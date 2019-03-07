«Муж говорил, что я плохо смотрю за ребенком и потолстела после родов»: в Минске задержали россиянина, который год назад выкрал дочку у бывшей жены

Эта история началась несколько лет назад. 39-летняя россиянка Елена Гершман подала на развод - муж распускал руки. Суд решил: их общий ребенок должен жить с матерью. И тогда отец малышки решился на преступление и выкрал ребенка.

- Сначала было все как у всех: знакомство, симпатия, стали жить вместе. С его стороны были всплески агрессии, но я думала, это проявление мужского характера, - рассказывала Елена в интервью российским СМИ. - Мы ходили к психологам, мне казалось, это можно как-то исправить. Правда, психологи говорили, что если мужчина поднимает руку единожды, то он сделает это снова. Но я хотела верить в лучшее.

Когда Олег распускал руки, Елена не говорила ни маме, ни подругам. В милицию не ходила, пыталась договориться с мужем. Она считала, что исправить ситуацию сможет рождение ребенка, но стало только хуже:

- Он говорил мне, что я плохо смотрю за ребенком, что потолстела после родов, что мало уделяю ему внимания, что ничего не успеваю по дому.

В ноябре 2015 года Елена решилась и заявила в полицию. Олег в тот же вечер со злости снова избил Елену, досталось и дочери.

- В полиции мне сказали, что если я сейчас подтвержу факт избиения ребенка отцом, то на него заведут уголовное дело. Зачем вам муж-уголовник? Зачем вашему ребенку отец со статьей? У него после этого не будет будущего! И тут я опять допустила ошибку. Поверила им, написала отказ, сказала, что Ева упала сама, - рассказывала Елена.

Весной 2016 года Елена подала на развод. Узнав об этом, Олег приехал в сад и забрал Еву. Дальше начались судебные тяжбы. Решение появилось только к концу 2016 года. Суд первой инстанции постановил: ребенок должен жить с мамой. Но Олег подавал апелляции, и процесс затянулся еще на год.

В итоге Лена забрала ребенка и уехала к маме в Нижний Новгород.

- Как оказалось, он поставил на мою машину GPS-датчик и выследил меня. На улице просто подбежал и вырвал Еву из моих рук, а я физически не смогла его догнать, - говорила Елена.

С тех пор Елена не видела дочь. Еву и Олега объявили в федеральный розыск, делали запросы в поликлиники и государственные детские сады, периодически приходили к Олегу по месту жительства, но дверь никто не открывал.

Елена обратилась в добровольные поисковые отряды. И осенью прошлого года появилась зацепка: возможно, Олег с Евой живут Минске. Тогда к поискам подключилось МВД Беларуси и отряд «Ангел», которые занимается поиском пропавших людей. Волонтеры искали свидетелей и тех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка.

Наконец, поиски увенчались успехом: очевидцы увидели Олега с Евой в Сеннице - это район под Минском. Оперативники вычислили квартиру, где жила семья.

- Оперативники розыскного отдела уголовного розыска задержали Олега Гершмана, - сообщили в МВД Беларуси. В той же квартире находилась и четырехлетняя Ева.

Подробности оперативники не сообщают. Пока известно лишь, что в ближайшее время девочка встретится с мамой. Ее отца депортируют в Россию, а до этого, скорее всего, он будет находиться под стражей.