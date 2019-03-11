В Слуцке судят замдиректора кадетского училища: «Бил кадетов по голове и ягодицам, таскал за уши»

К 10 утра к зданию суда в Слуцке подходят молодые люди, некоторые из них в военной форме с буквой «К» на погонах - они учатся в Минском областном кадетском училище. По версии следствия, бывший замдиректора училища по воспитательной работе бил их и унижал. Самому старшему из парней - 19 лет, младшему - 15. Всего в деле 9 потерпевших, но в суд пришли только 5 ребят.

Обвиняемый Анатолий Булгак не задержан, он сидит на первой скамейке. Ему 67 лет, в училище больше не работает - в апреле прошлого года вышел на пенсию. В должности заместителя директора по воспитательной работе он находился 8 лет. Кроме того, он преподавал допризывную подготовку и основы военной службы. Мужчина спокойно и четко отвечает на вопросы суда, как по инструкции описывает свои обязанности - участие в педсоветах, работа с детьми-сиротами, профилактика правонарушений, контроль за питанием и медобеспечением кадетов и еще длинный список обязанностей.

Всего в деле девять потерпевших, но в суд пришли только пятеро ребят.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Коснулся носа кадета - у него пошла кровь»

По версии следствия, «унижая честь и достоинство, удовлетворяя низменные чувства о своем превосходстве над несовершеннолетними», Анатолий Булгак с 2014 года применял насилие к парням: бил кулаком в живот, руками по затылку. В обвинении указано, что одного из кадетов он ударил около 20 раз - бил руками, ногами по ягодицам, таскал за уши. Одному из кадетов он написал что-то ручкой на лбу. Кроме того, некоторых воспитанников он оскорблял словесно. За превышение власти и служебных полномочий ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией или без нее.

- В моем лексиконе вообще отсутствовало сквернословие и какие-то ругательные слова, - возразил обвиняемый.

Анатолий Булгак не признает свою вину - говорит, что, если воспитанники нарушали дисциплину, в училище на беседу вызывали родителей, кадетам давали выговор, лишали права на увольнение, могли лишить права носить кадетские погоны, но никаких избиений не было.

По версии следствия, бывший замдиректора училища по воспитательной работе бил кадетов и унижал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Физических действий ни к кому из присутствующих кадетов я не применял, - уверенно говорит мужчина.

Некоторые молодые люди по собственному желанию уходили из кадетского училища - обвиняемый связывает это с тем, что парней не устраивали правила обучения.

- Это строго регламентированный распорядок дня, требуется ходить строем, внешний вид соблюдать, подшивать воротнички, чистить обувь. Мобильные телефоны с выходом в интернет предоставлялись только в выходные дни - для современной молодежи это было в тягость, они жить не могут без мобильных телефонов. Им хотелось свободы.

Одного из кадетов, считает обвинение, Булгак ударил по лицу так, что у парня пошла кровь. Обвиняемый возражает: не бил, а просто коснулся носа.

- Преднамеренности в моих действиях не было. У него головной убор был на затылке, ходил расстегнутый, ругался матом - это недопустимо, строжайшее нарушение. Я взял его за воротник - он, естественно, начал выворачиваться. Вполне возможно, что я коснулся его носа. Так как он сам объясняет, что у него капилляры находятся близко - у него пошла кровь, - говорит Анатолий Булгак. В зале слышны смешки. - Естественно, я чувствовал свою вину в косвенном проявлении - я извинился перед ним, а он передо мной. Я считал, что в этой ситуации инцидент исчерпан.

Мужчина спокойно и четко отвечает на вопросы судаФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Кроме дружеских, отцовских чувств я к кадетам ничего не испытывал»

Еще один эпизод связан с кадетом, который в ноябре 2017 года пытался покончить с собой. Тогда Анатолий Булгак вызвал его отца, попросил поговорить с сыном и настаивал на том, что парню не следует продолжать учиться в кадетском училище: мол, людям с такими наклонностями не место в военных структурах.

