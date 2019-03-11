«Если вас не беспокоит высокое давление, то вы не чувствуете, как ухудшается состояние сосудов и приближается инсульт»

«У меня рабочее давление 180/110 - я его не замечаю!» - вам наверняка приходилось слышать такое от людей, уверенных в том, что гипертония - это не про них. К чему может привести такая уверенность и в чем смысл контроля давления, мы поговорили с кардиологом, кандидатом медицинских наук Еленой Курлянской, председателем Белорусской ассоциации сердечной недостаточности.

От давления сердце… толстеет

- Елена Константиновна, может, человек, который говорит, что не чувствует высокого давления, все-таки немного лукавит?

- Действительно, есть люди, у которых давление может подняться до 180-200, а они его не чувствуют. Почему? Первая причина - человек уже привык к своему состоянию, и ему не кажется, что это для него плохо. Вторая - нечувствительность к повышению давления, даже очень большому. С одной стороны, хорошо, что ничего не беспокоит, но плохо, что он не чувствует, как ухудшается состояние сосудов головного мозга, сердца, что в итоге чаще всего приводит к инсульту. Либо к необратимым изменениям в сердце. Подобно тому, как у человека, который регулярно занимается на тренажерах, гипертрофируются мышцы, сердце, которое работает под повышенным давлением, тоже себя накачивает и утолщается (это же тоже мышца). Все это приводит к сердечной недостаточности. Когда сердце становится «толстым», появляется одышка, отеки, и ничего сделать уже нельзя - процесс необратимый. Но на начальном этапе многое можно предотвратить с помощью правильно подобранных препаратов.

Для измерения давления время суток имеет значение

- Иногда резкое снижение давления бывает очень опасно. Как здесь не переборщить, оказывая помощь?

- Надо смотреть, это резкое повышение давления, или у человека оно постоянно повышенное. Намного оно поднялось или нет? Какими препаратами он обычно пользуется для снижения? Здесь подход индивидуальный. И регулярные измерения давления могут дать ответы на многие вопросы.

- Значит, тонометр в каждой семье - это уже все-таки обязательно?

- Сейчас люди стали больше нервничать, более интенсивно жить. Поэтому артериальная гипертензия развивается чуть раньше, и надо раньше начинать измерять давление.

- Время суток для измерения давления имеет значение?

- Когда вы начинаете лечиться или принимать новые таблетки, лучше измерять давление несколько раз в течение целого дня. У кого-то оно больше склонно повышаться утром, у некоторых - в конце дня. Вы должны это знать о себе, чтобы выбрать оптимальное время для измерения давления. Если, например, уже известно, что просыпаетесь с повышенным давлением, то чаще надо его измерять утром.

Переполненный мочевой пузырь может изменить показания тонометра

- Что может повлиять на точность показаний тонометра? Я видела целый перечень таких помех: разговор во время измерения, переполненный мочевой пузырь, выкуренная перед этим сигарета или выпитая чашка кофе, недавняя физическая нагрузка и т. д.

- Тонометр - чувствительная аппаратура. Если человек разговаривает - это эмоции, если у него переполнен мочевой пузырь - он будет нервничать. Все это может опосредованно повлиять на показания. Но вы решите, чего хотите этим измерением достичь. Если посмотреть влияние кофе на организм - тогда выпиваете кофе, измеряете давление и узнаете, как кофе повышает у вас давление. Если хотите знать, какое у вас давление в рутинной жизни - с кофе и всем остальным, измеряете в обычном режиме. Кстати, курение очень сильно влияет на давление.

Что касается физической нагрузки, то у здорового человека после нее давление должно прийти в норму уже через пять минут. Если оно остается повышенным, значит, надо обратиться к врачу.

Иногда врачи специально измеряют давление после физической нагрузки, чтобы выявить скрытые нарушения, которые человек может не чувствовать.

kakvapteke.by

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Хотя бы один раз надо измерить давление на двух руках»

На Новый год мне подарили автоматический тонометр. Приняла с искренней благодарностью, даже не пытаясь увидеть в этом какой-то намек на приближение старости. В последнее время артериальная гипертензия (а значит, и необходимость постоянно держать давление на контроле) значительно помолодела. Поэтому тонометр стал одним из самых полезных подарков для людей разных возрастов. Основные правила использования аппарата подсказала инструкция. Но о каких-то вещах пришлось переспросить у врача, чтобы окончательно развеять мифы.

Миф 1. Несколько раз подряд измеряют давление только мнительные люди

Я перемерила давление, когда цифры первого замера показались мне завышенными. Второй и третий результаты были ближе к реальности. Оказывается, самые точные показания на автоматическом тонометре мы получаем, измерив давление три раза. Умный прибор суммирует результаты и выдает среднее значение (кстати, в моей модели еще и запоминает). Главное - выдержать минутный интервал между замерами.

Миф 2. Манжету надевают только на левую руку - она ближе к сердцу

- Давление в основном одинаковое на двух руках. Если и есть погрешность, то небольшая - 5-10 миллиметров ртутного столба, - комментирует Елена Курлянская. - При определенных заболеваниях разница бывает очень существенная. Поэтому рекомендуется измерить давление на двух руках, чтобы при необходимости назначить дальнейшие обследования. Дома вы хотя бы один раз измерьте давление на обеих руках. Если разница в измерениях превышает 20 мм рт. ст., обратитесь к врачу и измеряйте в дальнейшем на той руке, на которой оно выше.

Миф 3. Все манжеты одинаковые

О том, что могут быть проблемы с манжетой, я не думала, пока моим тонометром не решила воспользоваться подруга с обхватом плеча втрое больше моего. Ей манжеты еле-еле хватило.

- Манжеты бывают разных размеров, это надо учитывать при покупке, зная окружность плеча пациента, для которого тонометр предназначен. Часто тонометр укомплектован универсальной манжетой для окружности плеча 22 - 42 см, которая подойдет и худенькому подростку, и крупному взрослому.

Миф 4. Тонометром можно измерить только давление

Мой тонометр, как и большинство современных моделей, еще измеряет пульс и сигнализирует об аритмии. Пока, к счастью, этот индикатор ни разу не загорелся… И, что тоже важно, сохраняет результаты измерений.

БУДЬ В КУРСЕ!

Плюсы современного автоматического тонометра:

- умеет рассчитать среднее давление;

- никогда не перекачает воздух в манжету;

- сообщит об аритмии.