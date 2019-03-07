Портрет белоруски: чуть старше сорока, живет в городе, занимается спортом 2 - 3 раза в неделю

Их традиционно больше, чем мужчин, - 53% от общей численности населения, или 5,1 млн человек. Живут женщины в основном в городах или поселках городского типа (79%). В сельской местности - только примерно каждая пятая (21%). К слову, горожанки на несколько лет младше сельчанок - 41,4 года против 47,8. Ну а среднестатистической белоруске вне зависимости от места жительства 42,8 года.

Большинство женщин в трудоспособном возрасте работают - 84%. Причем в некоторых сферах гендерный перевес получился значительным. Например, 85,6% всех работающих в области здравоохранения и социальных услуг - женщины. В сфере образования их 81,4%, в финансовой и страховой деятельности - 74,8%, в торговле - 69,5%... Преимущественно мужские сферы - это сельское хозяйство (там женщин только 39,4%), транспорт (36,3%) и строительство (18,8%).

А еще примерно у каждой третьей белоруски есть диплом вуза, женщин с высшим образованием - 38%. Еще у 27% есть диплом о среднем специальном образовании. В этом отношении женщины оказались образованнее мужчин, среди них специалистов с дипломами вузов и ссузов - 27% и 18% соответственно.

Белорусских женщин можно назвать не только образованными и работящими, но и спортивными. Примерно треть (37,2%) занимаются спортом два-три раза в неделю. А примерно каждая седьмая (15,4%) находит время для упражнений каждый день!

В первый раз замуж белоруски выходят в среднем в 26 лет (в 2011 году этот возраст был 24,5 года), а во второй - в 38,1 года. Но возрастных границ для семейного счастья не существует. Например, в прошлом году более 900 белорусок вышли замуж уже после того, как им исполнилось 60!