- На его странице были опубликованы фото порезов рук, высказывания о том, что жить в таких условиях (имеется в виду не училище. - Ред.) он не хочет. И вот когда началось предварительное расследование нынешнего дела, откуда-то возникла версия, что я к нему какие-то имел претензии. Я считаю, что его подвинули, чтоб он дал показания против меня. Потому что я настаивал на его уходе из кадетского училища.

Попытку суицида кадета обвиняемый связывает с цепочкой событий: парень нарушал дисциплину, курил - воспитатель рассказала об этом отцу воспитанника, и тот пообещал, что выпорет сына в присутствии всего строя. Это и подтолкнуло парня к такому поступку, считает Анатолий Булгак.

- Я к нему никаких мер физического воздействия не применял.

Бывший преподаватель говорит, что воспитывал парней, но никогда их не билФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дальше обвиняемый рассказывает о кадете, которому якобы разрисовал лоб ручкой и уколол иголкой.

- Действительно, он плохо учился, был нарушителем. Им и еще несколькими кадетами была спровоцирована драка. Во время осмотра до начала занятий у него нашли иголку, что недопустимо. Я сымитировал укол иголкой, спрятал ее между пальцами - и пальцем коснулся его ягодицы. Естественно, ожидая укола, он прогнулся вперед.

А в один из дней построения обнаружил, что его руки были исписаны. Я достал свою ручку, коснулся его лба и спросил - почему ты не можешь себе на лбу написать? Все. Никакой писанины, никаких синяков не было.

Анатолий Булгак категорически не согласен с тем, что испытывал низменное чувство превосходства над несовершеннолетними.

- У меня было достаточно власти, чтобы применить вышесказанные меры наказания, но никак не удовлетворить низменные чувства. Кроме дружеских, отцовских чувств я к ним ничего не испытывал. Порой родители, которые находились дома, уделяли им меньше внимания. Я вообще был удивлен подобными вещами, как они возникли в отношении меня. Потому что кроме благодарности, тем более от кадетов, я ничего не слышал.

«Дал мне подзатыльник и фофан»

16-летний потерпевший Александр Б. сейчас учится в Слуцком государственном колледже. Но на вопросы отвечает по-военному: «Так точно». Из кадетского училища парень ушел, потому что учеба там ему не понравилась. Он говорит, что конфликтов с преподавателями у него никогда не было.

- Анатолия Григорьевича мы и боялись, и уважали. Он хотел, чтобы был порядок, чтобы мы его выполняли, не нарушали дисциплину. Он мне давал подзатыльник, фофан (щелбан) по голове за мои нарушения. В некоторых случаях это было в присутствии других.

Анатолий Булгак не признает свою винуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вас это оскорбляло, унижало? - уточняет гособвинитель.

- Нет, не совсем. Я чувствовал себя виноватым и думал, что это воспитательный процесс.

Молодой человек описывает случай, когда у него пошла кровь из носа.

- У нас кончился урок. Было жарковато, я расстегнул пуговицу. Я шел и ругался матом. Спускался по лестнице в холле, а снизу стоял Анатолий Григорьевич. Он начал меня отчитывать и нанес мне несколько ударов по голове - один-два раза. Я начал уворачиваться, он мне попал в нос. Анатолий Григорьевич увидел, что пошла кровь, и послал меня в медпункт. Там, я, конечно, сказал, что меня толкнули - я был виноват, зачем рассказывать правду? Потом я зашел к Анатолию Григорьевичу в кабинет, он извинился, сказал, что был не прав. Сказал, что уважает меня за то, что я его не сдал.

Никаких претензий к Булгаку у парня нет, он не писал заявление о привлечении его к уголовной ответственности. Хотя и не отрицает, что бывший замдиректора применял насилие к нему не меньше 15 раз - мог ущипнуть, потягать за уши, ударить по голове.

- Все учащиеся это воспринимали как должное, не жаловались. Такое отношение было на протяжении всей учебы. Он мог ударить и в целях профилактики, - зачитали в суде прежние показания Александра. Эти свои слова парень подтверждает.