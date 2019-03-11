«Белавиа» не отказывается от заказанных Boeing 737 MAX 8

В воскресение, 10 марта, в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8, погибло 157 человек, среди которых три россиянина. Это новейшая модель, она эксплуатируется с середины 2017 года, а разбившемуся самолету меньше пяти месяцев. Это уже вторая катастрофа такого самолета. Осенью прошлого года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших, самолету было всего три месяца. Оба раза все происходило по одному и тому же сценарию: сразу после взлета самолет не смог набрать высоту и упал. В причинах первой авиакатастрофы винят неправильно сработавшую электронику: мол, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. После первой катастрофы компания Boeing даже разослала авиакомпаниям дополнительную инструкцию о том, как нужно действовать пилотам в такой ситуации. Но от производства самолета не отказалась. В этот раз эксперты говорят ровно о том же - виновата «кривая» электроника. В Эфиопии, Индонезии, Монголии и Китае временно приостановили полеты таких самолетов. Также пока отказалась от их использования британская Cayman Airways.

Несмотря на новизну, эта модель самолета уже стала самой продаваемой в мире - уже поступило 4,5 тысячи заказов. Большего всего - из американских авиакомпаний. Четыре таких самолета заказала и белорусская «Белавиа» - первый борт поступит в распоряжение авиакомпании в конце мая. Не откажется ли «Белавиа» от заказа после этих двух катастроф?

- Нет, наши планы остаются в силе, - коротко прокомментировал замдиректора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

В пресс-службе авиакомпании добавили:

- Авиакомпания на данный момент проводит обучение в Сиэтле (там находится завод Boeing. - Ред.) технического и летного персонала по эксплуатации Boeing 737 MAX. Так как расследование причин авиакатастрофы авиакомпании Lion Air не завершено, а о причинах инцидента Ethiopian Airline говорить преждевременно, то авиакомпания «Белавиа» будет работать в штатном режиме, ожидая результатов экспертизы и делая все, чтобы полеты проходили безопасно.

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