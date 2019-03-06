Некачественная вода, жара в квартире и перебои с электричеством. Как и за что можно требовать перерасчет коммуналки?

Правительство в новом постановлении расписало, как можно сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Проще говоря, если услугу вам не оказали или она была некачественной, сумма в жировке станет меньше.

Но, чтобы получить перерасчет, жильцам нужно доказать отсутствие услуги или ее некачественность. Подтверждением может быть претензионный акт, судебное постановление или акт независимой проверки. В любом случае, если вы заметили проблему, в первую очередь обращайтесь в службы ЖКХ, к вам должны выехать специалисты, выявить проблему, составить претензионный акт.

Перерасчет чего можно делать? Речь об основных коммунальных услугах: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-, теплоснабжение, обращение с ТКО, техобслуживание лифта. Рассмотрим подробнее.

Вода

Если вы докажете, что у вас дома холодная вода не соответствует санитарным нормам (например, сильно хлорирована, чувствуется железо, да и просто грязная), плата за нее будет уменьшаться. В 2019 и 2020 годах жильцы будут платить на 10% меньше, в 2021 и 2022 годах - на 15%, в 2023 году - на 20%, в 2024 году - на 25%, а с 2025 года - и вовсе на 30%. Напомним, президент поручил до 2025 года полностью обеспечить население качественной питьевой водой.

Есть оговорка и про горячую воду. Если измерения показывают, что ее температура - ниже 50 градусов более трех суток подряд, то за каждый градус снижения температуры плата уменьшается на 2,5%.

Как объясняют специалисты Министерства ЖКХ, положение дает возможность пересчитать стоимость воды и в случае, если она шла с перерывами. Так, если чаще двух раз в месяц воду будут отключать больше чем на сутки (на ликвидацию аварии может уйти от 8 до 24 часов), можно спокойно требовать уменьшить на 10% плату, начисленную за весь месяц.

Тепло

Одна из частых проблем - отопление. Многие жильцы жалуются, что квартира отапливается, но в ней холодно. Если в квартире меньше +18 градусов больше суток, нужно обращаться в ЖКХ. Коммунальники все замеряют, и размер платы уменьшится с учетом недопоставленного тепла.

Положение учитывает и случаи, когда в квартире слишком жарко.

- Сейчас предусматривается перерасчет платы за отопление при температуре воздуха в жилом помещении выше +24°С более суток. То есть, каким бы ни был перегрев, потребитель будет платить по счетчику только за тепло, поддерживающее температуру до +24°С. Все остальное - за счет поставщика тепла, - поясняют в министерстве.

Газ и электричество

Продолжительность перерывов в газо- и электроснабжении не должна превышать 24 часа. Если ремонтные работы затянутся на дольше, плата за эти услуги должна уменьшится на 10%.

Техобслуживание и уборка подъезда

Работы по техобслуживанию выполняют мастера по графику. Как объясняют в министерстве, если график нарушен и работы не проводятся, размер платы снижается: на 10% - за невыполненные работы по содержанию конструктивных элементов дома и на 25% - за работы по техобслуживанию внутридомовых инженерных систем (то есть на 5% по каждой из таких услуг, как отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение).

Чтобы плату за техобслуживание пересчитали всем жильцам, достаточно заявления только от одного из них.

Такая же схема и с уборкой в подъезде, она проводится по графику. Если подъезд не убран, жильцы вправе обратиться с заявлением к коммунальникам. И всем жильцам квартир в подъезде придут извещения с уменьшенной платой.