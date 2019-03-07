В Минске судят начальника военно-медицинского управления Минобороны

В четверг, 7 марта, в суде Фрунзенского района Минска продолжилось судебное разбирательство над начальником военно-медицинского управления Минобороны Алексеем Еськовым. Еськова обвиняют по двум статьям УК - ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») и ч. 1 ст. 455 («Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти»). Как рассказал «Комсомолке» адвокат обвиняемого, Еськов не признает вину с момента задержания. Мужчина находится в клетке, держится уверенно.

Сегодня в суд были вызваны свидетели. По словам гособвинителя Юрия Шерснева, в судебном заседании рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой и проведением закупок медоборудования по инициативе военно-медицинского управления.

Первым дал свои показания провизор аптеки Сергей Витальевич, который раньше работал начальником второго отдела военно-медицинского управления Минобороны. С обвиняемым у него были служебные отношения: с 2015 по 2018 год его начальником был Еськов.

- Я был 8 лет на должности, и финансово-экономическая ситуация непростая, так как наши потребности значительно превышали наличие финансирования. И расставлялись приоритеты о необходимости закупки. Во-первых, это все обсуждалось на совещаниях коллегиально, - говорит Сергей Витальевич. - Нами в отделе обобщались и подавались предложения начальнику военно-медицинского управления (Еськову. - Ред.).

По словам свидетеля, его начальник принимал окончательное решение, что закупать и в каком объеме.

Гособвинитель расспросил свидетеля, как происходит госзакупка. На вопрос, по каким критериям определяется победитель, свидетель ответил:

- Мы закупали по наименьшей цене. Это цена на оборудование. Но (должно быть. - Ред.) соответствие технических характеристик медоборудования.

- Входят в компетенцию Еськова контакты с представителями коммерческих структур на этапе подготовки проведения процедуры закупки? - спрашивает гособвинитель.

- Нам не запрещено это делать.

Гособвинитель уточняет, на основании чего свидетель делает такой вывод.

- Мне кажется, что свидетель нормально ответил на вопрос, - не скрывает своего возмущения обвиняемый.

- А как можно изучить конъюнктуру рынка, к примеру, не контактируя, не посещая выставок, просматривая какие-то интернет-сайты? Как по-другому можно узнать о том или ином оборудовании? - говорит Сергей Витальевич.

«Механизм изучения конъюнктуры рынка нигде не описан»

Следующий свидетель - начальник управления заказов и закупок материальных средств Вооруженных сил.

- Какое должностное лицо определяет, что надо закупать? - спрашивает гособвинитель.

- Если в общем говорить, то начальник управления по предложению соответствующих должностных лиц... Это работа коллектива, - говорит Виталий Николаевич.

- Руководитель управления вправе контактировать с представителями коммерческих структур? - уточняет прокурор.

Свидетель задумывается над вопросом:

- Контактировать... Есть товар. Чтобы определить его стоимость... Написано у нас: «…по результатам изучения конъюнктуры рынка». Но сам механизм изучения конъюнктуры рынка никем нигде не описан. Это можно из сети интернет, из газет по объявлению, из прайс-листов, которые в открытом опубликовании. Но есть такие закупки, в которых, может быть, даже где-то и контактировать... Потому что фактически некоторая стоимость некоторых товаров является коммерческой тайной организации. Если, в частности, брать медоборудование, то я сталкивался с такой проблемой. При закупке медоборудования мы просили у компании обосновать ее стоимость.

- Из ваших показаний не прозвучало, что, согласно таким-то указаниям, начальнику управления конкретно запрещено вступать в контакты с представителями таких-то структур...

- Нигде не запрещено.

По словам свидетеля, основным видом процедур государственной закупки медоборудования являлся электронный аукцион. А основной критерий выбора - это наименьшая цена предложения по торгам.

Еще один свидетель - генерал-майор, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Вадим Денисенко.

- Какие проблемы существовали с 2014 по 2017 год по обеспечению вверенных вам подразделений медицинским оборудованием? - спрашивает гособвинитель.

- У меня существовала одна и основная проблема - отсутствие рентген-аппарата в одной из бригад. (...) Эту проблему мы с ним (Еськовым. - Ред.) обсуждали. Обсуждалась проблема, что не может бригада существовать, в которой постоянно совершаются прыжки и отсутствует в ней рентген-аппарат. Потому что рентген-аппарат был закрыт в 2010 году - он отсутствовал.

- Эта проблема была решена?

- Да, была решена. Где-то в прошлом или позапрошлом году был закуплен передвижной рентген-аппарат, который сейчас установлен и функционирует.

Судья называет аппараты, которые были закуплены для медрот.

- Для меня как командующего... Это не мой уровень - знать. Аппаратура планово списывается, закупается, списывается... Я не знаю про эту закупку.

Судебное слушание продолжится 11 марта.