2019-03-07T12:53:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Муж говорил, что я плохо смотрю за ребенком и потолстела после родов»: в Минске задержали россиянина, который год назад выкрал дочку у бывшей жены

По решению российского суда, после развода родителей четырехлетняя Ева должна жить с мамой
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Отец буквально выхватил Еву у матери прямо на улице. Фото: ПСО АнгелОтец буквально выхватил Еву у матери прямо на улице. Фото: ПСО Ангел
Изменить размер текста:

Эта история началась несколько лет назад. 39-летняя россиянка Елена Гершман подала на развод - муж распускал руки. Суд решил: их общий ребенок должен жить с матерью. И тогда отец малышки решился на преступление и выкрал ребенка.

- Сначала было все как у всех: знакомство, симпатия, стали жить вместе. С его стороны были всплески агрессии, но я думала, это проявление мужского характера, - рассказывала Елена в интервью российским СМИ. - Мы ходили к психологам, мне казалось, это можно как-то исправить. Правда, психологи говорили, что если мужчина поднимает руку единожды, то он сделает это снова. Но я хотела верить в лучшее.

Когда Олег распускал руки, Елена не говорила ни маме, ни подругам. В милицию не ходила, пыталась договориться с мужем. Она считала, что исправить ситуацию сможет рождение ребенка, но стало только хуже:

- Он говорил мне, что я плохо смотрю за ребенком, что потолстела после родов, что мало уделяю ему внимания, что ничего не успеваю по дому.

В ноябре 2015 года Елена решилась и заявила в полицию. Олег в тот же вечер со злости снова избил Елену, досталось и дочери.

- В полиции мне сказали, что если я сейчас подтвержу факт избиения ребенка отцом, то на него заведут уголовное дело. Зачем вам муж-уголовник? Зачем вашему ребенку отец со статьей? У него после этого не будет будущего! И тут я опять допустила ошибку. Поверила им, написала отказ, сказала, что Ева упала сама, - рассказывала Елена.

Весной 2016 года Елена подала на развод. Узнав об этом, Олег приехал в сад и забрал Еву. Дальше начались судебные тяжбы. Решение появилось только к концу 2016 года. Суд первой инстанции постановил: ребенок должен жить с мамой. Но Олег подавал апелляции, и процесс затянулся еще на год.

В итоге Лена забрала ребенка и уехала к маме в Нижний Новгород.

- Как оказалось, он поставил на мою машину GPS-датчик и выследил меня. На улице просто подбежал и вырвал Еву из моих рук, а я физически не смогла его догнать, - говорила Елена.

С тех пор Елена не видела дочь. Еву и Олега объявили в федеральный розыск, делали запросы в поликлиники и государственные детские сады, периодически приходили к Олегу по месту жительства, но дверь никто не открывал.

Елена обратилась в добровольные поисковые отряды. И осенью прошлого года появилась зацепка: возможно, Олег с Евой живут Минске. Тогда к поискам подключилось МВД Беларуси и отряд «Ангел», которые занимается поиском пропавших людей. Волонтеры искали свидетелей и тех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка.

Наконец, поиски увенчались успехом: очевидцы увидели Олега с Евой в Сеннице - это район под Минском. Оперативники вычислили квартиру, где жила семья.

- Оперативники розыскного отдела уголовного розыска задержали Олега Гершмана, - сообщили в МВД Беларуси. В той же квартире находилась и четырехлетняя Ева.

Подробности оперативники не сообщают. Пока известно лишь, что в ближайшее время девочка встретится с мамой. Ее отца депортируют в Россию, а до этого, скорее всего, он будет находиться под стражей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Автор блога о путешествиях «Хочу домой!» Леонид Пашковский: Во время путешествия по Гаити ритуал вуду пришлось снимать тайно
Жители каких стран больше всего похожи на белорусов, насколько дорого обходятся такие поездки и что самое сложное в том, чтобы одному оказаться в самых опасных уголках Земли
Балерина Клара Малышева: «В Японии пережила землетрясение и пила шампанское с золотом»
Народная артистка из Беларуси воспитала японскую балетную элиту. «Комсомолка» узнала о командировках Клары Малышевой в Японию, о том, как пережила две ядерные аварии, и про анонимки от завистников [фото, видео]
Новости 24
В Витебске мужчины в касках влезли в окно роддома
Мошенник предлагал людям вести совместный бизнес и присваивал их деньги
Правительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 руб
Водолазы нашли тела рыбаков, которые провалились под лед в Березовском районе
Мингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театра
Курс белорусского рубля вырос перед длинными выходными
Одежда, сумки, нижнее белье: что покупали белорусы к 8 Марта
В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте через смартфон
Покупатели автомобиля теперь могут проверить, не находится ли он в розыске
Стало известно, где откроется первый в Беларуси магазин H&M
Избивал, унижал кадетов: замдиректора училища будут судить
+14, а потом снег: погода на выходные в Беларуси
Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составляют 7,1 млрд долларов
Центр Минска перекроют из-за женского забега к 8 Марта
22-летнюю барменшу с наркотиками задержали в Минске
К 8 Марта Центральный ботанический сад подготовил экспозицию орхидей
Александр Лукашенко: Беларусь прославляют успехи и победы женщин
В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузы, как у президента