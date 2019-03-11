Типичная белорусская семья живет на 1149 рублей в месяц

В Беларуси в 2018 году денежные расходы на одну семью составили 1149 рублей 30 копеек в месяц. Это на 17% больше, чем в 2017 году, когда насчитали только 980 рублей 70 копеек. Такие данные получил Белстат при выборочном обследовании домашних хозяйств (проще говоря, семей) по уровню жизни.

Из этой суммы 76%, или 872 рубля 30 копеек приходятся на оплату услуг, питание (включая кафе и столовые), покупку алкоголя и сигарет, непродовольственных товаров. По традиции основные расходы в семье приходятся на питание - 39%. Чуть меньше на непродовольственные товары - 33%, на оплату услуг уходит 25%. По сравнению с 2017 годом на продукты стало уходить чуть меньше, а на одежду, обувь и т.д. - чуть больше.

Сейчас в каждой семье в среднем по 1,6 телевизора. Данные: Белстат.

Обследование домашних хозяйств проводят специалисты Белстата во всех областях страны и Минске, выбирается шесть тысяч семей, выборка случайная и на добровольной основе. Исследуются самые разные люди: одинокие, семьи с детьми и без детей, с различным уровнем доходов. Им задают вопросы, которые позволяют оценить уровень жизни семьи. Также семьи ведут специальный журнал ежемесячных расходов и доходов. Причем все усилия не напрасны - «подопытным» за скрупулезные подсчеты доплачивают около 30 рублей в месяц.

Как изменился рациона за 14 лет. Данные: Белстат.

КСТАТИ

По данным выборочного обследования домохозяйств, на конец 2018 года почти половина белорусов живет на сумму от 300 до 500 рублей в месяц, а 3,6 % белорусских семей - малообеспеченные. То есть в каждой 13-й семье с детьми на каждого члена приходится в месяц сумма меньше прожиточного минимума.

- Обратите особое внимание на доходы граждан, особенно семей с детьми. По Беларуси почти 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными. Тенденции за последние годы несколько ухудшились, и численность малообеспеченных семей, имеющих детей, где душевые доходы ниже МПБ (347,74 рубля), несколько увеличилась, - заявил в начале марта Михаил Мясникович газете «Звязда».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько один член семьи съедает в месяц?

Источик: Белстат.

* по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; в расчете на члена домашнего хозяйства; килограммов в месяц.