадку.

- Мы отрабатывали такие ситуации на тренажере, так что камнем вниз самолет не упадет, - заверяет она.

Если где-то случается авиакатастрофа, Наталья пытается узнать как можно больше подробностей, понять причину, чтобы никогда не совершать таких ошибок.

- Когда я слышу об этом, сильно расстраиваюсь. Практически все авиакатастрофы - это стечение обстоятельств, цепочка неверных действий. Если пилот совершил ошибку и нажал не на ту кнопку, это поправимо и к трагедии не приведет. Но если одно малейшее неверное действие повлекло за собой второе, третье…

Многие считают, что лет через 15 - 20 пилотов заменят роботы, чтобы минимизировать «человеческий фактор». Наталья сомневается:

- Возможно, пилотов когда-то заменит автопилот, но точно нескоро. Думаю, перейти на эту систему будет сложно именно психологически: пассажиры будут бояться сесть в тот самолет, где нет пилота.

СПРАВКА «КП»

Наталья Титенкова, 30 лет. Родилась в Бобруйске. Замужем, двое детей. Стаж полетов - около 13 лет. Закончила авиационный факультет Военной академии Беларуси. Два года назад ушла в «Белавиа», где составила компанию Светлане Еременко - на тот момент единственной девушке-пилоту.

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