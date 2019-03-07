Поле тюльпанов и чоризо из медведя. Что выбрать на 8 Марта и сэкономить

А чтобы выбор оказался еще и выгодным, воспользовались карточкой Приорбанка с программой лояльности KEYcard, по которой можно получить манибэк (возврат на карту) до 20%.

Ароматы радости

Специи на праздник - к хорошему настроению. Например, корица помогает избавиться от негативных эмоций и вселяет оптимизм. Мускатный орех восстанавливает силы, помогает концентрироваться и к тому же является афродизиаком. Аромат имбиря уменьшает беспокойство. Кардамон улучшает пищеварение, заряжает бодростью и делает кофе волшебным. Ваниль - идеальный антидепрессант, ее запах помогает почувствовать себя расслабленным и счастливым. Щепотка ароматных специй - и обычный будний день заиграет новыми красками и ароматами!

Кофемана порадует такой ароматный подарок, как смесь (ванилин, корица, кардамон, имбирь) для кофе. Те, кто любит готовить, оценят качественные специи, пряности и деликатесы из солнечной Греции, которые предлагает интернет-магазин «Специи из Греции». Их поставщики - греческие предприятия семейного типа, которые относятся к тому, что делают, с душой и любовью. Продукция не содержит консервантов, соли, сахара, усилителей вкуса и ароматизаторов, а качество подтверждено международными сертификатами.

Можно самому собрать подарок из любимых специй, выбрать готовые смеси или подарочный набор - смеси для кофе, глинтвейна, салатов и даже заказать смесь специй по собственному рецепту.

Усилить подарок можно душевной тематической книгой, например «Рецепты счастья. Дневник восточного кулинара» Эльяина Сафарли.

Возврат на карту - 10%

Корзина счастья

Какой же праздник без цветов? Знак внимания в виде изысканных роз, микса из свежесрезанных тюльпанов, универсальных ирисов, нежных эустом, ароматных фрезий, элегантных альстромерий, лилий, орхидей гарантированно подарит весеннее настроение.

В интернет-магазине «Долина цветов» обещают подобрать красивый подарок для любого бюджета и воплотить любую фантазию в виде букетов живых цветов, дизайнерских композиций с весенним настроением, в долговечных горшках или корзинах счастья.

По желанию флористы дополнят букет сладким сюрпризом в виде шоколада, тематического набора конфет, мягкими игрушками, открытками ручной работы.

Заказать букет для дорогого человека можно из любой точки мира. Доставка цветов - 24 часа в сутки.

Возврат на карту - 8%

Лучшие друзья девушек

Выбрать подарок девушке, жене, дочери или маме легко в магазине модной ювелирной бижутерии «Женави /Jenavi». Среди более пяти тысяч наименований украшений можно точно что-то подобрать по вкусу: кольца, серьги, браслеты, бусы, подвески, ожерелья, кулоны с прочным гальваническим покрытием из золота и серебра высшей пробы, декорированные полудрагоценными камнями, жемчугом и кристаллами Swarovski, детская бижутерия.

Возврат на карту - 5 - 10%

День впечатлений и наслаждений

Что может быть прекраснее, чем подарить хотя бы час отдыха и релакса в этом суматошном мире! Массаж, стоун-терапию, хромотерапию и «Душ впечатлений» - в водно-термальном комплексе, оздоровительные процедуры в нежаркой турецкой бане «Расул Хаммам». Здесь можно выбрать программу на любой вкус: «Секреты Океана» с умиротворяющим шумом прибоя, черным оливковым мылом и рукавичкой кессе, деликатным очищающим скрабом и профессиональной тонизирующей маской-обертыванием.

Релакс в соляной комнате с микроклиматом соляных пещер, «Шоколадное обертывание», спа-ритуал «Секреты Клеопатры», «Баунти», «Согревающий глинтвейн», «Эдем», «Мата Хари», спа-программы для двоих и другие тактильно-ароматическо-оздоровительные подарки можно выбрать в термальном комплексе «Планета СПА».

Возврат на карту - 5%

Весна в королевском парке цветов

Для многих нет лучше подарка, чем путешествие. Не важно, большое оно или маленькое, главное - это то, какие эмоции и впечатления оно принесет и надолго оставит в памяти. Можно отправиться в комбинированные туры на Шри-Ланку или Мальдивские острова, закрыть горнолыжный сезон в Австрии, Италии или в Карпатах.

Или встретить весну в Нидерландах в «саду Европы» - королевском парке цветов, знаменитом на весь мир своими тюльпанами - их тут 4,5 миллиона (около 100 разновидностей). Парк Кекенхоф будет открыт с 21 марта по 19 мая. Тема 2019 года - «Сила цветов» (Flower Power).

Если до отпуска далеко, можно подарить целительные выходные, например, в соседней Литве, в уютных домиках из экоматериалов на берегу озера, с видом на сосновый лес за стеклянной стеной спальни и изысканной кухней местного ресторана.

