2019-03-07T11:38:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Превращаем процесс приготовления напитков в шоу»: стартовал конкурс барменов Lidskae Beer Master 2019

Приз за первое место – 5000 рублей, заявки принимаются до 25 марта
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Целью конкурса является популяризация культуры питья. В текущем году акцент сделан на творческих способностях барменов и оригинальности подачи коктейлей. В составе каждого из них будет пиво ЛІДСКАЕ Premium – ароматный лагер с пышной пеной, мягким вкусом и тонкой горчинкой. Сорт для конкурса был подобран неслучайно: в этом году исполняется 10 лет с момента появления ЛІДСКАЕ Premium на белорусском рынке. Данный сорт стал первым оригинальным продуктом, созданным совместными усилиями лидских пивоваров и специалистов финского концерна Olvi, ставшего стратегическим инвестором «Лидского пива» в конце 2008 года.

«Пятый год подряд мы проводим конкурс среди профессиональных барменов Беларуси. Уровень их мастерства постоянно растет. Тенденция такова, что бармен – это не просто сотрудник заведения, стоящий за барной стойкой, а харизматичный и креативный человек, превращающий процесс приготовления напитков в шоу, – отметил главный пивовар ОАО «Лидское пиво» Олег Малахов. – Сейчас мы планируем уделить особое внимание персоне бармена, его способностям к креативной подаче своего коктейля».

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 25 марта. В отборочном туре конкурса жюри будет принимать и оценивать рецепты авторских коктейлей на основе ЛІДСКАЕ Premium.

Полуфиналистов ожидает вебинар по основам селфбрендинга и сторителлинга, после чего полученные советы предстоит применить в деле: рассказать о своём напитке и подготовить презентацию.

В финал пройдут 15 барменов. При выборе финалистов жюри оценит интеграцию бренда, креативную составляющую выполнения задания, формат реализации и презентацию решения. Представлять коктейли в финале участники будут экспертам барной индустрии, медийным персонам, руководству «Лидское пиво». Жюри оценит вкус коктейля, его название и оригинальность подачи.

К первому юбилею конкурса призовой фонд увеличен: теперь приз за 1 место составит 5000 рублей, 2 место – 3000 рублей, 3 место – 2000 рублей.

Республиканский профессиональный конкурс барменов Lidskae Beer Master проводится компанией «Лидское пиво» с 2015 года. К участию в конкурсе приглашаются белорусские бармены в возрасте от 19 лет и с опытом работы от 6 месяцев.

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