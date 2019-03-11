Четырехлетний минчанин потряс Максима Галкина феноменальной памятью

14 февраля футболист минского «Динамо» Алексей Гаврилович в своем Инстаграм опубликовал фотографию, из которой было ясно, что он семейством побывал на шоу «Лучше всех!»: сам Алексей, его жена Олеся (девичья фамилия Бабушкина, гимнастка, бронзовая призерка Олимпийский игр 2008 года в групповом многоборье), сыновья Артем и Никита.

Алексей Гаврилович в своем Инстаграм опубликовал фотографию, из которой было ясно, что он семейством побывал на шоу «Лучше всех!». Фото: instagram.com/lehagavr0501

Но никаких подробностей он не сообщал.

Тогда же иллюзионист Артем Щукин написал о четырехлетнем Артеме Гавриловиче:

- Знакомьтесь, Артём Гаврилович, его таланту могут позавидовать лучшие менталисты, уже совсем скоро мы с Артёмом в эфире Первого канала в шоу Максима Галкина «Лучше Всех».

Артем Гаврилович впечатлил иллюзиониста. Фото: instagram.com/artem_shchukin_official

Так Артем Шукин анонсировал эфир. Фото: instagram.com/artem_shchukin_official

10 марта выпуск «Лучше всех!» вышел в эфире.

Артем обладает феноменальной памятью. Он знает номера футболистов (от 1 до 480) из альбома с наклейками, посвященному отборочному турниру к чемпионату мира 2018 года. Артему показывали изображение футболиста, а он мгновенно говорил, под каким номером он расположен в альбоме. Причем, ему показывали даже небольшой фрагмент с прической игрока – он тут же называл номер.

Родители рассказали, что случайно узнали о способности сына.

Родители рассказали, что случайно узнали о способности сына. Фото: стоп-кадр видео

- Жена попросила собрать наклейки, чтобы беспорядка не было, - говорит Алексей Гаврилович. - Когда он начал по одной отдавать, то стал называть номера. Мы спросили, как он знает все номера, если их не видно (они с обратной стороны – KP.BY). А он ответил: «Я уже все выучил».

- Папа и дедушка были в шоке, - воодушевленно сказал Артем.

Ведущий «Лучше всех!» Максим Галкин спросил, как родители планируют развивать талант сына.

- Сейчас в процессе, думаем, как это применить, - ответил папа.

- Это самое крутое и, при этом, самое странное умение, которое я встречал в своей жизни, - резюмировал Максим Галкин.

Артем занимается футболом, как и папа играет под 25 номером. Алексей Гаврилович начинал карьеру в минском «Динамо», также играл за брестское «Динамо», «Нафтан», «Гомель», «Слуцк», «Белшину», трехкратный обладатель Кубка Беларуси, бронзовый призер чемпионата Беларуси, обладатель Суперкубка Беларуси, выступал на молодежную и олимпийскую сборные Беларуси, участник Олимпийских игр 2012 года. Сейчас игрок минского «Динамо», но недавно был переведен в дублирующий состав (официально причина не названа).

На видео выступление Артема Гавриловича смотрите с отметки 1:11.

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