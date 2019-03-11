Шуневич наградил нагрудным знаком МВД школьников, раненых в Столбцах

11 марта министр МВД Игорь Шуневич приехал в школу № 2 в Столбцах, где 11 февраля школьник с ножом напал на учеников и учительницу. Как сообщает pramen-news.by, Шуневич наградил нагрудным знаком МВД «За содействие» десятиклассников Владислава Цвирко и Руслана Шутько. Оба они были ранены в тот день.

Фото: ЗЕНЬКО Василий / «Прамень»

Фото: ЗЕНЬКО Василий / «Прамень»

Владислав Цвирко уже рассказывал телеканалу ОНТ, как получил ранения:

- Я хотел спасти учительницу... и класс. Почти всех защитил… кроме учительницы.

По словам парня, если бы он заранее знал, что его ранят, все равно бы побежал заступаться.

Также министр рассказал о том, что сейчас рассматривается усиление мер безопасности в общественных местах, особенно в тех учреждениях, где находятся дети.

Напомним, трагедия в Столбцах произошла утром 11 февраля. Ученик 10-го класса напал на учительницу и школьников. Погибли двое - учительница и старшеклассник.

Фото: ЗЕНЬКО Василий / «Прамень»

Фото: ЗЕНЬКО Василий / «Прамень»