Компания «Джимми трэвел» работает без комиссий и скрытых платежей, благодаря чему поддерживает уровень цен на 15 - 20% ниже, чем в среднем по рынку. Каждому туристу обещают индивидуальный подход и круглосуточную поддержку - можно звонить из любой точки мира и решить любой вопрос, если он возникнет.

Возврат на карту - 4,5%

Культ красоты: корейская косметика

В Южной Корее царит культ красоты. Не удивительно, что корейская косметика стала невероятно популярной и на мировом рынке. Она действительно работает! У нее максимально натуральный состав, высокое качество, эффективные компоненты и огромный выбор специализированных средств на любой вкус, адаптированных и для европеек.

В официальном магазине корейской косметики Missha можно выбрать подарочные сертификаты на 30 рублей, 50 рублей,100 рублей.

Возврат на карту - 3,5%

Забота о здоровье

Для занятой в офисе или ведущей активный образ жизни леди практичным и полезным подарком станет абонемент на здоровые обеды. Их разрабатывает врач-диетолог, шеф-повар готовит на кухне-фабрике блюда из свежих продуктов, строго выверяя в соответствии с нормами и требованиями, а курьер привозит их ежедневно адресату.

Сервис здорового питания Healthy Plan предлагают не только готовые блюда на обед, но и трех-пятиразовые сбалансированные комплексы (от 1200 ккал до 3000 ккал) на день, неделю, месяц. На сайте сервиса есть планы как для тех, кто хочет просто правильно питаться, так и для тех, кто желает похудеть или стабилизировать вес, для беременных, для всей семьи, а также весенние detox-комплексы из свежевыжатых соков.

Возврат на карту - 3 - 4%

Фруктовые букеты и «дикие» подарочные наборы

Съедобные подарки - гениальное изобретение. Уж их точно не постигнет участь пылиться на полке. Магазин натуральных продуктов «Все Свое» предлагает порадовать гурманов деликатесами от фермерских хозяйств и проверенных крафтовых производителей. Например, впечатлить фруктовым букетом из питахайи, папайи, манго, маракуйи, лонгана, клубники и кокоса.

Удивить «дикими» подарочными наборами: посылкой из леса (чоризо из медведя, мясо оленя, бастурма из лося, косуля с перчиком или олень сыровяленый), кейсом «Дико вкусно!» (томленое мясо с можжевеловыми ягодами и розмарином, медвежатина с грибами, оленина с лесными ягодами и шалфеем), набором риетов из медвежатины, оленины, мяса кабана, бобра, лося, чайной коллекцией из трав, цветов и ягод горного Алтая, наборами морепродуктов. Или же вручить гастрономический подарочный сертификат на любую сумму свыше 100 рублей.

Возврат на карту - 1,5 - 3%

Аура дома

В сети салонов посуды, текстиля, аксессуаров, предметов интерьера, ароматов для дома и офиса можно найти стильные подарки, которые привнесут в пространство уют и красоту.

Большинство товаров для дома, представленных в concept store «Аура дома», итальянские, французские и португальские мастера изготовили в ограниченной серии по старинным технологиям, которые традиционно хранятся в секрете в одной семье.

Но, несмотря на это, все предметы в салоне можно потрогать, проверить каждую деталь и понять, как вещи будут смотреться в доме. Дизайнеры салона готовы приехать с понравившимися предметами, чтобы вы смогли оценить, насколько они (будь то фарфоровый сервиз, ваза или статуэтка) подходят интерьеру.

В интернет-магазине есть раздел «Подарки», а также подарочный сертификат на 50 рублей.

Возврат на карту - 3%

Эксклюзив от белорусских дизайнеров

Больше не обязательно ждать модного маркета, чтобы обновить гардероб или искать эксклюзивные вещи по шоурумам. Теперь одежда, аксессуары, обувь, украшения белорусских дизайнеров и брендов удобно собраны под одной крышей - «Канцэпт-крама BFM». Тут представлены такие отечественные бренды, как LCD clothes, Limited Minsk, Zibra, Totallook, Max Mironov, Kortni, Row 71, Yanna Melko, Barbarella, Tsuran и многие другие.

Приятная мелочь - вещи тут продаются по такой же стоимости, как у дизайнеров, без дополнительной наценки.

А еще один из партнеров - компания Designo - специально к 8 Марта ввела огромный манибэк - 25% (вместо обычных 3%) на все модели от 150 рублей. Экономить можно по 10 марта включительно.

Возврат на карту - 2%

Кстати, программа лояльности KEYcard позволяет экономить до 20% в магазинах, кафе, ресторанах, спа-салонах и т. д. Кешбэк начисляется в конце каждого месяца за месяц предыдущий, то есть в конце февраля выплачен moneyback за январь. Стать участником KEYcard просто: нужно иметь кредитную или дебетовую карточку Приорбанка и через мобильное приложение или интернет-банк дать согласие на участие в программе лояльности. Подключиться также можно в любом отделении Приорбанка. Что важно, программой лояльности можно пользоваться абсолютно бесплатно.