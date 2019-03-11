2019-03-11T14:33:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Типичная белорусская семья живет на 1149 рублей в месяц

Белстат подвел итоги исследования семей в Беларуси
Таисия САВИНА
Поделиться:
Почти 40% заработка семьи тратят на еду.Почти 40% заработка семьи тратят на еду.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Беларуси в 2018 году денежные расходы на одну семью составили 1149 рублей 30 копеек в месяц. Это на 17% больше, чем в 2017 году, когда насчитали только 980 рублей 70 копеек. Такие данные получил Белстат при выборочном обследовании домашних хозяйств (проще говоря, семей) по уровню жизни.

Из этой суммы 76%, или 872 рубля 30 копеек приходятся на оплату услуг, питание (включая кафе и столовые), покупку алкоголя и сигарет, непродовольственных товаров. По традиции основные расходы в семье приходятся на питание - 39%. Чуть меньше на непродовольственные товары - 33%, на оплату услуг уходит 25%. По сравнению с 2017 годом на продукты стало уходить чуть меньше, а на одежду, обувь и т.д. - чуть больше.

Сейчас в каждой семье в среднем по 1,6 телевизора. Данные: Белстат.

Сейчас в каждой семье в среднем по 1,6 телевизора. Данные: Белстат.

Обследование домашних хозяйств проводят специалисты Белстата во всех областях страны и Минске, выбирается шесть тысяч семей, выборка случайная и на добровольной основе. Исследуются самые разные люди: одинокие, семьи с детьми и без детей, с различным уровнем доходов. Им задают вопросы, которые позволяют оценить уровень жизни семьи. Также семьи ведут специальный журнал ежемесячных расходов и доходов. Причем все усилия не напрасны - «подопытным» за скрупулезные подсчеты доплачивают около 30 рублей в месяц.

Как изменился рациона за 14 лет. Данные: Белстат.

Как изменился рациона за 14 лет. Данные: Белстат.

КСТАТИ

По данным выборочного обследования домохозяйств, на конец 2018 года почти половина белорусов живет на сумму от 300 до 500 рублей в месяц, а 3,6 % белорусских семей - малообеспеченные. То есть в каждой 13-й семье с детьми на каждого члена приходится в месяц сумма меньше прожиточного минимума.

- Обратите особое внимание на доходы граждан, особенно семей с детьми. По Беларуси почти 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными. Тенденции за последние годы несколько ухудшились, и численность малообеспеченных семей, имеющих детей, где душевые доходы ниже МПБ (347,74 рубля), несколько увеличилась, - заявил в начале марта Михаил Мясникович газете «Звязда».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько один член семьи съедает в месяц?

Источик: Белстат.

Источик: Белстат.

* по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; в расчете на члена домашнего хозяйства; килограммов в месяц.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Что подарить на 8 Марта женщине, которая ведет здоровый образ жизни?
Лучшим подарком для нее будет фитнес-браслет Honor Band 4 Running: с ним можно плавать, ведь он не боится воды, а еще он считает расстояние, скорость и расход калорий при беге, ходьбе и катании на велосипеде. И стоит недорого!
Новости 24
Наталья Кочанова про бал у президента: Очень страшно было
Лукашенко: Строительство в Минске будем сокращать
Крупнейшее водохранилище Гомельщины высохло - погибла рыба
В Витебске пьяный мужчина избил соседку до смерти
Власти хотят изымать у застройщиков долгострои
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
В Речице девочка попала под машину, убегая от собаки
В Гродно грузовик сбил нетрезвого пешехода
В школьных столовых Минска ввели новое меню
В Кобринском районе горела церковь ХVlll века
В центре Минска в Свислочи утонул человек
Кочанова: Президент сказал - это сигнал к исполнению
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
73-летнему митрополиту Тадеушу Кондрусевичу проводят операцию на позвоночнике
Пожар в частном доме в Минске: 78-летняя бабушка спаслась сама, ее дочь и внучку уберегли сотрудники МЧС
ДТП в Ивановском районе: легковушка влетела в дерево, пострадало три человека
Сегодня христиане отмечают Прощеное воскресенье
ДТП в Телеханах: водитель насмерть задавил лежащего во дворе пешехода
Погода в Беларуси 10 марта: сильный ветер и до 9 градусов тепла
В Лунинецком районе грузовик насмерть сбил пенсионера
90 канистр по 10 литров. В Калинковичском районе милиция нашла в лесу тайник с контрафактным спиртом