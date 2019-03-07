«А я сама себе подарок сделала - купила три веточки мимозы»

Разгар дня 6 марта. На улице морозно, весной и не пахнет, но зато город постепенно расцветает благодаря тюльпанам и мимозам. В Минске на три дня выделили 200 дополнительных мест для продажи цветов. Торговые палатки, просто столики, ведра большие и маленькие, картонные коробки, полиэтиленовые мешки… Продавцов много, цветов еще больше, а вот покупателей раз-два и обчелся.

У магазина на улице Козлова, переминаясь с ноги на ногу, стоят две продавщицы.

- Пока народу мало, но завтра, 7 марта, торговля лучше пойдет. Мы цветы привезли из деревни Геранёны, что в Гродненской области. Один тюльпан - 2 рубля, возьмете несколько букетов - отдам по 1 рублю 80 копеек.

Рядом столик, где торгуют их конкуренты из Пинского района. Цена такая же. Но зато у них есть и мимоза. Не местные, конечно, привезенные с Кавказа. 3 рубля за веточку. Разбежка цен на мимозу большая и зависит от величины цветка (доходит до 15 рублей). А самые дешевые тюльпаны в сетевых магазинах - 1 рубль за штуку.

У станции метро «Академия наук» мне предложили гиацинты и крокусы в маленьких горшочках.

- Всего лишь 8 рублей, - убеждает меня сделать покупку продавец. – Пересадите - и цветок будет вас до поздней осени радовать.

Тем временем мужчина в годах отдает 10 рублей и покупает 5 тюльпанов.

- Жене. Думал ближе к 8 Марта приобрести, но решил не рисковать. Видите, я с палочкой. Спина болит. Завтра может так статься, что не смогу дойти. Так что уже сегодня свою любимую порадую.

Цветы ему продал пожилой человек, обставленный ведрами и коробками с тюльпанами разных цветов.

- Я пенсионер. Заплатил единый налог 28 рублей и три отведенных нам на торговлю дня буду продавать. Выращиваю тюльпаны на своем участке. В прошлом году неудачно прошло, а в этом посмотрим…

Тем временем покупатель сфотографировал на телефон его цветы, выслал фото жене и, получив одобрение, взял два букета.

- Это для подруг жены. Ей самой? Ну, ей самой еще куплю. Хотя надо что-то посущественней дарить. А, вспомнил! Мы же ей недавно сережки купили. Она сказала, что это и будет ей подарок на 8 Марта.

В расположенном неподалеку цветочном магазине цена на тюльпан такая же - 2 рубля.

- Так у нас они свежие, а бабки на улице продают и то, что 14 февраля не реализовали. А что?! В холодильниках они долго могут стоять.

Но самый большой тюльпанно-мимозный городок развернулся на Привокзальной площади. Десятки палаток вчера уже зазывали покупателей, а некоторые еще не достроили.

- Да мы здесь ночевать будем все эти три дня! - как-то без особого энтузиазма сказала мне продавщица, торговавшая тюльпанами из Пинска.

Пока мужчины еще раскачиваются, женщины покупают цветы для себя.

- Три ветки мимозы: себе, подруге и маме, - улыбается женщина средних лет. - Именно мимозы. Они яркие, пахнут приятно и стоять будут долго. Даже когда высохнут, они красивые.

- И я мужу сказала, что хочу мимозу, - признается дама в возрасте, отдавая продавцу 9 рублей. - Он сказал: «Сходи купи себе пять веток». Ну, пять много, взяла три. Получается, сама себе подарок сделала!