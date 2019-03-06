Молодежь «Аякса» выбила «Реал»: «Это лучший футбол, в который я когда-либо играл»

Конечно, на результат этого матча можно смотреть под разным углом. Мадридцы в этом сезоне играют так неубедительно, что их поражение от молодого и дерзкого «Аякса» вполне соотносится с нынешним положением дел. Но для обывателей и тех, кто судит по регалиям и внешней упаковке, победа амстердамского клуба - сенсация. Ведь «Реал» три года подряд выигрывал Лиги чемпионов, в последний раз проигрывал в двухматчевых дуэлях плей-офф в 2015 году «Ювентусу». «Аякс» же вышел в четвертьфинал впервые с сезона 2002/03, а в трех предыдущих сезонах не мог преодолеть барьер квалификации.

Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар обыгрывали "Реал" в составе "Аякса" в 1995 как футболисты, а теперь как менеджеры. Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

До этого матча у «Аякса» было семь подряд поражений от «Реала» в личных встречах. К 18-й минуте аясиды вели в счете 2:0 - еще ни разу «Реал» не пропускал на своем поле два мяча так быстро. Амстердамцы хотели поквитаться за все, в том числе за невезение в первом игре, когда они уступили 1:2, хотя не заслуживали поражения.

- Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы определенно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером, - восторгался тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Главным конструктором победы стал 30-летний полузащитник Душан Тадич: две голевые передачи и гол. Причем второй гол был невероятно красивым: Тадич «финтом Зидана» (еще его называют рулеткой) ушел от Каземиро и отдал классный разрезающий пас на Давида Нереса.

- Зидан был моим любимым игроком. Все, что он делал, получалось по-особенному. Возможно, я пересмотрел видео с его игрой, - сказал Тадич. - Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл. Мы победили лучший клуб в мире. В футболе просто нужно расслабиться и наслаждаться игрой.

На первых ролях у «Аякса» молодежь: де Лихту 19 лет, Френки де Йонгу - 21, Долбергу - 21, Давиду Нересу - 22, Зиешу - 25. Запомните эти имена, скоро они будут на первых ролях в мировом футболе. Правда, не в «Аяксе»: по закону жанра они окажутся в клубах-грандах с другими финансовыми возможностями. Де Йонг уже подписал контракт с «Барселоной».

Пока сложно сказать на что способен «Аякс» дальше. С более сбалансированными командами будет гораздо сложнее, но определенно они в состоянии портить кровь грандам.

Можно сказать, что на результат повлияли травмы Васкеса и Винисиуса. Но в целом такой исход подтверждает симптоматику: для «Реала» сезон грозит обернуться едва ли не катастрофой.

- Нет смысла искать оправдания, «Аякс» был просто лучше. Мы проиграли все за одну неделю, причем на собственном поле. Я никогда не чувствовал себя так плохо, - был безутешен защитник «Реала» Дани Карвахаль. Его команда потерпела 6 крупных поражений в сезоне впервые за 68 лет. Кроме «Аякса» королевский клуб громили ЦСКА (0:3), «Эйбар» (0:3), «Барселона» (дважды - 1:5 и 0:3) и «Севилья» (0:3). И «Реал» впервые за 15 лет проиграл четыре домашних матча подряд.

От части «Реал» поплатился за проделки своего капитана Серхио Рамоса. В первой игре с «Аяксом» на 89-й минуте он, скорее всего, специально получил желтую карточку (третью в турнире): ответную игру с амстердамцами он пропускал из-за дисквалификации, но зато потом в 1/4 финала мог бы играть без груза предупреждений (он был уверен, что «Реал» пройдет «Аякс»). Правда, в УЕФА раскусили его замысел и дисквалифицировали на два матча. Сейчас есть повод сожалеть о содеянном. «Реал» проиграл 4 последних матча в Лиге чемпионов без Рамоса.

За неделю «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов. В чемпионате неплохим исходом станет второе место, да и то надо будет как-то перегнать «Атлетико» (отставание 5 очков). Чемпионство «Барселоны» практически не вызывает сомнений. Тренер Солари храбрится, но наверняка в клубе уже думают о новом сезоне и новом тренере, надо заняться масштабной перестройкой.

- Конечно, нам не хватало Рамоса. Не хочу винить никого из игроков, но он наш капитан. Да, это тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы показывать характер и играть сердцем в тяжелые моменты… Что нам нужно сейчас – это успокоиться и противостоять тяжелым временам, показывая свой характер. Потому что «Реал Мадрид» больше, чем все мы. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее, – сказал Солари.