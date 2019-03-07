Министр строительства о кредитах на жилье: «Главное, чтобы они стали не кабальными, а доступными»

Когда речь заходит о строительстве жилья, в основном всех в первую очередь интересует его стоимость.

- Сейчас мы сейчас держим цену квадратного метра жилья типовых потребительских качеств для нуждающихся. Она не превышает уровень средней зарплаты, даже чуть ниже. Посыл этот остается, цена будет идти в этих же рамках. Предпосылок к увеличению однозначно никаких нет, - рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1». – Как показал наш мониторинг, цена абсолютно адекватная. Где-то в Минске она повыше с учетом того, что средняя зарплата в Минске повыше, в регионах она ниже. Но в целом этот барометр будет работать и дальше.

Цены на коммерческое жилье будут зависеть от рынка. Их министр назвал адекватными, но подчеркнул, что главная задача сейчас – это решить вопрос с доступным кредитованием.

- Понятно, что единовременно никто не может найти сумму для того, чтобы приобрести квартиру. Весь мир живет в кредит, и самое главное, чтобы эти кредиты для людей стали не кабальными, а доступными. Выплачивая ежемесячно кредит, человек не должен чувствовать серьезную нагрузку на свой бюджет, - сказал Дмитрий Микуленок.

Напомним, в конце февраля министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что с 2021 года в Беларуси может заработать ипотека. Проект соответствующего документа уже готов, но его предстоит обсуждать и дорабатывать.

А глава Минстройархитектуры рассказал еще и о малоэтажной застройке. Делать упор на таунхаусы (дома на несколько квартир) вместо привычных многоэтажек, особенно в городах-спутниках, решили еще в конце прошлого года. Первые кварталы по новому образцу будут построены уже во второй половине этого года.

- Малоэтажной застройки предусмотрено на менее 40% от общего объема (по стране – Ред.). Если мы делаем акцент на стимулирование граждан к переселению в пригороды, значит, мы должны им предложить не многоэтажное жилье, а то, которое является комфортным для проживания в пригороде. То есть малоэтажная застройка, - подчеркнул Дмитрий Микуленок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многодетным помогут оплатить «лишние» квадратные метры

Сейчас многодетные семьи могут построить квартиру с помощью государства. Если детей трое, государство покроет 75% стоимости жилья, если четверо или больше – все 100%. Но при этом стоимость рассчитывается исходя из 20 квадратных метров на человека. За превышение многодетные семьи должны заплатить сами. Из-за этого многие отказывались от покупки жилья: для большой семьи и квартира нужна немаленькая, так что «лишних» метров обычно бывает много.

Теперь правительство решило исправить ситуацию.

- Значительное число семей из очереди отказываются от строительства, особенно в районах. Поэтому отдельно необходимо рассмотреть меры материальной поддержки таких семей, - цитирует БелТА министра труда и соцзащиты Ирину Костевич.