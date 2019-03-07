Жена Павла, который признался в убийстве матери: «Никакой агрессии я за ним не замечала»

В середине января Новополоцк облетела новость о том, что пропала женщина – 51-летняя Ольга Кураш. Вышла из дома утром и не вернулась, до работы не дошла. Ольгу искали неделю. А потом стало известно, что женщину убили – в преступлении признался ее сын. Павла задержали, а его жена Мария, которая на тот момент только-только вернулась из роддома, осталась с двумя детьми в квартире, где еще недавно они жили большой дружной семьей вместе с мужем и свекровью.

- Я была в ужасе. Жили нормально – и тут такое произошло! У меня в голове не укладывается. Сейчас уже легче, привыкаю к той ситуации, в которой оказалась. Мне помогают родители – одна бы не справилась.

С Павлом они были вместе восемь лет, пять из них женаты. У них растет два сына: одному пять лет, второму – несколько месяцев. Мальчик родился за несколько дней до трагедии.

- Паша всегда был спокойный, никакой агрессии я за ним не замечала. Да и все, кто с ним знаком, говорили то же самое. В эту квартиру мы переехали потому, что об этом попросила его мама – бабушка умерла, свекрови было сложно платить за трехкомнатную квартиру, да и ремонт нужно сделать. Отношения у нас были нормальные, свекровь в нашу жизнь не лезла – жила сама по себе, а мы сами по себе. Не могу сказать, что она командовала в чем-то, говорила нам, что и как делать. Если мы с Пашей когда-то и выяснили какие-то проблемы, ссорились, как все семьи, то у них с мамой не было конфликтов. Я даже удивлялась – он никогда на маму голос не повысил. Если возникали какие-то споры, все спокойно обсуждали. У нас со свекровью тоже были дружеские отношения.

Мария несколько раз повторяет: для нее причина трагедии – по-прежнему загадка.

- У меня нет никаких версий, почему это могло произойти. Единственное – свекровь хотела побыстрее сделать ремонт в квартире. В той комнате, где мы жили, мы все обновили, поклеили новые обои. Но нужно было сделать косметический ремонт в других комнатах. Наша мама рассчитывала, что сын сделает. Да и мы были не против, просто не сразу - должен был родиться ребенок. Павел работал строителем в России – вернулся в декабре, следующий рейс должен был быть примерно в феврале. Я свекрови это объясняла, говорила, что постепенно все сделаем. Может быть, пока я была в роддоме, они с ним повздорили по этому поводу? Очень хочу узнать, что у них произошло. Пока я ничего не знаю, даже следователь не говорит.

Знакомые Ольги рассказывали "Комсомолке", что Павел часто играл в казино - предполагали, что конфликт мог произойти из-за этого.

- Такое было раньше, до того, как родился первый ребенок. Потом он уже не играл, я бы знала,- говорит Мария.

Странностей и напряжения в последнее время в отношениях между Ольгой и Павлом она не замечала.

- Когда я лежала в роддоме, они ко мне приходили вместе со свекровью. Конечно, я интересовалась, как у них дела – отвечали, что все нормально. Может быть, просто ограждали меня, потому что я была беременна? А потом, когда мама пропала, Паша очень эмоционально отреагировал - переживал и волновался. Был очень сильно расстроен. Да и я плакала, места себе не находила.

Когда трагедию начали обсуждать в интернете, Марии в соцсетях стали писать агрессивно настроенные люди, говорили гадости и о ее детях - ей пришлось удалить свою страницу.

- Старший сын не знает, что произошло. Я советовалась с психологом по этому поводу. Пока говорю, что папа на работе, в Питере. А насчет бабушки он знает предыдущую версию, о том, что она пропала. Спрашивает у меня: «Бабушка у подружки живет, да?». Я ему и не вру, и правду пока не говорю. Как такое скажешь? Что буду делать дальше, пока не знаю. Может быть, кто-то бы отказался от мужа после такого, но я этого делать не стану. Меня тоже можно понять, у меня двое деток. Мне другого мужа и не надо.

Напомним, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Убийство». Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Он должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу.