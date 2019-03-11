Центробанк Европы обрушил евро, а белорусы поддержали рубль

За последнюю неделю белорусский рубль укрепился. Курс доллара снизился на 0,1% - до 2,1399, евро подешевел на 1% - до 2,4069, а курс российского рубля упал на 0,5% - до 3,2397. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,4%.

Заметное снижение курса евро обусловлено падением европейской валюты на международном рынке после того, как Европейский центральный банк по итогам заседания 7 марта ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции и заявил о сохранении процентных ставок на текущем уровне как минимум до конца 2019 года. Российский рубль тоже под давлением - против него играют геополитические риски, неопределенность на нефтяном рынке и интервенции ЦБ РФ.

Что касается непосредственно белорусского рубля, то его укрепление обусловлено наличием излишка иностранной валюты на внутреннем рынке. Как правило, он формируется в середине календарного месяца из-за операций предприятий. Не исключено, что на текущей неделе рубль продолжит укрепление.

Национальный банк опубликовал очередные данные по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке, которые показали, что население вернулось к продажам иностранной валюты. В феврале на чистой основе белорусы продали 56 млн долларов - это максимум с сентября 2018 года. Это хорошие новости для рубля. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом продажи заметно сократились - на протяжении февраля - августа 2018 года население стабильно продавало больше 120 млн долларов в месяц. С учетом быстрого и экономически необоснованного роста заработных плат можно предположить, что продажи валюты со стороны граждан продрожат сокращаться. А если (с учетом операций прочих субъектов) на внутреннем рынке будет формироваться дефицит валюты, рубль окажется под давлением. Впрочем, в феврале благодаря населению и нерезидентам все же удалось выйти в плюс - профицит валюты составил 94 млн долларов.