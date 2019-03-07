Вопреки всем раскладам «Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

В первом матче на «Олд Траффорд» «ПСЖ» стильно обыграл «Манчестер Юнайтед» - 2:0. На ответную игру в Париж манкунианцы приехали с тинейджерами-школьниками из клубной академии – больше заполнить заявку было некем. Они на поле не вышли, но это говорит о том, что были серьезные проблемы с составом: дисквалифицирован Погба, травмированы Эррера, Валенсия, Лингард, Мата, Матич. У «ПСЖ» потери были не столь масштабны: все еще лечится Неймар.

Уже на второй минуте Лукаку вывел «МЮ» вперед: Керер на ровном месте ошибся с передачей и организовал сопернику выход один на один с вратарем. На 12-й минуте Бернат сравнят счет. Казалось, что игра успокоится и «ПСЖ» будет контролировать ситуацию. Хозяева создавали голевые моменты, на некоторых отрезках игры показатель владения мячом был 82 на 18 в пользу «ПСЖ». Но на 30-й минуте «МЮ» снова вышел вперед: после дальнего удара Рэшфорда Буффон отбил мяч перед собой, а Лукаку отправил его в ворота.

Во втором тайме хозяева давили и транжирили моменты, спасал «МЮ» де Хеа. С 80-й минуты играла пошла на встречных курсах. И уже в добавленное время мяч попал в руку Кимпембе – после долгого просмотра эпизода в системе VAR рефери Дамир Скомина назначил пенальти. Ударом с «точки» Рэшфорд вывел «МЮ» вперед – 3:1 и 3:3 по сумме двух матчей. Учитывая, что манкунианцы в гостях забили больше мячей, чем соперник, это давало им преимущество и путевку в следующий раунд.

- Я просто [хотел] сохранять хладнокровие. Это вещь, которую ты тренируешь каждый день. Мы достигли цели и вышли в следующий раунд. Ожидание [пенальти] было, вероятно, самым сложным, но именно ради этих моментов ты играешь в футбол, - цитирует Маркуса Рэшфорда сайт УЕФА.

В оставшееся время (около пяти минут) «ПСЖ» пытался спасти ситуацию, но ничего не сумел выжать. «МЮ» идет дальше, став первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела отыграться и квалифицироваться в следующий раунд плей-офф после поражения дома со счетом 0:2.

Эмоции игроков "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

Неизвестно, что делает тренер «МЮ» Оле Гуннар Сульшер, но при нем команда удивительным образом находит пути к победе. Не сказать, что есть стабильная и содержательная игра, но результат завидный, учитывая исходные данные и «наследство», доставшееся от Жозе Моуринью.

Сульшер выиграл все девять выездных матчей в качестве тренера «Юнайтед», в том числе у «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси», а теперь и у «ПСЖ».

А «ПСЖ» может кусать локти - сами растранжирили свои моменты. Или просто очень щедрые ребята: вы ведь помните, как они после победы над «Барселоной» дома 4:0 в гостях скрутились 1:6?

Тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер:

- Мы всегда знали, что это возможно. Этот такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто "Манчестер Юнайтед". Два молодых игрока [Чонг и Гринвуд], которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нам нужен был гол.

Это фантастика! Вера в парней было тем, на что мы надеялись. У нас, очевидно, получился отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но мы не ожидали такого быстрого гола! Это открыло игру для нас.

Рэшфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. Двадцать один год! Парень просто бесстрашный.