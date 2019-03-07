Певица ЗЕНА представит Беларусь на «Евровидение-2019»

В пятницу поздно ночью решилась судьба путевки на «Евровидение-2019». Едет Зена - так решило жюри. Напомним, в этом году Белтелерадиокомпания отменила зрительское голосование. Жюри пришлось непросто еще и потому, что им приходилось комментировать в прямом эфире свои оценки. ЗЕНА выступала второй из десятки, и уже после выставления ей баллов было понятно, что она победит.

- Я поставила не 10, а 9 потому, что не знаю, насколько хорошо тинейджеры будут смотреться во взрослом конкурсе. А так мне все нравится, - объяснила свое решение композитор Елена Атрашкевич.

ЗЕНА выступала второй, поэтому интриги как таковой не случилось.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЗЕНА еще до старта финала была серьезно настроена на победу.

- У меня нет мечты, у меня есть цель - поехать от Беларуси на «Евровидение», - сказала артистка. К слову, продюсер Зены Виктор Дробыш не смог приехать на финал нацотбора, хотя и планировал.

- Я готова работать не на 100%, в на 1000! Готова работать днем и ночью, чтобы достойно представить Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, - говорила в эксклюзивном интервью «Комсомолке» ЗЕНА.

ЗЕНА зажгла на сцене - справилась на 10.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Настоящее имя ЗЕНЫ - Зина Куприянович, а начала она свою музыкальную карьеру совсем ребенком - в 11 лет. Уже в 15 юная артистка попала в тройку победителей российской «Новой Фабрики Звезд» и подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем.

Второе место в финале нацотбора заняли дуэт из Витебска BLGN & Mirex. У них 65 баллов. Зажигательный нигериец покорил жюри.

- Я прекрасно представляю эту песню на «Евровидении», - сказал Дмитрий Колдун.

- Жаль, что Мирекс не родился в Молодечно. Я все-таки считаю, что Беларусь должен представлять белорус, - добавил Глеб Давыдов.

Mirex отлично справился, но жаль...он не родился в Молодечно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

На третьем месте с 62 баллами шведский музыкант Себастьян Роос.

Мы не могли не заметить, что большинство девушек-конкурсанток вышли на сцену в нарядах total white - один из актуальных трендов сезона. Даже вышел конфуз: у ведущей Ольги Рыжиковой и конкурсантки Алены Горбачевой были не просто белые наряды, но и перья, из-за чего создавалось ощущение, что они их шили у одного дизайнера.

Романтическая баллада Себастьяна Рооса показалась членам жюри немного устаревшей, то же они сказали и о песне Ауры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вершить судьбы финалистов доверили певцу Дмитрию Колдуну, продюсеру Яне Станкевич, телеведущему Глебу Давыдову, певцу и продюсеру Алексу Дэвиду, композитору Елене Атрашкевич, солисту «Чистого голоса» Валерию Пригуну.

Итоговая таблица

Финалистка нацотбора «Евровидения-2019» ЗЕНА: «Мою уверенность в себе часто путают со звездной болезнью» (читать далее)