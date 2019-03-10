Диана Арбенина в Минске: «Жыве Беларусь», «надо бы отремонтировать дорогу Минск-Жодино» и, конечно, «31 весна»

Классная традиция: уже много лет «Ночные снайперы» приезжают в Минск в начале весны. И для многих фанатов это уже стало ее неотъемлемой частью, я имею в виду, весны. На этот раз Минск стал еще и одним из первых городов мирового турне «Снайперов», который они зарядили в честь своего 25-летия на сцене. И если в прошлом году все собирались в Prime Hall, то на этот раз – уже во Дворце спорта. Оторваться под Арбенину приехали фанаты со всей страны, и не только нашей, притом самого разного возраста. Публике - от 17 до 60.

Диана как всегда была искренней и открытойФото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене Арбенина, как всегда, была инскренней. Традиционно призналась любви Беларуси, рассказала, что в зале присутствуют папа и мама: «Спасибо, что живы». Вспомнила о Воложине, в котором родилась и по-прежнему мечтает выступить, передала привет Борисову, в котором тоже когда то жила и росла, и в очередной раз напомнила, что для нее каждое выступление в Минске – особое.

Арбенина вышла на сцену с белорусским флагомФото: Павел МАРТИНЧИК

- Для меня Беларусь – такая же родина, как и для вас. Не важно, где вы при этом находитесь.

Во время второй песни певица вышла на сцену с белорусским флагом, в очередной раз призналась в любви родине и даже передала привет белорусским дорожникам:

- Надо бы отремонтировать дорогу из Минска в Жодино. Плохая же.

Признавалась в любви БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК

Жыве Беларусь!Фото: Павел МАРТИНЧИК

С грустью вспомнила о ситуации в Украине:

- Когда все эти ужасные времена закончатся, мы обязательно к вам приедем, - поддержала певица своих фанатов из страны-соседки, которых в зале тоже было много.

Уже позже со сцены Арбенина загвоздила: «Жыве Беларусь!»

Сильная, откровенная, местами жесткая и вместе с тем искренняя, осознанная, самодостаточнаяФото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене — огненные залпы, яркая инсталляция и чистый рок-н-ролл, от которого закипает кровь. Диана как всегда сильная, откровенная, местами жесткая и вместе с тем искренняя, осознанная, самодостаточная. В этом вся Арбенина, которая все делает наотмашь, а публика это чувствует и верит. Фанаты были готовы снова и снова петь вместе с ней «31 весну», «Катастрофически», «Ты дарила мне розы» и десятки молодых хитов - «Инстаграм», «Грустные люди», «Разбуди меня»...

Огненные залпы, яркая инсталляция и чистый рок-н-ролл, от которого закипает кровьФото: Павел МАРТИНЧИК

Со сцены Диана Арбенина много говорила о жизни, творчестве и любвиФото: Павел МАРТИНЧИК

В стиле певицы уже не было «рваных джинсов». Первую часть коцерта Арбенина была в черном комбинезоне, вторую - в классических черных брюках и рокерской майке. И выглядела при этом очень гармонично. Во время концерта за спиной Арбениной «крутили» видео орывков из жизни, клипов и историй «Снайперов». Было интересно совмещать живую и заряженную на позитив Диану на концертной сцене с той, которую транслировали на экранах.

Доказали, что 25 – только началоФото: Павел МАРТИНЧИК

Фанаты были готовы снова и снова петь вместе с ней «31 весну», «Катастрофически», «Ты дарила мне розы» и десятки молодых хитов - «Инстаграм», «Грустные люди», «Разбуди меня»...Фото: Павел МАРТИНЧИК

В перерывах между песнями на экране включали видео-интервью с Арбениной – о жизни, творчестве, взглядах, философии... О том, как важно оставаться верной себе, ценить и беречь то, что считаешь важным в жизни, во всем выбирать свой собственный путь. И не только в контексте творческого пути группы, а в каком-то, более масштабном:

- Для того, чтобы остаться верным себе, чтобы не сгореть, нужно перестать бежать. Не нужно пытаться все успеть. Не нужно пытаться что-то доказать и делать это вопреки своим настроениям, желаниям, воли. Нужно остановиться. Только тогда ты не сгоришь. Я не заложник сцены, я могу заняться чем-то другим. Я абсолютно свободна, и в этом мне повезло. Поэтому я всегда говорю: ребята, найдите свою ноту. Одну.

Двух часов было малоФото: Павел МАРТИНЧИК

Двух часов со «снайперами» залу не хватает. На бис еще 3 песни и сожаление, что вечер так быстро закончился. Ждем снова. И да, теперь весна точно пришла.