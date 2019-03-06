Чтобы не было проблем с аденоидами, нос должен дышать свободно

Отвечаем на вопросы многих родителей с доцентом кафедры болезней уха, горла, носа Белорусского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским оториноларингологом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольгой Родионовой и заведующей ЛОР-отделением 3-й детской городской клинической больницы г. Минска Натальей Неборской.

Что такое аденоиды и почему они воспаляются у детей?

Аденоиды - это своего рода стража на границе организма и внешней среды. Многие инфекции в организм поступают через нос и рот. Поэтому в полости носа, ротоглотке и гортаноголотке есть скопления лимфоидной ткани - миндалины, которые защищают от инфекции и «работают на иммунитет». Миндалина, расположенная в носоглотке - аденоиды, и именно она активна у детей. Чем больше инфекции встречает организм, тем напряженнее работает эта миндалина, а значит, приходит к больному состоянию, которое называется аденоидитом. Он чаще встречается у детей 3-7 лет.

Если у ребенка аденоидит, ему нужна операция?

Если лор выставил диагноз «аденоидит», как правило, пациенту назначается курс консервативного лечения. Оценить его эффективность возможно не сразу, улучшение может наступать и через 2-3 месяца. Если же улучшение не наступает, назначается операция. Удаление аденоидов - это плановая операция, а это значит, что ребенок должен быть подготовлен (и с медицинской, и с психологической точки зрения). Только если у ребенка прерывается дыхание во сне или ухудшился слух, вопрос с оперативным вмешательством надо решать скорее.

Каким может быть консервативное лечение?

Промывание носа спецрастворами, закапывание в полость носа противовоспалительных и антисептических средств, физиотерапия. Для облегчения удаления носового секрета можно использовать спреи физиологических (близких по концентрации к плазме крови человека) или гипертонических (чуть более концентрированных) растворов солей. Кроме того, очень важно научить ребенка самостоятельно очищать полость носа, высмаркиваться.

- Аденоиды воспаляются, когда у ребенка, говоря грубо, болото в носу, - говорят специалисты. - К нам приводят 7-летних детей на удаление аденоидов. И когда их просишь высморкать нос, они не понимают, чего от них хотят. А ведь гигиена важна при лечении. Нос должен дышать. Когда там воздух, то и воспалению нет места.

Ребенку удалили аденоиды. А они появились снова. Почему?

Удалить всю лимфоидную ткань из носоглотки невозможно, в силу особенностей анатомии, все равно какие-то элементы остаются. Если причина, которая вызвала хроническое воспаление глоточной миндалины, осталась, например, продолжается контакт с большим количеством инфекций, то вероятность рецидива очень велика. И чем младше ребенок на момент операции, тем больше вероятность рецидива. Поэтому сейчас все больше говорят о консервативном лечении и не торопятся с операцией.

А может аденоидит пройти сам собой?

С началом полового созревания на первый план выходят гланды, а аденоиды к 10 - 12 годам уменьшаются и уплотняются. Проблема аденоидита в этом возрасте не так актуальна.

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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У РЕБЕНКА АДЕНОИДИТ?

- затрудненное носовое дыхание, ребенок дышит ртом, голос приобретает гнусавый оттенок;

- храп и прерывистое дыхание во время сна, эпизоды задержки дыхания (апноэ);

- постоянный насморк с обилием слизистого или гнойного отделяемого, которое может стекать по задней стенке глотки и вызывать кашель, особенно утром, когда ребенок встал с постели;

- рецидивирующие отиты, снижение слуха.

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