«Если бы ночью - полдеревни бы сгорело»: в Кобринском районе случился пожар в церкви XVIII века

Беда пришла в деревню Леликово, что почти на границе с Украиной, в воскресенье, 10 марта. После утренней службы, когда верующие разошлись по домам, вдруг загорелась церковь. Теперь от нее остались только стены.

- Снаружи вроде бы ничего, а внутри все сгорело! Книги, алтарь, иконы, хоругви, престол, аналои… Все, одни угли! Я пришла туда, давай разгребать. Думаю, Боже, может, хоть что-нибудь бы осталось на память от нашего храма. Нашла только ленту от Евангелия. И еще у нас в углу стояла такая большая икона, Матерь Божия Почаевская, метр двадцать высотой, и перед ней был установлен следок Божией Матери. Мы его убирали в алтарь. Он был на салфеточке с белой каймой. И вот такой пожар страшный - материал начал плавиться, но следка огонь не коснулся. Я так обрадовалась! И плакала, и целовала его, - рассказывает староста деревни Леликово Анна Жук.

Местные жители ухаживали за старинной церковью. Фото: Арабей В., hram.by

Православная церковь в Леликово освящена в честь святого Дмитрия Солунского. Это был архитектурный памятник республиканского значения, образец деревянного зодчества Полесья - храм внесен в Список историко-культурного наследия Беларуси. Деревня пережила войну и богоборческие годы. В советское время тут располагался колхозный склад - в церкви хранили сено в тюках. Возобновил работу приход только в начале 90-х, но и тогда было сложно. В Бога верили не все, и фундамент святыни разбирали на свои нужды.

Но все же леликовцы (сегодня в деревне около 500 жителей) сберегли церковь. В прошлом году покрасили ее снаружи, привели в порядок территорию вокруг храма, обновили ограду. Теперь вся деревня плачет: труды обернулись прахом. И главное, непонятно, почему в церкви случился пожар, где недоглядели?

Такой церковь была до пожара. Фото: Арабей В., hram.by

- В церкви есть буржуйка, но эта зима была теплая, мы не топили вообще. Раньше, когда были морозы, включали обогреватели, но в этом году - ничего, - перебирает варианты Анна Никандровна. - В этот раз мы после службы выходили из храма, я говорю: «Дай-ка я еще раз загляну, все ли свечи погашены и лампадки». Проверила, все погашено. Даже обратила внимание на дальние лампадки, которые возле иконостаса… Прихожу домой, села чай пить, а мне звонок: церковь горит. Комиссия будет разбираться, но мы предполагаем, что это проводка.

Пожар заметили почти сразу. Вызвали пожарных, позвонили настоятелю, доложили старосте деревни. Сбежались односельчане, но спасти хотя бы старинные иконы не было шансов. Говорят, батюшка хотел войти в храм, но там вовсю полыхал огонь и было много дыма. Потушили только спасатели.

- Мало того что церковь горела! Такой ветер был, что искру отнесло через дорогу наискосок, аж на третий дом, на чердак. Хорошо, что были пожарные как раз в то время, все потушили. Если бы ночью, да при таком ветре - это полдеревни бы сгорело! - причитают женщины.

Внутри храма все сгорело. Фото: mchs.gov.by

К потере леликовские верующие относятся философски: «плакать - плачем, но будем восстанавливать». Пока они надеются, что удастся организовать воскресные службы в палатке на территории храма.

- Будем молиться, чтобы хватило сил и здоровья привести храм в порядок, чтобы добрые люди помогали пожертвованиями. Пожар как раз в Прощеное воскресенье случился… Значит, мы кого-то не простили, какое-то зло затаили, и вот Господь послал нам испытание. Но мы постараемся исправить! - не теряет веры Анна Жук, староста деревни Леликово.

КСТАТИ

В Леликовской церкви сгорела уникальная икона начала прошлого века, список с Почаевской иконы Божией Матери. Старожилы говорят, что ее пешком принесли в Леликово местные паломницы, молодые женщины. Икону почти 110*80 они почти 200км по очереди несли на руках. Она почитается как чудотворная.