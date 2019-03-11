Подробности трагедии под Лунинцем, где мужчина застрелил троих человек: «Ружье нес в сумке, улыбался...»

- Люди слышали выстрелы, но все подумали, что это взрываются петарды. 8 марта, люди празднуют… Никто даже не подумал, что такое может произойти, - говорит жительница деревни Озерница, что в Лунинецком районе Брестской области. - Пока шел следственный эксперимент, в дом никого не пускали. Сейчас родственникам разрешили: они отмыли все от крови и готовятся к похоронам. Всех троих будут хоронить в деревне.

В праздничный день 8 марта в милицию поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в нее стреляют. По прибытии же на место ЧП правоохранители обнаружили тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет сообщил, что в тот день 66-летний житель Лунинца в доме тещи в ходе ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Те скончались на месте. Мужчина выстрелил из ружья себе в голову, но остался жив.

Жители деревни Озерница не могут понять, что вызывало такую агрессию.

- Люди как люди, - говорят о погибшей семье сельчане.

Убийство произошло в доме пенсионерки Екатерины Григорьевны. Она жила с сыном Михаилом. По словам местных, раньше он работал в колхозе, но уволился.

- К Екатерине приехала дочь из Лунинца Галина. Она поругалась с мужем Василием и трое суток жила здесь, у мамы. А 8 марта Василий пришел к ней на разборки с ружьем, - рассказывает местная жительница Елена Николаевна. - Его ружье было в большой черной дорожной сумке. Некоторые местные видели, как он шел с этой сумкой по деревне. Но кто ж предполагал, что в сумке? Кто-то у него в шутку спросил: «А что ты несешь в большой сумке? Бомбу?» Он улыбнулся, поздоровался. Внешне он выглядел адекватным. Говорят, что вообще не пил, он сердечник. В деревне Василий работал с женой на огороде. У них с Галиной этот дом как дача. Они садили клубнику, картошку. До пенсии Василий работал на заводе в Лунинце. С Галиной у них двое сыновей.

Что же произошло в доме - неизвестно. Местные рассказали «Комсомолке» свою версию случившегося:

- Со слов соседей, понятых, он пришел в дом тещи и начал скандалить с женой, - говорит Елена Николаевна. - Он ранил жену и потом ее добил. Услышав выстрелы, теща вызвала милицию и сказала, что у них тут скандал: зять приехал на разборки. Он увидел через окно, что та звонит по телефону, и убил ее. Брат Галины Михаил пытался убежать, но возле калитки он его ранил и добил.

- Со стороны они смотрятся как идеальная пара, - говорит в настоящем времени о Василии и Галине еще одна местная жительница. - Не верится, что такое было. На людях - как люди, а кто знает, как дома…

Незадолго до трагедии Галина с братом приходила в местный магазин.

- Она ничего не покупала. Только брат купил бутылку водки и пачку сигарет. Это было после пяти вечера. Выглядели они нормально, - говорят в магазине.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ («Убийство»). Известно, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел.

- Подозреваемый находится в военном госпитале в Минске, он без сознания, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

К слову, похожая трагедия произошла в самом Лунинце в 2015 году. Тогда мужчина застрелил жену и тещу. Убийство произошло в одной из многоэтажек райцентра. Правоохранители обнаружили в квартире два женских трупа 56 и 37 лет - матери и дочери. Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда приговорила 43-летнего мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима, сообщала belta.by. Свою вину он тогда не признал.