2019-03-11T15:14:40+03:00
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КП Беларусь

Майкл Джексон и его «маленькие тайны»

После выхода в свет фильма «Покидая Неверленд» разразился грандиозный скандал
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратовДжексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двухсерийный документальный фильм «Покидая Неверленд» основан на интервью 37-летнего Джеймса Сейфчака и 41-летнего Уэйда Робсона. В нежном возрасте они были друзьями Майкла Джексона - во всяком случае так называл их сам певец. А на деле «дружба» имела явный сексуальный подтекст. И вот как раз отголоски этих отношений не дают спокойно жить этим уже состоявшимся мужчинам. Шокирующие подробности сексуальных отношений с кумиром нескольких поколений рассказаны в деталях. От фильма остается настолько неприятное послевкусие, что хочется отмыться. Майкл в фильме выглядит настоящим монстром в овечьей шкуре. По сути, все, что делалось под видом бесконечной любви к детям, сводилось к одному - затащить очередного подростка в постель. Это не один и не два ребенка - их были десятки.

Самое ужасное, что эти бывшие мальчики до сих пор испытывают к нему нежные чувства. Почему они покрывали Джексона? И, самое главное, как мамы этих детей могли не замечать (или все же не хотели замечать), что происходит за закрытыми дверьми. Обо всем этом говорится в фильме.

Реакция на шокирующее кино не заставила себя ждать - после его выхода демонтировали статую Джексона, которая находилась возле Национального музея футбола в Лондоне. Простояла она совсем недолго - с 2014 года. Создатели сериала «Симпсоны» удаляют из мультфильма фрагменты, в которых говорилось о Майкле Джексоне. Появилась и первая реакция от семьи артиста. Дочь артиста Пэрис Джексон не верит, что ее отец домогался несовершеннолетних мальчиков, хотя фильм, по ее признанию, она не смотрела. А семья Майкла Джексона уже предъявила иск к создателю фильма компании HBO на $100 млн.

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