2019-03-07T12:47:02+03:00
Минск
КП Беларусь

Куда сходить на Масленицу 2019 года в Минске и окрестностях?

Мы подскажем, не только где блинов поесть, но и чучело Зимы сжечь
Оксана ОСПИЩЕВА
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Куда сходить на Масленицу?Куда сходить на Масленицу?Фото: Мария ЛЕНЦ
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- На площадке у Дворца спорта 9 марта c 10.00 до 19.00 ярмарка «Минская Масленица». Ее фишка – торт, который предложат сделать гостям праздника и предоставят для этого все ингредиенты. Вход, конечно, свободный.

- Попрощаться с зимой, а заодно задорно и вкусно отметить «Масленицу» можно будет 9 марта с 13.00 до 17.00 в Центральном ботаническом саду. Программа «Озорная Масленица» подарит шутки от артистов театра «Жарт», игры и конкурсы, в том числе «Блинный марафон», «Молодецкие забавы». Веселить публику будут скоморохи, жонглеры, артисты передвижного театра «Веселый балаган» и артисты файер-шоу. Входной билет: 10 руб.

- Блинами, сделанными по специальным рецептам, будут угощать не только гостей, но и животных в Минском зоопарке! Праздник здесь состоится 9 марта с 13.00. В программе - выступления артистов уличного театра на ходулях, казачьего ансамбля, народные игры и забавы. Билет: 9 руб., но 9 марта акция «1 + 1», а это значит, что по одному билету могут пройти двое.

- В Силичах Масленицу будут отмечать в Прощенное воскресенье, 10 марта с 10.00 до 17.00. Вход на праздник свободный. А посмотреть будет на что – театрализованные представления, забавы для детей и взрослых, ростовые куклы. Организаторы решили провести и конкурс на лучшую куклу Масленицы. Номинации – «Спортивная Масленица», «Гламурная Масленица», «Народная Масленица», «Сказочная масленица». Фото кукол можно прислать до 17.00 9 марта на электронный адрес: 88225@mail.ru

- Гуляния «Шляхецкая Масленіца» в музейном комплексе «Дудутки» продлятся два дня 9 и 10 марта с 11.30 до 17.00. Здесь все будет, как в старину! А солист группы «Стары Ольса» Александр Чумаков на гуслях исполнит белорусские и зарубежные хиты. Билеты: 6 – 12 руб.

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