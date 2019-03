Наша ЗЕНА на «Евровидении-2019» сразится с Сергеем Лазаревым, французом-трансгендером и египтянином из Италии

Мы решили посмотреть, с кем же придется сразиться белоруске на «Евровидении». Прежде всего, это представитель России Сергей Лазарев. Балладу Scream («Крик») представили публике только на этих выходных. Однако еще месяц назад, не зная песни, букмекеры тем не менее прочили Лазареву победу в конкурсе. Причина вовсе не в аномальных вокальных способностях Сергея, а в интриге с его возвращением на этот конкурс. Напомним, в 2016 году зрители «Евровидения» готовы были отдать победу Лазареву, однако из-за низких баллов жюри певец оказался лишь на третьем месте. Артист жаждет реванша, и не исключено, что ему это удастся. Такое было, и не раз. Наиболее показателен случай с Димой Биланом, который получил в 2006 году второе место, но вернулся на «Евровидение» в 2008 году и победил.

Sergey Lazarev - Scream. Источник: Eurovision Song Contest

Правда, многие критики уверены, что песня Сергея Лазарева слабее, чем You are the only one, с которой он участвовал в 2016 году. Но посмотрим, что за номер готовит греческая команда его продюсера Филиппа Киркорова – наверняка будет что-то невероятно эффектное и технически сложное.

ZENA - Like It. Источник: Eurovision Song Contest

Практически одновременно с Беларусью определились со своим участником и Нидерланды. Это Дункан Лоуренс с песней Arcade, которого букмекеры считают главным соперником Лазарева в предстоящем шоу. Дункану 24 года, он родился и вырос в Нидерландах, там же учился в Рок-академии. Сегодня артист активно занимается музыкой не только на родине, но также в Великобритании и Швеции.

Duncan Laurence - Arcade.Источник: Eurovision Song Contest

Главным фриком «Евровидения-2019», похоже, станет представитель Франции Билал Хассани. У 19-летнего парня нет бороды, как у Кончиты Вурст – но выглядит и одевается он как девушка. Билал родился в Париже, но его семья – выходцы из Марокко. На «Евровидении-2019» он представит песню «Roi» («Король»). Поначалу букмекеры довольно высоко оценивали его шансы на победу, но сейчас Билал скатился в середину таблицы. Так что вряд ли ему удастся повторить успех бородатой певицы.

Bilal Hassani - Roi. Источник: Eurovision Song Contest

Еще один любопытный персонаж едет в этом году от Италии. Алессандро Махмуд родился в семье итальянки и египтянина (правда, отец оставил семью, когда мальчику было всего 6 лет – о том и песня). Рэпер Mahmood (такой у него творческий псевдоним) выиграл Сан-Ремо, что является в Италии путевкой на «Евровидение». Так что мы услышим на этом конкурсе его итальянскую песню Soldi («Деньги»), в которой есть слова на арабском языке, да и довольно сильное арабское влияние музыки в целом.

Mahmood - Soldi. Источник: Eurovision Song Contest

Украина, как известно, в этом году пропускает конкурс из-за скандала, который разгорелся после нацотбора. Победительнице Maruv не понравилась политическая ангажированность национального конкурса (в частности, неуместный для музыкального шоу вопрос «Чей Крым?»). А также контракт, по которому она теряла бы все права на представленную в конкурсе Siren Song. Проявили солидарность и отказались ехать на «Евровидение» артисты, занявшие в нацотборе второе и третье места - Freedom-jazz и KAZKA..

MARUV - Siren Song. Источник: Телеканал СТБ

Но Украина все же не останется совсем без участника. И вот почему – от Грузии в этом году поедет Отар Немсадзе, которого украинские зрители помнят по шоу «Голос країни» 2013 года. Он прошел в команду Святослава Вакарчука и занял в финале второе место. Так что в Украине этого артиста любят. Отар представит композицию «Sul tsin iare», которая переводится с грузинского как «Вперед».

Oto Nemsadze - Sul tsin iare. Источник: Eurovision Song Contest

Исландия отправляет на конкурс электро-рок-группу Hatari, известную своим эпатажем и любовью к провокациям. Они исополнят песню Hatrið mun sigra — «Ненависть восторжествует», которая уже стала причиной бурных споров еврофанов – и не только из-за текста, но и сценического номера, в котором угадывается тема садо-мазо (к слову, в этим он напомнил номер, который представила на нацотборе Maruv).

А кто же еще? От Финляндии едет диджей Darude (настоящее имя Вилле Виртанен), написавший очень известный трек Sandstorm. Вы его наверняка узнаете, если найдете в интернете.

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away. Источник: Eurovision Song Contest

Будет много молодых перспективных вокалистов: Бельгия пришлет в Израиль 18-летнего Эллиота Вассамийе, который стал известен благодаря местному «Голосу». От Мальты поедет Микеле Пач, ей тоже 18 лет, и она выиграла местный X-Фактор.

Eliot - Wake Up. Источник: Eurovision Song Contest

Michela - Chameleon. Источник: Eurovision Song Contest

КСТАТИ

В этом году конкурс пропускает не только Украина, но и Болгария, правда, по причинам довольно прозаичным нет денег. Болгарское национальное телевидение (БНТ) было вынуждено признать, что траты на подготовку участника к конкурсу значительно превышают расходы, на которые может пойти БНТ.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Евровидение-2019» проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Наша Зена выступит 14 мая в первом полуфинале вместе с представителями Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии и Греции.

Второй полуфинал пройдет 16 мая и в нем участвуют Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Латвия, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.

В финале уже точно мы увидим большую пятерку представителей стран-основательниц конкурса: Англии, Франции, Германии, Испании, Италии, а также страны-хозяйки - Израиль.

Напомним, право принимать конкурс Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней «Игрушка», которую она не столько пропела, сколько прокудахтала в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певица ЗЕНА представит Беларусь на «Евровидении-2019»

16-летней артистке жюри поставило максимальные оценки - ЗЕНА набрала 69 баллов из 70 возможных (читать далее)

От Беларуси на «Евровидение-2019» едет ЗЕНА: «Мою уверенность в себе часто путают со звездной болезнью»

7 марта решилось, кто из десятки финалистов нацотбора едет на «Евровидение». В этом году зрители не голосовали - лучшего выбрало жюри (читать далее)